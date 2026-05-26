MCT จับมือ The People จัดงาน “Songwriter Thailand Showcase 2026“ ปีที่ 3 เปิดเวทีถกอนาคตของนักแต่งเพลงไทยในยุค AI

ก้าวสู่ปีที่ 3 ของงานใหญ่ประจำปีที่นักแต่งเพลงทั่วประเทศรอคอยกับ “MCT Presents Songwriter Thailand Showcase 2026” โดย บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MCT ร่วมกับ The People ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และต่อยอดโอกาสทางอาชีพให้กับนักแต่งเพลงไทย ผ่านเวทีรวมตัวของนักแต่งเพลง ศิลปิน โปรดิวเซอร์ ตัวแทนค่ายเพลง และคนทำงานดนตรีจากหลากหลายรุ่น โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 'SONGVIVOR' หรือ 'นักแต่งเพลงต้องรอด' เพื่อร่วมตั้งคำถามและหาคำตอบถึงการอยู่รอด การเติบโต และอนาคตของนักแต่งเพลงไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมดนตรี เทคโนโลยี และพฤติกรรมการฟังเพลงในยุคปัจจุบัน
งานในปีนี้จัดขึ้น ณ The Crystal Box และ The Lawn ชั้น 19 Gaysorn Urban Resort แยกราชประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานหลากหลาย ทั้งนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ ศิลปิน โปรดิวเซอร์ ตัวแทนค่ายเพลง สื่อมวลชน และผู้สนใจในอุตสาหกรรมดนตรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศตลอดทั้งวัน
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ของงาน ด้วยการก้าวหน้าจากรูปแบบการประกวดแต่งเพลงแบบเดิม และเปิดพื้นที่ใหม่ในชื่อ ‘Song Market – ตลาดนัดเพลง’ ที่ออกแบบมาเพื่อให้นักแต่งเพลงได้ส่งผลงานเข้ามาคัดเลือก แสดงผลงาน และเชื่อมต่อกับค่ายเพลงและคนในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ภายใต้บรรยากาศ ‘ตลาดนัดเพลง’ ที่ทุกบทเพลงมีโอกาสถูกค้นพบ โดยในปีแรกของกิจกรรมนี้ มีนักแต่งเพลงส่งผลงานเข้ามากว่า 300 เพลง และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจนเหลือ 100 เพลงสุดท้าย
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 100 เพลง ได้รับการจัดแสดงในรูปแบบ SONG MARKET Playlist Exhibition: 100 Selected Songs บอร์ดขนาดใหญ่ที่เรียงรายภาพโปรไฟล์ของทั้ง 100 ผลงาน ตั้งอยู่ภายในงานให้ผู้เข้าร่วม โปรดิวเซอร์ และตัวแทนค่ายเพลงสแกนฟังได้ทันที โดยผลงานทุกเพลงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งศิลปินนักแต่งเพลงและนักวิจารณ์เพลงชื่อดัง ภายใต้เกณฑ์ 5 ด้าน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความชัดเจนของเนื้อหา การใช้ภาษา ความสอดคล้องกับดนตรี และอัตลักษณ์ของศิลปินในจำนวน 100 เพลงดังกล่าว เจ้าของผลงาน 20 เพลงที่ได้คะแนนสูงสุด ได้เข้าร่วมกิจกรรม ‘Song Clinic – คลินิกแห่งเสียงดนตรี’ เพื่อรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวจาก 4 Mentors ศิลปินนักแต่งเพลงชื่อดัง ครอบคลุมทั้งเนื้อร้อง ทำนอง โครงสร้างเพลง และแนวทางการพัฒนาผลงาน ขณะที่เจ้าของผลงาน 5 เพลงสุดท้าย ที่ได้รับคะแนนสูงสุดได้ขึ้นเวทีหลักในช่วง Song Market (On Stage) เพื่อรับคำแนะนำสดจาก Mentors พร้อมรับ ทุนสนับสนุนเพลงละ 10,000 บาท เพื่อใช้พัฒนาผลงานเพลงของตนเองต่อไป โดย 5 ผลงานเพลงและเจ้าของ
ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ ประกอบด้วย
