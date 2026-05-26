เจ้าสาวหรือเจ้าหญิง? เจาะดีเทลชุดอาฟเตอร์ปาร์ตี้ “ญาญ่า อุรัสยา” สวยสับ ดีเทลละเอียด

สวยเรียบหรูทุกชุด สำหรับ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์”เจ้าสาวที่มีความสุขที่สุด หลังเข้าพิธีวิวาห์กับพระเอกชื่อดัง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ที่ประเทศนอร์เวย์ ท่ามกลางความอิ่มอกอิ่มใจของ NY ที่รอคอยวันนี้มานาน ซึ่งทั้งคู่เนรมิตงานสำคัญได้อย่างสวยงามและลงตัว
ล่าสุดในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ ญาญ่า สวมเดรสสั้นสีขาว จาก หลุยส์ วิตตอง ดีเทลสุดประณีต
ช่วงบนออกแบบเป็นเข้ารูปคอร์เซ็ตเน้นสัดส่วนที่ชัดเจน ตัวเสื้อแขนยาวทรงระฆัง ที่บานออกช่วงปลาย ให้กลิ่นอายคลาสสิก โรแมนติก และดูสง่างาม โดดเด่นด้วยการตัดเย็นแบบคัตเอาต์ เปิดช่วงอกเป็นรูปทรงหยดน้ำ/หัวใจ เผยความเซ็กซี่ ขี้เล่น เหมาะกับบรรยากาศอาฟเตอร์ปาร์ตี้ ช่วงล่างเป็นมินิเดรสกระโปรงสั้นทรงพอง มีเลเยอร์ที่ดูมีวอลุ่ม เพิ่มความสนุกสนานและคล่องตัวในการเดินหรือเต้นรำ
ดีเทลงานปักสุดประณีต ใช้ด้ายโทนสีขาวและเงิน/ฟ้าอ่อนๆ ช่วยเติมมิติให้ชุดดูหรูหราละเมียดละไม และดูสะดุดตาเมื่อต้องแสงไฟในงานปาร์ตี้ เป็นลุคที่ผสมผสานความคลาสสิกของแบรนด์ฝรั่งเศสเข้ากับความโมเดิร์นและเซ็กซี่ของเจ้าสาวได้อย่างลงตัว
เป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดทุกลุคคนหนึ่งของวงการบันเทิง แต่ที่ดูจะอิ่มอกอิ่มใจมากที่สุด คือความรักของญาญ่าและณเดชน์ ที่พร้อมเสิร์ฟความหวานให้ตาร้อนผะผ่าวอยู่ตลอดเวลานั่นเอง