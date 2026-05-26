“อิ้งค์-หมาก-กลัฟ-ปริมมี่-เฟย” ดาเมจแรงสะท้านยุค ปักธงเข้าฉาย 3 ก.ย.นี้ ในโรงภาพยนตร์

นับจากนี้เตรียมกระโจนสู่ห้วงมหากาพย์รักท็อกซิกไปกับ 5 โปสเตอร์คาแร็คเตอร์ของภาพยนตร์ “อัศจรรย์วันทอง” (In The Name of Love) ผลงานการสร้างเรื่องแรกของค่าย “แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ที่ยกทัพนักแสดงชื่อดังมา ร่วมจารึกประวัติศาสตร์ ใหม่ของ “นางวันทอง” นำแสดงโดย อิ้งค์ วรันธร เปานิล, หมาก ปริญสุภารัตน์ และ กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ร่วมด้วย ปริมมี่ วิพาวีร์พัทธ์ณศิริ และ เฟย ภัทร เอกแสงกุล โดยวางกำหนดเข้าฉาย 3 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
สำหรับโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมานอกจากเผยความงดงามของตัวละครโดยมีเบื้องหลังเป็นภาพวาด จิตรกรรมฝาผนังของวัดป่าเลไลยก์วรวิหารที่บอกเล่าเรื่องราวความรักของวันทอง ขุนแผน และขุนช้าง ทั้ง 5 ภาพ ยังเผยให้เห็น ถึงนิยามคำว่า “รักแท้” ของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป
“อัศจรรย์วันทอง” ได้ จูเลี่ยน จอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แบล็ค ดรากอน เตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งเคยนั่งแท่นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์และซีรีส์ระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Snowpiercer และ The Admiral: Roaring Currents และล่าสุดรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ “อัศจรรย์วันทอง” ผ่านฝีมือและมุมมองของผู้กำกับ “ลอง ลีฟ เลิฟว์!” มุก ปิยะกานต์ บุตรประเสริฐ
โดยผู้กำกับ มุก ปิยะกานต์ กล่าวถึงการคัดเลือกตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า “เราไปเห็นภาพเพ้นท์ที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ผลงานของอาจารย์เมืองสิงห์ จันทร์ฉาย พอเห็นแล้วก็รู้สึกนึกถึง อิ้งค์ วรันธร ขึ้นมา เลยติดต่อให้เขามาแคสท์ติ้ง ให้เขาแคสท์ซีนสำคัญคือซีนประหาร มันจะมีอะไรบางคำพูดบางอย่างที่สำคัญก็แปลกมากที่เขาพูดโมโนล็อก วรรคของเขาเท่าใจเราและเราก็ตกใจมากที่เขาสามารถร้องไห้ในครั้งแรก เราให้เขาลองเล่นบทอย่างที่เขารู้สึก เรายังไม่ได้ให้บทสมบูรณ์ 100% เราเชื่อว่าบทก็เลือกคนเหมือนกัน”
“สำหรับบท “ขุนแผน” และ “ขุนช้าง” เราตั้งใจวางคาแร็คเตอร์ให้แตกต่างกันมาก ขุนแผนจะสตรองมีความเป็นผู้ชายสูง ส่วนขุนช้างจะอ่อนโยนเป็นเพื่อนสนิทของวันทองที่ถูกขัดเกลาแล้ว มีความเข้าใจเพศหญิง พอเอา 2 คนนี้มาอยู่ด้วยกันก็เห็น ความแตกต่างของคาแร็คเตอร์ชัดมาก ตอนที่ติดต่อหมากให้มาเล่นบท “ขุนแผน” เราอยากได้ผู้ชายแบบไทยมาก ๆ ซึ่งตอนนี้ เหลือน้อย คือเราเคยเห็นบทสัมภาษณ์ของเขา เขาอ่านเพชรพระอุมา มีความสนใจวรรณคดีไทย ก็เลยลองติดต่อและ ส่งสคริปต์ให้ ซึ่งสุดท้ายเขาก็เซย์เยสค่ะ ส่วนบท “ขุนช้าง” แสดงโดยกลัฟ เขาตกคนเก่งมาก ทั้ง ๆ ที่เขาไม่ได้ พยายามทำมัน รีแอ็คชั่นของ เขาตอนแคสท์ทำเราใจสั่นได้เบอร์นี้เลยกลัฟน่าสนใจตรงที่อยากจะท้าทายอะไรบางอย่าง มาขอแคสท์บท
“ขุนแผน” เอง มันยากที่จะหาคนที่อินร่วมกันในการทำพีเรียด เขาตั้งใจมาก เขาแคสท์นานที่สุดประมาณ 4 ชั่วโมงได้ค่ะ” มุก ปิยะกานต์ กล่าว
ผู้กำกับ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบท “สายทอง” เราอยากทำตัวละครนี้ให้มีมิติอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไป และมีความ sexual อะไรบางอย่างที่มีความแฟนซีของนักเขียนผู้ชายในยุคนั้นมาก ๆ เรามองหาผู้หญิงที่มี sex appeal สุด ๆ ซึ่งก็คือปริมมี่ ในส่วนของ “จันสอน” แสดงโดยเฟย มิติของจันสอนในเรื่องนี้เป็นตัวชูรสในทางคอมเมดี้ เราพัฒนาร่วมกับ เฟยเยอะเหมือนกัน จากบริบทโจรในยุคอยุธยา เราตีความว่าจริง ๆ แล้วเขาเป็นคนหัวก้าวหน้าหรือเปล่าสำหรับยุคนี้ เขาแค่เกิดผิดยุค เขาทำได้ดีในวิถีของเขาค่ะ”