● เพลง 'ความทรงจำของพรุ่งนี้' โดย คุณธีธัช เลาหะสราญ (ต้นกล้า – วง Wonderwild)
● เพลง '709 Carat' โดย คุณปัฐวีร์ วิริยะศิษฐ์ (TV)
● เพลง 'ฝันถึงคนเดิมซ้ำๆ' โดย คุณไกรวิศ กปิลกาญจน์ (JR KVZ)
● เพลง 'ต้นงิ้วสวรรค์' โดย คุณสัญชาน ปิยโชติสกุลชัย (Beer Sanchan)
● เพลง 'หัวใจดองเกลือ' โดย คุณขุนพล ไชยหาญ (Banks)
สำหรับ 4 Mentors ศิลปินนักแต่งเพลงชื่อดังที่ร่วมให้คำปรึกษาในกิจกรรม Song Clinic และ Song Market (On Stage) ในปีนี้ ประกอบด้วย
รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ (แบงค์ รัฐวิชญ์) วีรณัฐ ทิพยมณฑล (แจ๊ป The Richman Toy) พงศ์จักร พิษฐานพร (เอ๊ะ ละอองฟอง) คชภัค ผลธนโชติ (พล คชภัค Boxx Music)
พิธีเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับ ก่อนเข้าสู่ช่วง Keynote Session: Songwriting What's Next 2026 ‘เพลงอยู่นี่ แล้วเงินอยู่ไหน’ โดย ณฐพล ศรีจอมขวัญ ประธานกรรมการบริหาร MCT ที่ขึ้นกล่าวถ่ายทอดภาพรวมทิศทางอุตสาหกรรมดนตรี แนวโน้มของการเขียนเพลง บทบาทของ AI ความเปลี่ยนแปลงของคนในวงการ ช่องทางการอยู่รอดของนักแต่งเพลง และประเด็นเรื่องรายได้ของนักแต่งเพลงในความดูแลของ MCT เพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้นักแต่งเพลงไทยมองเห็นทิศทางและความสำคัญของลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
“MCT ไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องสิทธิ์ของ AI แต่เรามีหน้าที่ปกป้องสิทธิ์ของนักแต่งเพลงที่เป็นมนุษย์ทุก ๆ คน ”
ต่อด้วยเวทีเสวนา ‘Panel Discussion: The Future of Songwriting – SONGVivor Fight’ ที่ชวนตั้งคำถามว่าระหว่าง ‘มนุษย์’ ‘AI’ และ ‘การทำงานร่วมกัน’ อะไรคือคำตอบของการอยู่รอดในยุคใหม่ โดยมีวิทยากรจากหลากหลายมุมในอุตสาหกรรม ได้แก่ คุณตรัย ภูมิรัตน (บอย ตรัย) ศิลปินและนักแต่งเพลงที่กำลังสนุกกับการทำงานร่วมกับ AI และ คชภัค ผลธนโชติ (พล คชภัค Boxx Music) ตัวแทนฝั่งค่ายเพลงและอุตสาหกรรมดนตรี ดำเนินรายการโดย วราฤทธิ์ มังคลานนท์ (DJ ฤทธิ์) ที่ชวนทั้ง 2 ท่านแลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ และประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกับ AI ในยุคที่เทคโนโลยีดิสรัปแทบทุกอุตสาหกรรม
บนเวทีเสวนา ตรัย ภูมิรัตน สะท้อนหลักการในการทำงานร่วมกับ AI ของตนเองอย่างชัดเจนว่า “การที่จะบอกว่าเราใช้ AI ได้ แปลว่าเราต้องควบคุมมันได้ มันต้องทำให้ได้ดั่งใจผม มันถึงจะเรียกว่าเราใช้ เมื่อไหร่ที่เราตามใจมันก็แปลว่ามันไม่ใช่เราแล้ว” ขณะที่ คชภัค ผลธนโชติ มองในมุมของอนาคตอาชีพนักแต่งเพลงและการอยู่รอดในอุตสาหกรรมว่า “ในวันนี้อาชีพนักดนตรี หรือศิลปิน ไม่ใช่อาชีพไส้แห้งอีกต่อไปแล้ว การที่มีการจัดเก็บเรื่องลิขสิทธิ์ การที่คนเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์มันทำให้เรายิ่งรอด” สะท้อนหัวใจของแนวคิด ‘SONGVIVOR’ ที่งานปีนี้ต้องการสื่อสารว่า นักแต่งเพลงในยุคใหม่ไม่เพียงต้องรู้จักปรับตัวกับเทคโนโลยี แต่ยังต้องเข้าใจระบบลิขสิทธิ์เพื่อรักษาทั้งตัวตนและรายได้ของตนเองไปพร้อมกัน
