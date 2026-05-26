เปิดลิสต์ 'ทัพคนบันเทิง' ร่วมเป็นเกียรติ งานประกาศรางวัล'คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 22 (KCL AWARDS 2026)' ใครมาบ้างเช็กพร้อมกัน

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 22 หรือ KCL AWARDS 2026 Presented by กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2569 ณ ICONSIAM HALL ,F. 7 ICONSIAM ก่อนที่จะไปดูภาพบรรยากาศแบบเต็มๆ และรู้ผลการตัดสินรางวัลในประเภทยอดเยี่ยม และประเภทยอดนิยม ในปีนี้ว่าคนบันเทิงท่านไหนจะคว้า Trophy แห่งเกียรติยศไปครอง
ทีมข่าวคมชัดลึกบันเทิงขอเปิดลิสต์เหล่าคนดังเบื้องหน้า เบื้องหลังที่ตบเท้าเข้าร่วมงานประกาศรางวัลเพื่อเป็นเกียรติกันซะหน่อย แน่นอนว่าครอบคลุมคนบันเทิงในทุกวงการ ทั้งนัดอสดงแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง
เน๋ง ศรัณย์, แอ๊ว อำภา, โบว์ เมลดา, ณฐพล บุญประกอบ, ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, เมธิกา จีรนรภัทร, ธเนศ วรากุลนุเคราะห์, ดร.พลัง โลกศิลป์, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ตาม จำนงค์อาษา, ศัจกร ฉลาด(เพิร์ล), ภีมพล พาณิชย์ธำรง(พีค ), พันธ์ชนกชนม์ พันธ์สังข์, พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, สันต์ ศรีแก้วหล่อ, สาวิกา ไชยเดช, ปรีดาภรณ์ บัวตูม,ภัทรชนน อ่อนสอาด( บิลลี่ ), ธนทัต พรรณวิริยะกุล(เบ้บ ),ภวัต พนังคศิริ(ใหม่ ) ,จิระวดี อิศราง ณ อยุธยา, อริสรา คนหมั่น, ยุกต์ ส่งไพศาล(สน), ยูโร ยศวรรธน์(ยูโร) ,ปอนด์ กฤษดา , วรารัตน์ ยอแสงสุขกมล, สิทธิโชติ น้อยมาระ , นิศรา เกิดทอง, สุพัฒน์ ชิ้นประเสริฐ, ภคณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์, กฤตภาส โชติกะชีวิน, กัญญาพัชร ณ นคร(เฟ) - ญดา วัชระมูสิก(เมษ์), อาภัสรา เลิศประเสริฐ(โยโกะ), กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์(เอิร์ธ)
รวมถึงค่ายละครซีรีส์ ภาพยนตร์ ค่ายเพลง ที่ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เรียกได้ว่าอัดแน่น ทุกวงการ ที่ตบเท้าเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคนบันเทิง ค่ายดูแลนักแสดง-ศิลปิน พาร์ทเนอร์ ทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเกียรติกับ "งานประกาศรางวัลคมชัดลึก อวอร์ด"เป็นอย่างดีอีกครั้ง และทุกคนสามารถร่วมชมบรรยกาศงานและลุ้นผลรางวัลพร้อมกันได้แบบสดๆ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง
