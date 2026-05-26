“ป้าตือ” เขย่าวงการบะหมี่กึ่งฯ จับมือแบรนด์ดัง คลอดเมนูใหม่ ”ป้าตือไวไวเขย่า“ สูตรเด็ดผัวบอกเชื่อผัวไม่เชื่อผี

วงการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่เคยเงียบ ล่าสุดวันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2569 “ป้าตือ” คลอดเมนูใหม่ “ป้าตือไวไวเขย่า” สูตรผัวบอก เชื่อผัวไม่เชื่อผี จับมือกับ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” โดยใช้เส้นไวไวเป็นวัตถุดิบหลัก และขายเป็นเมนูเฉพาะของป้าตือ ผ่านช่องทาง LINE MAN เป็นหลัก ซึ่งจะเริ่มขายวันที่ 29 พ.ค. 2569 นี้ โดยจัดงานแบบ Exclusive เชิญสื่อมวลชนมาร่วมรับประสบการณ์สุดพิเศษชิมเมนู“ป้าตือไวไวเขย่า” พร้อมพูดคุยกับ ป้าตือ, คุณณิชรัตน์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดจากไวไว และผู้บริหารแบรนด์พาร์ทเนอร์ Pesi, LINE MAN ภายในงานแถลงข่าว“ป้าตือ ไวไวเขย่า” สูตรผัวบอก เชื่อผัวไม่เชื่อผี ณ ร้านจิ้นทอดป้าตือ สาขาจรัญสนิทวงศ์
งานนี้ป้าตือเผยเหตุผลถึงจุดเริ่มต้นของการทำเมนู ”ป้าตือไวไวเขย่า“ ว่ามาจากสามีเป็นคนริเริ่ม โดยสามีกำชับว่าต้องใช้ไวไวสูตรออริจินัลเท่านั้น เพราะเป็นเส้นที่อร่อยและเหนียวนุ่ม โดยสูตรนี้คือสูตรผัวบอกมา ย้ำเชื่อผัวไม่เชื่อผีนี่คือเรื่องจริง เมนูนี้สามีทำให้กินทุกอาทิตย์ ป้าตือเผยตอนแรกคิดว่าเรากินอร่อยแค่คนเดียว ปรากฏเพิ่งรู้ว่าสามีชาวต่างชาติก็ทานแล้วอร่อยด้วย
ทั้งนี้ป้าตือยังเล่าอีกว่าทำอาหารมาหลายอย่าง จนมาถึงวันนี้เมนู ”ป้าตือไวไวเขย่า“ ทำมาในราคาที่จับต้องได้เพราะอยากให้คนได้กินของอร่อยในราคาถูก โดยใน1ถ้วย จะมีท็อปปิ้งประกอบไปด้วย ไข่เป็ด ไส้กรอกรมควัน เส้นไวไว กากหมูสูตรพิเศษ เป็นสูตรที่ผัวบอกมา แต่เส้นยังไงก็ต้องเป็นของไวไว พูดตรงๆเลยว่า เส้นอยู่ถึง3ชั่วโมงก็ไม่อืด ไม่ยม
ขณะที่ทางด้านของ “คุณณิชรัตน์ ชำนาญกิจ“ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดกล่าวว่า ด้วยเอกลักษณ์ของ “ไวไว” เส้นมีรสชาติในตัวและเหนียวนุ่มไม่อืด กินแบบเดิมๆออริจินัลก็อร่อยกลมกล่อม หรือนำไปทำเป็นเมนูอื่นๆ ก็อร่อยถูกใจ และการที่ได้มาทำโปรเจค “ไวไวเขย่า” ร่วมกับ “ป้าตือ”ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การคิดเมนูใหม่ แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้บริโภค ในการทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในรูปแบบใหม่ให้สนุกมากขึ้น ในสไตล์ของป้าตือ ถ้าทุกคนได้ลองทานแล้วมั่นใจเลยว่า จะต้องรู้สึกสนุกอร่อยว้าว เชื่อว่าไวไวเขย่าเมนูนี้จะสร้างสีสันในการทานอาหารให้กับผู้บริโภคในราคาที่จับต้องได้
#ไวไว #ป้าตือไวไวเขย่า #เชื่อผัวไม่เชื่อผี #ไวไวเขย่า #สูตรผัวบอก