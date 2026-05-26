“นานา ไรบีนา” แจงดรามาหนี้! ยันทยอยเคลียร์ตามกำลังที่ไหว ไม่มีวันไหนไม่นำเงินจากไลฟ์จ่ายหนี้

กรณีที่วานนี้ (25 พ.ค.) “นานา ไรบีนา” เผชิญหน้าเจ้าหนี้ หลังจากที่ศาลนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐาน สอบคำให้การ และกำหนดวันนัดสืบพยาน ในคดีที่เจ้าตัว และ “เวย์ ไทยเทเนียม” ปริญญา อินทชัย สามี ถูกอัยการเป็นโจทก์ฟ้องฐานร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมปลอมและใช้เอกสารปลอม จากการหลอกลวงผู้เสียหาย 11 คน ในการกู้ยืมเงินอ้างว่านำไปลงทุน และได้ผลตอบแทนสูง แต่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพราะไม่มีการลงทุนจริง โดยรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 174 ล้านบาท
โดย “เจนสุดา ปานโต” และ “ข้าวโพด สมิตินันทน์” อดีตเพื่อนซี้ และเป็นเจ้าหนี้ของนานา ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างเผ็ดร้อน ลั่นไม่เหลือความเป็นเพื่อนให้อีกต่อไป นั่งดูกรรมทำงาน รวมทั้งได้สบตากันในศาล นานา ดูอมทุกข์ ขณะที่เวย์ยิ้มแย้ม
ล่าสุด นานา ได้ร่ายยาวชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ที่มีผู้ติดตามแค่ 1.7 หมื่น เผยว่าที่ผ่านมาไม่ตอบโต้ เพราะคิดว่าจะจัดการและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมตามที่ไหว ยืนยันไม่มีวันไหนที่ไม่นำเงินจากการไลฟ์ไปจ่ายหนี้ ในส่วนของคดีไม่ว่าออกมาในรูปแบบใด พร้อมยอมรับผลการพิจารณา ลั่นไม่ว่าฝ่ายไหนก็ล้วนอยากได้กำลังใจ
“ขอชี้แจงต่อผู้ติดตาม และทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
จากกระแสข่าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นานาได้รับทราบทุกความคิดเห็นมาโดยตลอด และที่ผ่านมาเลือกที่จะไม่ออกมาพูดหรือตอบโต้ใดๆ เพราะคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุด คือการใช้เวลาในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมที่สุดตามกำลังที่ไหว ณ ตอนนี้
วันนี้นานาอยากขออธิบายต่อผู้ติดตาม รวมถึงทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนสินค้าในไลฟ์ว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ไม่มีวันไหนเลยที่นานาไม่นำรายได้จากการทำงานไปใช้ในการชำระหนี้ และพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
สำหรับเจ้าหนี้ที่ได้มีการพูดคุยและเจรจากัน เราได้พยายามหาจุดที่ลงตัว ทั้งในเรื่องของจำนวนเงินและระยะเวลา โดยมีการทำข้อตกลงร่วมกัน และทยอยผ่อนชำระตามกำลังที่เราสามารถรับผิดชอบได้มาโดยตลอด
ส่วนกรณีของเจ้าหนี้ที่มีการดำเนินคดี ขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งยังมีขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย การเจรจา รวมถึงการพิจารณาของศาล นานาขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม เพราะในแต่ละกรณีของแต่ละท่านมีรายละเอียดและข้อตกลงที่แตกต่างกันออกไป
นานาขอเคารพต่อกระบวนการยุติธรรม และพร้อมยอมรับผลของการพิจารณา ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใด ด้วยความเคารพต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่ท่านใดที่นานาสามารถดำเนินการได้ก่อน ก็ได้พยายามจัดการอย่างเต็มที่ตามกำลังความสามารถ อาจไม่สามารถทำได้รวดเร็วหรือทันทีทั้งหมด แต่จะพยายามอย่างต่อเนื่องต่อไป
สุดท้ายนี้ นานาขอขอบคุณทุกคนที่ยังคงส่งกำลังใจ และให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอด ขอบคุณจากหัวใจจริงๆ ค่ะ
นานาเชื่อว่า ณ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม ล้วนแต่ต้องการกำลังใจ
หลังจากนี้ นานาสัญญาว่าตั้งใจทำงาน และค่อยๆ แก้ไขปัญหาทุกอย่าง อย่างเต็มความสามารถ แม้อาจไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดในครั้งเดียว แต่จะพยายามดำเนินการให้ดีที่สุด ตามกำลังและตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น
ขอบคุณทุกคนอีกครั้งจากใจค่ะ 🙏🏻”