“บุ๋ม ปนัดดา” อยากกอด “ทราย” รู้ฝันร้ายของเหยื่อไม่มีวันหาย ไม่กล้าออกความเห็น “นาย ณภัทร” ตัดขาด “แม่หมู” แต่คนเป็นแม่ก็คงเจ็บ

“บุ๋ม ปนัดดา” ส่งกำลังใจถึง “ทราย สมุทร” ถ้าได้เจออยากกอดแน่นๆ ชี้คนไม่โดนก็พูดได้ ปม “ลีน่า จัง” แนะควรให้อภัยพี่ชาย เผยไม่กล้าออกความเห็นประเด็น “นาย ณภัทร” ตัดขาด “แม่หมู“ เพราะไม่รู้เรื่องทั้งหมด เปิดมุมมองในฐานะแม่ ถ้าเป็นตัวเองก็คงเจ็บ
จากกรณีที่ “ทราย สมุทร“ หรือ “ทราย สิรณัฐ สก็อต” ออกมาเปิดเผยบาดแผลในวัยเด็กที่ถูกพี่ชายล่วงละเมิด จนเกิดเป็นประเด็นร้อนในสังคม ซึ่งงานนี้ก็มีทั้งคนให้กำลังใจและแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุม “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ในฐานะผู้ทำงานช่วยเหลือผู้ถูกกระทำมาอย่างยาวนาน ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงกรณีนี้ พร้อมส่งกำลังใจถึงทราย โดยเผยว่าถ้ามีโอกาสได้เจอ ก็อยากจะกอดแน่นๆ เพราะเข้าใจดีว่ากว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ได้ มันเจ็บปวดแค่ไหน ก่อนจะเปิดมุมมองในฐานะคนเป็นแม่ หลัง “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ประกาศตัดขาด “แม่หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ” ว่าไม่กล้าออกความเห็น แต่ถ้าเป็นตัวเองก็คงเจ็บ
“กรณีของน้องทราย สก๊อต ต้องบอกด้วยทุกคนน่าจะทราบจุดยืนของบุ๋มอยู่แล้วค่ะ ว่าบุ๋มมักจะอยู่ข้างคนที่ถูกทำร้ายแล้วเราก็ทำกฎหมายด้านนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าควรจะเป็นตั้งนานแล้ว ในการที่เด็กกล้าที่จะออกมาบอก ว่าตัวเองโดนใครทำอะไร เราคงไม่ต้องรอจนกระทั่งเหยื่อ ได้รับการกระทำจนเสียชีวิต องค์กรทำดีเองอย่างปีนี้ เดี๋ยวเราจะไปเจอเด็กๆ ทั่วประเทศไทย จะพยายามทำตรงนี้ให้ได้ ตรงที่บอกเด็กๆ ว่า สิ่งที่หนูต้องเรียนรู้นอกเหนือจากวิชาการในโรงเรียนแล้ว คือวิชาชีวิต
แล้วถ้าบ้าน หรือโรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนสำหรับหนู บ้านมีใครคุกคามหนู โรงเรียนมีใครลวนลามหนู หนูแจ้งใครได้บ้าง ถ้าบอกไปแล้วพ่อแม่ไม่สนใจ ผู้ปกครองไม่รับฟัง ยังมีหน่วยงานอย่างนี้เป็นบ้านให้กับหนู เป็นเซฟโซนให้กับหนู หนูสามารถแจ้งความได้ และเราจะพาดูแลทุกกระบวนการอย่างที่ทุกคนทราบ ไม่เคยเห็นหน้าผู้เสียหายเลยนะคะ เราดูแลมาเป็นสิบๆ ปีอย่างที่ทุกคนทราบ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยให้ผู้เสียหายต้องมานั่งเผชิญอยู่คนเดียว สู้กัน 3 ปี เราก็สู้ 3 ปีไปกับเขา”
ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว ไม่เกี่ยวกับความรวยหรือความจน
“ณ ปัจจุบันมันไม่เกี่ยวกับรวยหรือจน มันเกี่ยวกับความอบอุ่นในครอบครัวมากกว่า สิ่งทั้งหมดทั้งมวลจากที่บุ๋มนั่งอ่านข่าวทราย แล้วเราก็นั่งรายงานข่าวเขา จากความรู้สึกที่เราได้คุยกับเด็กกลุ่มนี้ ที่โดนมาแบบนี้ เราเชื่อว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุด คือต้องการใครสักคนในครอบครัวที่ยืนข้างเขา”
ถ้ามีโอกาสเจอ “ทราย” ก็อยากจะกอดแน่นๆ
“อยากกอดเขาแน่นๆ มากกว่าค่ะ เพราะว่าบุ๋มเชื่อว่ากว่าที่เขาจะผ่านมาจนถึงวันนี้ได้ เขาต้องผ่านความรู้สึกอะไรต่างๆ หนักมามากมายมาก แล้วก็อยู่กับสิ่งที่เขากำลังมองหาคนในครอบครัว อย่างน้อยใครสักคนที่จับมือเขาและยืนข้างเขาว่าเดี๋ยวให้เขามาขอโทษหนูนะ เดี๋ยวแม่จะปกป้องหนูนะ คือเขาอยากจะได้คำพูดแบบนี้มากกว่า ไม่ใช่แม่บุ๋ม”
เลยจุดรอมชอม ต้องเอาความรู้สึกของ “ทราย” เป็นที่ตั้ง
“คือ ณ วันนี้มันเลยจุดที่จะเรียกว่ารอมชอมค่ะ บุ๋มว่านะ ต้องเอาน้องทรายเป็นที่ตั้ง และความรู้สึกของเขาเป็นที่ตั้งมากกว่า ว่าเขาจะเดินไปยังไงในสภาวะจิตใจที่ทุกคนรู้เรื่องเขาหมด แล้วทุกคนจะเป็นครอบครัวให้เขายังไง เป็นความอบอุ่นให้เขายังไงมากกว่าค่ะ ทุกอย่างมันต้องผ่านพ้นไป และเขาต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้”
ลั่นสำหรับคนโดนกระทำมันคือฝันร้ายและแผลในใจ หลัง “ลีน่า จัง” แนะให้ให้อภัยพี่ชาย เพราะผ่านมา 20 ปีแล้ว
“สำหรับคนที่โดนกระทำ ไม่มีวันที่จะผ่านฝันร้ายได้ค่ะ ทุกอย่างมันคือแผลเป็นในหัวใจ ทุกอย่างมันคือฝันร้ายของเขาค่ะ คนที่ไม่เคยโดนก็สามารถพูดได้ แต่คนที่โดน ทุกคนคือฝันร้ายหมดค่ะ แม้ว่าคดีความจะจบลงไป ญาติพี่น้องของคนที่สูญเสียไป ก็คือฝันร้ายเหมือนเดิม ดังนั้นเขาอาจจะไม่เข้าใจค่ะ อยากบอกทรายว่าคนที่คอมเมนต์ทั้ง good and bad มีเยอะแยะมากมาย อยากให้ทรายโอบกอดความรู้สึกดีๆ ไว้ มีอีกคนเยอะแยะมากมาย ที่เข้าข้างทราย แล้วก็เข้าใจทรายค่ะ”
การบำบัดและเยียวยาเหยื่อที่โดนกระทำแบบนี้ มันขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของผู้เสียหาย
“มันขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของผู้เสียหายแต่ละคน ว่าแต่ละคนมีจิตใจที่เข้มแข็งแค่ไหน แต่ละคนสามารถอยู่กับแผลเป็นมันได้มากน้อยแค่ไหน”
ไม่กล้าออกความเห็นเคส “นาย ณภัทร” ตัดขาด “แม่หมู” เพราะไม่รู้เรื่องทั้งหมด
“โอ้ เคสน้องนาย ณภัทร กับคุณแม่หมู ไม่กล้าออกความเห็นอะไรทั้งสิ้น อันนี้พูดตรงๆ เพราะว่าหนึ่งไม่รู้เรื่องทั้งหมด แล้วก็ไม่ทราบว่าทำไมจู่ๆ น้องนายเอาเรื่องนี้มาพูดกลางวงสัมภาษณ์ ทั้งๆ ที่หลายคนคิดว่ามันก็คงจะค่อยๆ ผ่านมา แล้วก็ทั้งคู่ก็จะผ่านไป ความเป็นแม่ลูกก็ยังอยู่ตรงนั้น แต่เพียงแต่ว่าในส่วนของความสัมพันธ์ มันขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละครอบครัว ว่าจะเป็นยังไง แต่น้องนายเขาก็อาจจะถึงจุดที่เขารู้สึกว่า เขาอยากจะประกาศว่าเขามีแฟนหรือเปล่า ก็เป็นทางเลือกของแต่ละคน เพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้น ก็ไม่ทราบว่าจะพูดแทนคนอื่นได้ยังไง ขออนุญาตไม่เอ่ยรายละเอียดละกันค่ะ”
เท่าที่แอบถามมา ตอนนี้ “แม่หมู” กำลังพยายามปล่อยวางอยู่
“แม่หมูอาจจะโอบกอดความรู้สึกของการเป็นเด็ก และจำภาพเด็กของลูกชายคนหนึ่งที่เขาสู้ด้วยกันมา เขาเดินมาในวันนี้ด้วยความรู้สึกนั้น อาจจะปล่อยวางยาก แต่วัน ณ วันนี้เท่าที่เห็น แล้วก็แอบถามๆ มาว่าแม่หมูเป็นอยู่ยังไง เป็นยังไง เขาก็พยายามที่จะปล่อยวางตรงนี้อยู่ เพียงแต่ว่าถ้าพูดในมุมของบุ๋มเนี่ย เดี๋ยวจะหาว่าไปเปรียบเทียบ แต่มันก็พูดยากเนาะ คือบุ๋มลูกเยอะ บุ๋มก็คงโอบกอดลูกในความรู้สึกที่พอจะทำได้ แต่วันนึงพอเขาโต เราต้องปล่อยเขาไป และบุ๋มอยากให้ลูกเข้มแข็งด้วยซ้ำ เข้มแข็งด้วยสองขาด้วยตัวเขาเอง เราจะบอกลูกด้วยซ้ำว่าแม่คนนี้จะยืนด้วยสองขาของแม่เองเช่นเดียวกัน และจะไม่เป็นภาระลูกเด็ดขาด”
เผยในความรู้สึกของตัวเอง คนเป็นแม่ต้องเจ็บอยู่แล้ว ถ้าลูกออกมาประกาศตัดขาด
“มันต้องเจ็บอยู่แล้วค่ะ ถ้าจู่ๆ ลูกประกาศตัดขาด ด้วยความเป็นแม่ก็คงเจ็บแหละ แต่บุ๋มว่าความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน พูดแทนยาก ถ้าเป็นบุ๋มเจ็บ”
ไม่กลัว “น้องอันดา” มีแฟน กลัว “น้องอเล็กซ์” มีแฟนมากกว่า เพราะคอมเมนต์จองเพียบ
“ณ วันนี้กลัวมากกว่า ว่าน้องอเล็กซ์จะประกาศมีแฟน จะประกาศมีแฟนอายุเท่าไหร่ กลัวว่าจะเด็กมาก เพราะว่าหล่อมาก มีแต่คอมเมนต์มาหล่อมาก จองให้ลูกสาวได้ไหมคะ แต่ก็แล้วแต่ คือลูกมีความสุข เราก็มีความสุข ยังไงก็ได้ เราเป็นคุณแม่ยุคใหม่”