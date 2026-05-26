“เฮียหน่อย สุชาติ” ภูมิใจ “ปลาร้าหมอลำ” คว้ารางวัลระดับโลก ตอกย้ำพลังวัฒนธรรมอีสานสู่สากล

“งานปลาร้าหมอลำ” คว้ารางวัลระดับโลก “เฮียหน่อย สุชาติ” สุดภูมิใจ มุ่งยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่สากล
ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สำหรับงานสายเลือดอีสานแท้ ๆ อย่างงาน Singha Corporation presents “ปลาร้าหมอลำ 2026 แซ่บ เซิ้ง อินเดอะซิตี้” ที่ยกความนัวมาเสิร์ฟถึงใจกลางกรุงเทพฯ ถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมอีสานแบบครบมิติ ทั้งอาหารจากร้านดังระดับมิชลินไกด์ ดนตรีหมอลำ–ลูกทุ่งแบบจัดเต็ม เสริมความสนุกด้วยดีเจและการแสดงหมอลำ ในบรรยากาศร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายและเต็มไปด้วยสีสัน
ด้าน “เฮียหน่อย สุชาติ” เปิดใจถึงกระแสตอบรับที่เกินความคาดหมาย พร้อมเผยถึงเป้าหมายสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า ต้องการผลักดันศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารอีสานให้ก้าวสู่ระดับสากล ผ่านการนำเสนอของดีจากภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือดนตรี ให้ผู้คนจากทุกภูมิภาคและชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
ภายในงานได้รวบรวมเมนูอาหารจากเกือบทุกจังหวัดของภาคอีสาน เพื่อเปิดโอกาสให้คนเมืองได้สัมผัสรสชาติอาหารอีสานแบบต้นตำรับ และเข้าถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่สะท้อนตัวตนของชาวอีสานอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน “ปลาร้าหมอลำ” ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เปิดประสบการณ์ให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มรสอาหารและสัมผัสเสน่ห์ของเสียงหมอลำอย่างใกล้ชิด
สำหรับปีนี้ถือเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากครั้งแรกที่จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น และสามารถคว้ารางวัลระดับโลกในฐานะงานเทศกาล (Festival) International Festivals & Events Association Best New Festival or Event (Gold) โดยเฮียหน่อยเผยว่า รางวัลดังกล่าวเพิ่งได้รับมา ซึ่งถือเป็นรางวัลที่เปรียบเสมือน “ออสการ์ของวงการผู้จัดงานอีเวนต์” สร้างความภาคภูมิใจและความปลาบปลื้มให้กับทีมงานเป็นอย่างมาก