งานในปีนี้ยังจัดเวิร์กช็อปอีก 2 รูปแบบ เพื่อให้นักแต่งเพลงได้เรียนรู้ทั้งในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงปฏิบัติการจริง เริ่มด้วย Music Lab Master Class: IP Management ในหัวข้อ Rights & Protection Shield (เกราะป้องกันสิทธิและสัญญา) ในช่วงเช้าที่ The Lawn คลาสพิเศษสำหรับนักแต่งเพลงและนักศึกษา ว่าด้วยการจัดการลิขสิทธิ์เพลง การบริหารสิทธิในยุค AI และประเด็นสำคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมดนตรี โดยมี คุณณฐพล ศรีจอมขวัญ ประธานกรรมการบริหาร MCT, คุณพิเศษ จียาศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายลิขสิทธิ์และที่ปรึกษากฎหมายบริษัท MCT และ คุณสิริญา บุญญาธิการ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท MCT ร่วมถ่ายทอดความรู้
ต่อด้วย Songwriting Mission เวิร์กช็อปการเขียนเพลงในธีม ‘แต่งเพลงไม่ให้ตัน… แรงบันดาลใจมีได้ไม่สิ้นสุด’ บนเวทีหลักในช่วงบ่าย โดย สุดเขต จึงเจริญ (เอก SEASON FIVE) และ ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต ภัทรวี) ที่ชวนผู้เข้าร่วมจับกลุ่มทดลองแต่งเนื้อเพลงจากโจทย์สดภายในห้อง ผ่านการต่อยอดจากท่อนฮุกของเพลง ‘พูดไม่คิด’ ของ Season Five เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและมองเห็นกระบวนการแต่งเพลงอย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมในครั้งนี้ยังจุดประกายให้เห็นถึงสปิริตของชุมชนนักแต่งเพลงไทยที่ทำงานเคียงข้างกัน มากกว่าจะมองกันเป็นคู่แข่ง โดย คุณภัทรวี ศรีสันติสุข ได้สะท้อนถึงโมเมนต์ที่ผู้เข้าร่วมต่างนำไอเดียที่ดีที่สุดของตนเองมาแชร์กันโดยไม่มีอีโก้ ก่อนกล่าวกับผู้ร่วมกิจกรรมว่า “การเป็นนักแต่งเพลงในสังคม คือการที่เราขับเคลื่อนกันและกัน ถ้าเราส่งเพลงดี ๆ เข้าสู่กระแสไปเรื่อย ๆ ฟังกันและกัน ปรับปรุงไปด้วยกัน เราจะเกื้อกูลกัน ไม่ได้แย่งงานกัน หรือเป็นคู่แข่งกัน เพราะเราคู่ควรกันด้วยศิลปะ” สะท้อนภาพของชุมชนนักแต่งเพลงไทยที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ผ่านการแชร์ ฟัง และต่อยอดผลงานของกันและกัน
ท่ามกลางคำถามถึงบทบาทของ AI ในอุตสาหกรรมดนตรีที่ทวีความเข้มข้นขึ้น MCT ยืนยันจุดยืนผ่านเงื่อนไขการรับผลงานเข้า Song Market ที่ระบุชัดว่าผลงานต้องเป็นเพลงต้นฉบับที่ผู้สมัครแต่งเนื้อร้องและทำนองด้วยตนเองทั้งหมด ไม่รับผลงานที่ใช้ AI หรือ Generative AI ในการสร้างเนื้อร้อง ทำนอง หรือโครงสร้างหลักของเพลง สะท้อนเจตนารมณ์ของงานที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมฝีมือของนักแต่งเพลงไทยอย่างแท้จริง
ปิดท้ายงานด้วย Networking Party ที่เปิดโอกาสให้นักแต่งเพลง ศิลปิน โปรดิวเซอร์ และผู้เชี่ยวชาญในวงการดนตรีได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนไอเดีย และสร้างเครือข่ายในบรรยากาศผ่อนคลาย พร้อมโชว์พิเศษจาก เบนท์-กิตติธัช พรดอนก่อ สังกัด Kicks Records ศิลปินรุ่นใหม่ในเครือข่ายของ MCT และกิจกรรมแนะนำเพลงเด่นจาก Song Market ปิดฉากงานด้วยบรรยากาศแห่งแรงบันดาลใจและการเชื่อมต่อของคนทำงานดนตรีจากหลากหลายรุ่น
งาน MCT Presents ‘Songwriter Thailand Showcase 2026’ ภายใต้แนวคิด ‘SONGVIVOR – นักแต่งเพลงต้องรอด’ สะท้อนความมุ่งมั่นของ MCT และ The People ในการสร้างพื้นที่เรียนรู้และต่อยอดโอกาสให้กับนักแต่งเพลงไทย ผ่านการพัฒนาความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ รายได้ การทำงานในอุตสาหกรรมดนตรี และการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนให้นักแต่งเพลงสามารถเติบโตและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในสายอาชีพ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
