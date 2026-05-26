ไทยวิวัฒน์ฉลอง 75 ปี ชวน Tilly Birds เสิร์ฟคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 13 มิ.ย. นี้ พร้อมเปิดกิจกรรมรับบัตรฟรี!

ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 75 ของ “ประกันภัยไทยวิวัฒน์” จับมือวงอินดี้ป็อปสุดฮอต “Tilly Birds” ชวนแฟนคลับมาร่วมเติมโมเมนต์พิเศษในคอนเสิร์ต “75 ปี ประกันภัยไทยวิวัฒน์ Presents Tilly Birds ‘ไม่ต้องคิดเผื่อใจ’ Exclusive Concert” ในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์
พร้อมเปิดโอกาสให้แฟนคลับและบุคคลทั่วไปร่วมสนุก ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตฟรีจำนวน 100 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) เพื่อมาร่วมร้องเพลงและใกล้ชิดกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟ โดยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2569 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Thaivivat Insurance – ไทยวิวัฒน์ เพียงคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม “บอกชื่อเพลงของ Tilly Birds ที่คุณอยากฟังมากที่สุดพร้อมเหตุผลสั้น ๆ” คำตอบที่โดนใจกรรมการที่สุด รับสิทธิ์เข้าชมฟรี! พร้อมรับของที่ระลึกลิมิเต็ดอิดิชัน เฉพาะงานนี้เท่านั้น โดยจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 2 มิถุนายน 2569 และพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันภัยไทยวิวัฒน์ สามารถร่วมสนุกผ่านทางแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้โดยตรง
ภายในงาน เตรียมพบกับโชว์สุดพิเศษ ขนเพลงฮิตของ “Tilly Birds” และซิงเกิลพิเศษ สำหรับการฉลองครบรอบ 75 ปีประกันภัยไทยวิวัฒน์ “ไม่ต้องคิดเผื่อใจ” มาสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและใกล้ชิด เพราะไทยวิวัฒน์เชื่อว่าทุกไลฟ์สไตล์และทุกความรู้สึกของคนรุ่นใหม่มีคุณค่า จึงมุ่งส่งต่อประสบการณ์ดี ๆ ผ่านเสียงดนตรี ภายใต้แนวคิด “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” แล้วมาร่วมสร้างโมเมนต์ดี ๆ ไปด้วยกัน 13 มิถุนายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaivivat.co.th