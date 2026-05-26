ช่อง 8 X Hollywood Thailand ดึง “ไป่ ทาคน” ลงจอ Prime Time รุกตลาดผู้ชมเมียนมาในไทย รับกำลังซื้อแรงงานต่างชาติ

RS Multimedia & Entertainment โดย ช่อง 8 เดินหน้าขยายฐานผู้ชมต่างชาติในไทย จับมือ Hollywood Thailand เปิดคอนเทนต์ข้ามพรมแดน ส่งซีรีส์เมียนมาระดับพรีเมียม “Fight For Hope หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้” ลงผัง Prime Time หวังต่อยอดฐานผู้ชมเมียนมาในไทยที่มีจำนวนหลายล้านคน พร้อมเปิดโอกาสใหม่ให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มแรงงานต่างชาติที่มีกำลังซื้อเติบโตต่อเนื่อง
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมสื่อไทย หลังกลุ่มแรงงานต่างชาติเริ่มมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะชาวเมียนมาในไทยปัจจุบัน มีจำนวนราว 2.3-3 ล้านคน (อ้างอิงข้อมูลสถิติจากกรมการจัดหางานและองค์กรระหว่างประเทศ) กระจายตัวอยู่ทั้งภาคอุตสาหกรรม ก่อสร้าง และบริการ ซึ่งไม่ใช่เพียงแรงงานสำคัญของระบบเศรษฐกิจตลาดแรงงาน แต่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นฐานผู้บริโภคขนาดใหญ่ในกลุ่ม Blue Collar ที่หลายธุรกิจเริ่มจับตา
ช่อง 8 มองว่า ตลาดดังกล่าวยังมีช่องว่างด้าน Media Consumption (พฤติกรรมการบริโภคสื่อ) จึงเลือกใช้กลยุทธ์ Cross-Border Content เชื่อมผู้ชมไทยและเมียนมาผ่านคอนเทนต์ที่เข้าถึงกลุ่ม Mass ได้จริง พร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจในรูปแบบ On-Air และ On-Ground โดยเฉพาะกิจกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนแรงงาน และ Cross-Border เชื่อมโยงการตลาดไทย-เมียนมา ให้เป็นตลาดเดียวกันครั้งแรก
โปรเจกต์แรกเริ่มจากการนำซีรีส์ “Fight For Hope หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้” ลงจอช่อง 8 นำแสดงโดย ไป่ ทาคน (Paing Takhon) ซูเปอร์สตาร์เมียนมาที่มีฐานแฟนคลับทั้งในไทยและต่างประเทศ ร่วมด้วยนักแสดงชื่อดังของเมียนมาอย่าง “ยามิน เมอู” (YAMIN MAY OO) และ “เน ทู ไนห์” (NAY HTOO NAING)ภายใต้การกำกับของ ฮุต ติ้น ตุน ซีรีส์เล่าเรื่องการต่อสู้บนสังเวียนมวยพม่าที่ผูกโยงกับศักดิ์ศรี ครอบครัว และความอยู่รอด ผ่านโปรดักชันระดับสากล พร้อมระบบเสียงสองภาษาทั้ง ภาษาไทยและภาษาเมียนมา เพื่อรองรับผู้ชมชาวเมียนมา นอกจากขยายฐานผู้ชมแล้วโปรเจกต์นี้ยังถูกมองเป็นโอกาสสำคัญสำหรับแบรนด์ที่ต้องการสร้าง Brand Loyalty กับกลุ่มแรงงานเมียนมาในไทย โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค โทรคมนาคม การเงิน และค้าปลีก ที่มีการแข่งขันสูงและต้องการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้มากขึ้น
สำหรับซีรีส์ “Fight For Hope หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้” เตรียมออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 เวลา 22.15 น. ทาง ช่อง 8 กดเลข 27 ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 #ช่อง8 #FightForHope #หมัดสั่งตายหัวใจสั่งสู้ #ไป่ทาคน #PaingTakhon #เมียนมาในไทย #AsianContentHub #HollywoodThailand