“รัศมีแข” ไม่ตกใจ “ต้นหอม” โดนโยงข่าวคบเด็ก 17 เผยกำลังโซเชียลดีท็อกซ์-พบแพทย์ เซนซิทีฟจนเครียดสะสม

“รัศมีแข“ ไม่ตกใจ “ต้นหอม” โดนโยงข่าวลือซุ่มคบเด็ก 17 มั่นใจรู้นิสัยเพื่อนดี ไม่รู้อักษรย่อคือใคร เพราะกำลังโซเชียลดีท็อกซ์ เสพข่าวน้อยลง เพราะเซนซิทีฟมาก อ่านแล้วอินเกิน ไปพบจิตแพทย์แล้ว ตกเป็นภาวะเครียด ไม่ใช่โรคซึมเศร้า
“รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น” เปิดใจหลังเพื่อนสนิท “ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” ออกมาเคลียร์ชัดว่าไม่ใช่ดาราสาวอักษรย่อ “ตห” ที่กำลังถูกโยงข่าวซุ่มคบเด็กอายุ 17 ปี จนแม่ฝ่ายชายเตรียมดำเนินคดีพรากผู้เยาว์ โดยรัศมีแขเผยว่า ไม่ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น เพราะรู้จักนิสัยเพื่อนดี และเชื่อว่าอีกฝ่ายมีวุฒิภาวะพอที่จะคิดก่อนทำทุกอย่าง
“ไม่ตกใจ เพราะเรารู้เพื่อนเรา คือพี่หอมเป็นผู้หญิงฉลาด มันรู้ว่า 1 2 3 4 5 6 อันไหนควรทำไม่ควรทำ พี่หอมมันมีลูกแล้วด้วย เพราะฉะนั้นเราเลยมั่นใจว่าทำอะไรก็น่าจะคิด เอาจริงๆ มันก็ต้องมีการถามถึงเรื่องอายุ มีการคุยกันก่อน มันมีหมดแหละเดี๋ยวนี้ บางทีเราอาจจะเจอในผับอาจจะไม่มั่นใจ บางทีเขาเอาบัตรปลอมมา มันเกิดขึ้นได้หมด เพราะฉะนั้นแล้ว ถึงบอกว่า ถ้าไม่แน่ใจ ก็อย่าดีกว่า ยับยั้งชั่งใจ อย่างนั้นดีกว่า”
ส่วนตัวไม่รู้ว่าเป็นใคร ทุกวันนี้เสพโซเชียลน้อยมาก
“ไม่รู้ จริงๆ เพราะทุกวันนี้เสพโซเชียลน้อยมาก คนอาจจะมองว่าแบบ อุ้ย ไปทะเล ไปโน่นไปนี่บ่อย คือคุณหมอเนี่ยก็ ก็มีไปพบแพทย์บ้าง เขาก็บอกว่าพยายามอยู่กับตัวเองให้เยอะๆ รักตัวเองให้เยอะๆ เพราะไม่งั้นอายุนานไปเราอาจจะเป็นบ้าได้ เพราะเราเป็นคนเซนซิทีฟมาก”
ไปพบจิตแพทย์เพราะเป็นคนเซนซิทีฟมาก
“ก็ต้องมีพบหมอค่ะ เราเป็นคนที่เซนซิทีฟมาก คือเอาอย่างนี้ อย่างผู้ชายไม่ตอบไลน์ แล้วเราเดินอยู่ แล้วมีแบบ พี่แข ขอถ่ายรูป อ๋อ ได้ค่ะ แล้วเรานิ่งๆ บางคนเขาอาจจะรู้สึก เฮ้ย อะไรวะ เขาไม่อยากให้ถ่ายหรือเปล่า แล้วเราก็เก็บตรงนั้นเอามาคิดอีก แล้วบางครั้งพอมันหลายครั้งเข้ามากๆ กลายเป็นแขแบกตรงนี้ไว้คนเดียว สุดท้าย แขไม่ไหว แขไม่รู้ว่าแขต้องทำตัวยังไง ต้องไปทางไหนต่อ เพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีการพูดคุย มีการช่วย
พี่พลอย (เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์) ก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยปลดล็อกในตรงนี้ คือพยายามให้เข้าใจ เพราะว่าคนอาจจะมองว่าเรื่องจิต เรื่องความคิดเนี่ย เวลาคิดเอง คุณอาจจะอุ้ย ฉันป่วยหรือเปล่า บางทีความคิดที่เราคิดเองแล้วมันหาคำตอบไม่ได้ เราจะวนอยู่ในนั้น เพราะฉะนั้นการหาตัวช่วย การพบกับจิตแพทย์ การบำบัด หรือว่าการเจอใครที่เขาพูดคุยให้เราเข้าใจขึ้น แล้วเราได้คำตอบเนี่ย มันจะช่วยปลดล็อกเรา
แต่ไม่ได้เป็นซึมเศร้าค่ะ แล้วตัวเองก็มั่นใจด้วยไม่ได้เป็น แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนเซนซิทีฟมาก แขสามารถตื่นขึ้นมา แล้วนั่งดูรูปสมัยเด็กแล้วแขร้องไห้ได้เลย อาจจะดูเป็นคนแข็งแกร่ง แต่ข้างในจริงๆ เป็นคนบอบบางมาก ตอนนี้คือดีขึ้น แล้วเราก็พักโซเชียลค่อนข้างเยอะ เพราะมันเป็นเรื่องของคนอื่นหมดเลย แล้วพอบางทีเราเข้าไป มันอิน มันเป็นเรื่องของคนอื่น 2-3 ชั่วโมง แล้วสุดท้ายวันหนึ่งแขไม่ไหว โซเชียลดีท็อกซ์น่าจะดีที่สุดค่ะ คุณหมอบอกอาจจะตกในภาวะเครียด แต่ไม่ต้องทานยา บำบัดด้วยการพูดคุย”
แจงเอาเท้าวาดหน้า “ต้นหอม” เป็นคอนเทนต์ช่วยโปรโมตร้านนวด
“เอาจริงๆ ท้ายสุดแล้วก็ไม่มีอะไรกันหรอก จะพูดยังไงดี ถ้าเรามีโอกาสเราก็คงทำแหละ สักครั้งหนึ่งกับอีพี่หอมเนี่ย มันสนิทกันมาก มันเป็นคนสนิทกัน มันไม่ใช่ว่าใครก็ได้มาทำ แต่มันก็เป็นคอนเทนต์ด้วยแหละ ช่วยพี่เขาโปรโมต”