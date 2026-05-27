“ปู มัณฑนา” สวนเดือด! เรื่องมึงกับกูยังไม่จบ หลัง “บุ๋ม ปนัดดา” ให้สัมภาษณ์ดีใจกับปูเวอร์ชั่นใหม่

หลังศาลนัดครั้งล่าสุด “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ได้เปิดใจกับสื่อ ว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นปูในเวอร์ชั่นใหม่ ไม่โพสต์ด่าหรือพาดพิงใครผ่านโซเชียล เพราะกลัวมี 50 คดี ล่าสุดเมื่อวานนี้ (26 พ.ค.) ได้เจอ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ในงาน “Food Universe“ ผู้สื่อข่าวเลยขอสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ ในฐานะที่เคยมีประเด็นกัน ซึ่งบุ๋มก็เผยว่ารู้สึกดีใจมาก เพราะที่ผ่านมายังงงว่าตัวเองถูกด่าเรื่องอะไร พร้อมมองว่าการหยุดโพสต์ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุด และส่วนตัวไม่อยากฟ้องร้องใคร เพราะมันเหนื่อย เอาเวลาไปช่วยเด็กที่ถูกล่วงละเมิดดีกว่า
“ขอบคุณค่ะ ดีใจมาก เพราะทุกวันนี้ก็ยังงงว่าโดนด่าเรื่องอะไรอยู่ ก็ดีแล้วค่ะ เพราะว่าบุ๋มเชื่อว่าการโพสต์ในโซเชียลมันเป็นกฎหมาย คดีอาญา แล้วก็เป็นคดีหมิ่นประมาทที่ค่อนข้างจะรุนแรง ยิ่งถ้าหลายๆ กระทงเนี่ย การยกโทษของศาลท่านก็จะยากแล้ว เพราะว่าเห็นพฤติกรรมที่ซ้ำ คุณไม่ได้มีความสำนึก บุ๋มว่าการหยุด การที่คอยเฝ้าดู แล้วสู้คดีที่มีอยู่ น่าจะดีที่สุดค่ะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายค่ะ
นิวปูบุ๋มว่าเขาคงรับฟังทนายความเขาแหละ เพราะต่างกรรมต่างวาระ เขาต้องพยายามทำความเข้าใจคำนี้ก่อน สมมติว่าหมิ่นประมาทอันนี้ 2 ปี แต่ถ้าโพสต์ด่าใหม่ก็อีก 2 ปีนะ มันจะรวบยอดแบบเป็นทบๆ ไปนะ มันไม่ใช่แค่ 2 ปีแล้วจบ 2 ปี แต่คุณโพสต์ 40 ครั้ง ก็กลายเป็นคูณ 2 เข้าไป ดังนั้นหยุดได้ก็ดีแล้ว ก็เป็นกำลังใจให้ เพราะอย่างบุ๋มเองก็ไม่อยากจะฟ้องร้องใคร เพราะว่ามันก็เหนื่อยในกระบวนการ เราไปสู้เพื่อเด็กๆ ที่โดนข่มขืนของเราต่อดีกว่า เพราะนั่นก็หลายปีที่เราต้องต่อสู้กับเขาค่ะ”
แต่งานนี้หลังให้สัมภาษณ์ไปได้ไม่นาน ทาง “ปู มัณฑนา” ก็ได้ออกมาแชร์ข่าวของบุ๋มผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมระบุแคปชั่นด่าแรง พร้อมเรียกจิกว่า “อีบุ๋ม” บอกเรื่องของมึงกับกูยังไม่จบ อย่าพูดไปเรื่อย
“ที่กุหยุดโต้ตอบคู่กรณีเพราะกุเหนื่อยจ้ะอิบุ๋ม แล้วที่มึงไปโกหกพูดพาดพิงถึงกุในรายการหรือสื่อต่างๆ นี่คือเรื่องมึงกับกุยังไม่จบนะจ๊ะ แค่ช่วงนี้กุเหนื่อย กุเลยชะลอการแจ้งความมึงจ้ะ!!! มึงไม่รู้จริง มึงอย่าพูดไปเรื่อย และหยุดพาดพิงถึงกุได้แล้ว อีบุ๋ม!!!”