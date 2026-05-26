“หนุ่ม กรรชัย” เผย “อ.ยิ่งศักดิ์” ไม่ได้ทำรายการที่ช่อง 7 แล้ว เล็งเปิดรายการโหนกระทะให้

“หนุ่ม กรรชัย” รับติดต่อชวน “อ.ยิ่งศักดิ์” มาร่วมงานด้วยกันนานแล้ว แต่คลาดเคลื่อนกัน จนวันนี้อาจารย์ว่างจึงได้มาทำงานร่วมกัน เดี๋ยวอาจารย์มาอีกแน่นอน เล็งเปิดรายการโหนกระทะให้
ทำเอานักเรียนโหนกระแสปรบมือรัวๆ และผายมือต้อนรับ “อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์” ที่สอบผ่านการเป็นพิธีกรรายการโหนกระแสในเทปแรกทันที จากที่เบรกแรกยังมีเสียงค้าน แต่พอเบรก 2-3 นักเรียนโหนพากันปรบมือให้ ชื่นชมในความสามารถและฝีปากของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ พร้อมบอก “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ไม่ต้องมาแล้วก็ได้ พักยาวๆ ไปได้เลย ให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแทน
วันนี้ (26 พ.ค. 69) ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ก็ยังมีชาวเน็ตคอมเมนต์เข้ามาถามหาอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีก หนุ่ม กรรชัย จึงเล่าที่มาที่ไปที่ได้ชวนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาร่วมงานว่า…
“คนถามถึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันเยอะ เดี๋ยวมาอีก ใจเย็นๆ นะ ก็อยากให้แกมา แต่ต้องมีกติกานะอาจารย์ ต้องมารายการสด จะมาอัดเทปไม่ได้นะ ไม่ใช่จะถ่ายก็ถ่าย ไม่ถ่ายก็ไม่ต้องถ่ายไม่ได้นะอาจารย์ แกก็ติดใจ เมื่อวานโทร.คุยกับแก อาจารย์ขอบคุณมากนะ ก็คุยกันหลายเรื่อง บอกแกว่าอาจารย์ฟังผมนะ อาจารย์อายุเยอะแล้ว 70 แล้วนะ อีกไม่นานแล้วนะอาจารย์ เพราะฉะนั้นทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันได้แล้ว อย่าไปลองผิดลองถูกบ่อยๆ มันไม่ดี
คุยกับแก ขอโทษนะอาจารย์ไม่ได้โน่นนี่อาจารย์เลย แกก็เปิดรับ ผมกับอาจารย์คุยกันเหมือนเพื่อน ดีใจที่อาจารย์ตอบรับ ที่เอาแกมาทำเพราะอยากรู้ว่า โหนกระแสอยู่ในเวลานี้ อาจารย์แกก็อยู่ช่อง 7 แกก็ทำรายการอีกรายการ ซึ่งเป็นเวลาชนกัน พอวันนึงแกออกมาไม่ได้ทำแล้ว ผมก็อยากจะให้แกมาทำ
เอาจริงๆ นะคุยกับแกก่อนที่แกจะไปทำช่อง 7 อีก ชวนแกมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ปรากฎว่าแกไปรับปากทำกับช่อง 7 แล้วในตอนนั้น ด้วยความสัตย์จริง มันเหมือนคาบเกี่ยวในการชวนแต่แกไปรับปากทางช่อง 7 แล้ว ก็คุยกับแกว่าไม่เป็นไรอาจารย์ทำตรงนั้นไปก่อน แต่วันนึงอาจารย์รับปากผมนะว่าถ้าเกิดอาจารย์ไม่ได้ทำตรงนั้นแล้ว อาจารย์ต้องนึกถึงผมเป็นคนแรกนะ แล้วผมก็นึกถึงแกว่าเราเคยคุยกันไว้นะ ก็เลยโทร.ไปให้แกมา แกก็ต้องมาเพราะรับปากไว้ตั้งแต่แรก
ตอนนี้ก็มีคนตั้งชื่อรายการให้แก โหนกระทะ โหนกะเดี๊ยน จริงๆ เคยจะทำรายการโหนกระทะกับแก คุยกับแกไว้ด้วยว่าอาจารย์ทำรายการโหนกระทะด้วยกันไหม แกบอกเอาสิ แล้วก็เอ้อระเหยกัน”