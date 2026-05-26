“บี น้ำทิพย์” ขอเป็นตัวเอง ไม่จำเป็นต้องพูดคำหยาบใน Take Hormones ลั่นดรามา “ลูกเกด - เต้” แซบดี เผ็ดมาก!

“บี น้ำทิพย์” เผยร่วมรายการ Take Hormones เพราะอยากลองอะไรใหม่ๆ ชม “นารา” ทำงานกล้าคิดกล้าทำ เข้าใจกิมมิกรายการ แต่ตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้คำหยาบเพื่อสร้างสีสัน ลั่นดรามา “ลูกเกด - เต้” แซบดี เผ็ดมาก รับโดนชวนกลับเดอะเฟซหลายซีซั่น แต่ไม่ไป ไม่กลัวผิดใจกับคุณเต้ เพราะโตๆ กันแล้ว
เรียกว่าถูกจับตาตั้งแต่เปิดตัวเลยทีเดียว สำหรับรายการ Take Hormones Thailand ของ “นารา เครปกะเทย” อนุวัติ ประทุมถิ่น ที่ได้เหล่าตัวแม่มาร่วมสร้างสีสันกันแบบจัดเต็ม ทั้ง “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” และ “บี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์” ล่าสุดได้เจอสาวบี ที่มาร่วมงาน “Food Universe” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงการตัดสินใจมารับบท Sisters ในครั้งนี้ ว่าอยากลองอะไรใหม่ๆ หลังอิ่มตัวจากรายการเดิม พร้อมพูดถึงดรามาระหว่าง ลูกเกด และ “เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก” ว่าส่วนตัวก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกัน แต่ยอมรับว่าเต้มาชวนกลับไปเป็นเมนเทอร์หลายซีซั่นแล้ว
“เขาเรียกว่าซิสเตอร์ ไม่ใช่เมนเทอร์นะคะ ตัดสินใจรับเพราะอยากลองทำอะไรใหม่ๆ บ้างค่ะ เราเคยทำเรียลลิตี้มาแล้วรายการหนึ่ง แล้วก็รู้สึกว่าเราเบื่อกับรูปแบบเดิมๆ เราก็เลยอยากลองร่วมงานกับนาราดู ได้ร่วมงานกันหลายครั้ง รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมาก เป็นไฟต์เตอร์มาก แล้วก็กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆ แล้วก็มีความชัดเจนในการทำงาน คือจริงๆ ไปเป็นกรรมการหลายรอบแล้วของนารา เขาเป็นคนที่คิดไวทำไว เหมือนคิดปุ๊บทำปั๊บเลย ไม่มีลีลา ไม่มีแอ๊บ เราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ตรงๆ ไปเลย จริงๆ แล้วเราก็อยากให้คนลองมองภาพใหม่เราบ้าง ว่าจริงๆ เราก็ทำอะไรได้อีกหลายอย่าง ที่ไม่ใช่เหมือนรายการที่แล้ว ก็เลยลอง อยากเปลี่ยนแนวบ้าง”
โลกสมัยนี้เปิดกว้าง เข้าใจที่มีการพูดคำหยาบในรายการ
“คือจริงๆ แล้ว บีว่าโลกสมัยนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นนะคะ อาจจะมีคำหยาบ แต่การที่บีไปในรายการนี้ บีไม่จำเป็นต้องพูดคำหยาบก็ได้ บีแค่เป็นตัวของตัวเอง ให้คนได้เห็นว่าเราเป็นคนยังไง แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปด่าหยาบคายอะไร มันมีคำด่าแบบอื่นที่มันสร้างสรรค์เยอะกว่านี้ และมันทำให้สนุกได้”
จะรับมือได้ไหมก็ต้องลองดู ยกหน้าที่ด่าให้ซิสเตอร์ “เอม วิทวัส รัตนบุญบารมี”
“ต้องลองดู คือตอนเห็นเขาด่ากัน เราก็รู้สึกว่าแบบ โห…ฉันต้องด่าขนาดนี้ ก็คงไม่ คือก็ออกตัวเลยว่าเราจะไม่ด่าแบบนี้เด็ดขาด เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเราจะเล่นแบบไหน (จะมีคำคมของเรา?) มีแน่นอนค่ะ นี่คือทำการบ้านนะคะ ไม่จำเป็นต้องมาออกสื่อ ทำโซเชียลลงแล้ว ก็โปรโมตตัวเองว่ากลัวเงียบหรืออะไร ก็คือเดี๋ยวดูในรายการดีกว่า ว่าเราจะเล่นยังไง ซิสเตอร์คู่เราจะบอกว่าคุยกันตลอด แค่ไม่ออกสื่อเท่านั้นเอง (คู่เราก็ใช่ย่อยเรื่องปาก?) ถูกต้องค่ะ เราจะปล่อยให้เขาด่า เรามอบหน้าที่อันนี้ให้เขาค่ะ”
