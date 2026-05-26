เปิดโมเมนต์น่ารักพ่อตากับลูกเขย พร้อมคำอวยพรแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” อย่าลืมที่จะเป็นเพื่อนกัน และรักซึ่งกันและกัน

พ่อตากับลูกเขยเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย! โมเมนต์น่ารักระหว่าง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และพ่อตา แดดดี้ “ซิกู๊ด เสปอร์บันด์” นักธุรกิจและนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange) ในประเทศนอร์เวย์ คุณพ่อของ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” หยอกล้อ ร้องเพลงด้วยกัน แถมณเดชน์ยังน่ารักเอาหัวไปซุกพ่อตา
ป๊าซิกู๊ด ได้พูดถึง “ณเดชน์-ญาญ่า” ในวันวิวาห์ไว้ว่า…
“วันนี้ผมไม่ได้สูญเสียลูกสาว แต่ได้มอบเธอให้กับผู้ชายคนหนึ่ง และก็ได้ลูกเขยเข้ามา ตอนนี้ผมมีทั้งลูกสาวและลูกชาย อยากบอกกับทั้งคู่ว่าบนเส้นทางชีวิตมันมีสิ่งที่สำคัญ อย่าลืมที่จะเป็นเพื่อนกัน ดูแลซึ่งกันและกัน อย่าลืมซัปพอร์ตกัน ให้เกียรติกัน และผมอยากขออย่างเดียว คือขอให้ทัังคู่รักกันและกัน”
ในช่วงหมั้นหมายเมื่อ 2-3 ปีก่อน ญาญ่า เคยเล่าว่าสิ่งที่ทำให้ญาญ่ารักณเดชน์มากขึ้นเป็นล้านเท่า เป็นเพราะณเดชน์สามารถเข้ากับคุณพ่อและกลุ่มเพื่อนคุณพ่อได้
“พ่อเป็นคนที่ดุมากๆ แต่มีทริปที่เขาไปเที่ยวด้วยกันเป็นสัปดาห์ ด้วยความที่คุณพ่อจะพูดด้วยสำเนียงนอร์เวย์ที่หนักมากและมีกลุ่มเพื่อนมาร่วมวงคุยด้วย ซึ่งบางครั้งตัวญ่าเองก็ยังฟังไม่ค่อยทัน แต่ณเดชน์ก็สามารถนั่งพูดคุยและสร้างบรรยากาศที่ดีได้อย่างน่ารักได้ กลับมาพ่อบอกว่าเขารักณเดชน์มากขึ้นและพร้อมจะรับณเดชน์มาเป็นลูกชายเขาด้วยอีกคน”