อยู่คนละทีมกับ “ลูกเกด” แต่ก็มีแอบคุยกัน
“จริงๆ อยู่คนละทีม แต่แอบคุยกันนะกับพี่เกด แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรุมใครก่อนดี จะแก้เกมใครก่อนดี ก็อาจจะรับน้องซะหน่อย เดี๋ยวก็รู้ค่ะ (หัวเราะ)”
ลั่นดรามา “เต้ - ลูกเกด” แซบดี เผ็ดมาก
“เห็นค่ะ แซบดีค่ะ เผ็ดมากค่ะ (หัวเราะ) คือจริงๆ แล้วเคยคุยกับพี่เกดก่อนหน้านี้ ว่าเขามีปัญหาอะไร แต่พี่เกดก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วกัน ว่าเขามีอะไร มีปัญหาอะไรกัน เราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วกันค่ะ ก็เอาเป็นว่าคือเราก็เหมือนต่างรายการกันแล้ว ก็ไม่อยากจะไปพูดถึงอีกรายการหนึ่งให้มันกระทบกระทั่ง แล้วมันรู้สึกไม่ดีต่อกันเพราะยังไงก็ถือว่าเราก็ยังทำงานในวงการ แล้วก็เป็นคนในวงการเหมือนกัน อยากให้แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากกว่า”
ตัวส่วนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ “เต้”
“ไม่มีปัญหาค่ะ ไม่มีปัญหากัน”
เผยโดนชวนกลับไปทำหลายซีซั่น แต่ไม่ได้ไป
“ถ้าจะกลับคงกลับไปนานแล้ว เพราะว่าเขาชวนมาหลายซีซั่น ซีซั่น 7 ก็ชวนค่ะ แต่ว่าก็ไม่ไปค่ะ เขาชวนตลอดค่ะ แต่อย่างที่บอกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆ บ้าง เพราะว่าเราเหมือนอิ่มตัวจากรายการโน้นแล้ว รู้สึกว่ามันน่าเบื่อสำหรับเรานะ แต่กับคนอื่น เมนเทอร์คนอื่นเขาอยากไปลองดูว่ามันเป็นยังไง คือใครชอบก็คือกลับไปทำ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอิ่มตัวแล้ว เบื่อแล้วก็ไม่ทำ แค่นั้นเองค่ะ”
ไม่กลัวผิดใจกับ “เต้” เพราะโตๆ กันแล้ว
“คิดว่าโตๆ กันแล้วไม่น่าจะผิดใจกัน เป็นเรื่องของการทำงานค่ะ”
ไม่รู้ชวน “ลูกเกด” ด้วยไหม เพราะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกัน
“ก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกัน อันนี้ก็ต้องลองไปถามพี่เกดดู ว่าเขาอาจจะมีเรื่องอะไรกันที่เขารู้สึกไม่โอเคหรือเปล่า ก็เลยไม่กลับไปทำ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเขาค่ะ แต่กับบีกับคุณเต้ก็ไม่ได้มีปัญหากัน แต่ที่ไม่ไปเพราะว่าเราอยากทำอะไรใหม่ๆ อยากลองอะไรใหม่ๆ แล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำงานกับนาราแล้วเราแฮปปี้ เราก็จอยค่ะ”
เด็กทีม “บี” ต้องทำงานเป็น เก่ง ฉลาด และมีไหวพริบ
“คือต้องทำงานเป็น ต้องเก่ง ต้องมีไหวพริบที่ฉลาดค่ะ เพราะว่าแคมเปญในรายการนี้ที่เขาบอกมานะ มันจะหลากหลายมากเลย มันจะไม่เหมือนที่อื่นที่เคยทำเลย ไม่เหมือนชาวบ้าน ก็ต้องลองดูว่าเราสามารถเทรนเด็กแล้วทำงานได้จริงๆ หรือเปล่า ส่วนเรื่องการด่านะ บีว่ามันเป็นกิมมิกของรายการแหละ ที่มันต้องด่าอะไรกัน แต่สำหรับบี บีคิดว่าบีไม่จำเป็นต้องด่า ให้เอมด่าแล้วกัน คนนั้นเขาสุดอยู่แล้วค่ะ”
อัปเดตรักอยู่กันแบบชิลๆ ไม่ซีเรียสเรื่องแต่งงาน
“คือจริงๆ ก็อยู่กันชิลๆ สบายๆ ค่ะ บีว่าในยุคนี้เราไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับว่าจะต้องจัดงานแต่ง เอาเป็นว่าผู้ใหญ่รับรู้ แล้วก็แฮปปี้ ทุกคนสบายใจ ทุกฝ่ายโอเค คิดว่าไม่จัดค่ะ เก็บเงินไปเที่ยวดีกว่า”