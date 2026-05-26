“ป้าตือ” ไม่ขอยุ่งดรามา “ลูกเกด เมทินี - เต้ ปิยะรัฐ” ลั่นบ้านขายเหล็ก ไม่ได้ขายกาว!

“ป้าตือ” เปิดใจเคลียร์ทุกดรามา รับตรงๆ เลือกข้างผู้ชายในรายการ “นารา” ก่อนฟาดประเด็นร้อน “ลูกเกด-เต้ ปิยะรัฐ” ลั่นที่บ้านขายเหล็ก ไม่ได้ขายกาว ไม่ขอยุ่ง
กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ทันที สำหรับงานแถลงข่าว “ป้าตือ ไวไวเขย่า” สูตรผัวบอก เชื่อผัวไม่เชื่อผี ณ ร้านจิ้นทอดป้าตือ โดยงานนี้ตัวแม่แห่งวงการออแกไนเซอร์อย่าง “ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช” ได้เปิดใจแบบตรงไปตรงมาถึงกระแสลบและดรามาต่างๆ จากรายการออดิชั่นล่าสุดของ “นารา เครปกะเทย” อนุวัติ ประทุมถิ่น รวมถึงประเด็นร้อนของเพื่อนสนิท “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” ปมหมางใจกับ “เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก”
“เมื่อวานก็ถือว่าสนุกดี ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ เป็นการออดิชั่นที่มีพระ มีศาสนา สาบานร่วมกัน ว่าจะไม่มีการด่ากัน ทางออนไลน์ ก็ถือว่าเป็นกิมมิกสนุกสนาน ต้องบอกเลยว่ารายการของนารา เขาไม่มีสาระ เขาต้องการหาแค่เงิน ไม่เห็นเหรอคะว่าถ่ายๆ ไป อยู่ๆ สปอนเซอร์ก็โอนมาอีก เหมือนเป็นการปล้นนาราเป็นอย่างนั้น หนูว่าเงินสะพัดเมื่อวานน่าจะ 2 แสนกว่าล้าน เมื่อวานเราไปทำงาน ในฐานะกรรมการ เน้นว่ากรรมการ ไปสนุกกับลูกๆ ก็ถ้าใครได้ดู เราก็พยามขยี้ให้เด็กๆ ได้แสดง ให้แสดงออกในตัวตนของเขา เพราะบางคนเขาตื่นเต้น บางคนมีความเกร็ง โดยเฉพาะผู้ชาย ผู้ชายเขาเกร็งมาก เราเลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นจอย จะได้เอ็นจอยกับเขา มีเอ็นที่ไหน มีจอยที่นั่น รู้สึกเกร็งหน้าท้อง”
ยอมรับเลือกปฏิบัติ ผู้ชายเข้ารอบ เพราะกรรมการเป็นผู้ชาย!
“มันคือเรื่องจริง เพราะว่ากรรมการเป็น… ผู้ชาย เพราะว่าผู้ชายก็ต้องเลือกผู้ชาย แมนๆ ครับ (คนบอกนึกว่ามาบาร์โฮส?) มันก็จริง เราก็ไม่ปฏิเสธ เพราะว่านาราเขาไม่ต้องการทำอะไร เขาต้องการเงิน และเราก็ต้องหาความสุขของเราจากการที่นาราอยากหาเงิน มันเป็นความสุขที่ไม่ต้องลงทุน คิดว่าคุ้มไหมล่ะเขาถอดเสื้อ เขาถอดเอง เราไม่เคยไปบังคับเขา (แต่ป้าสั่งให้เขากระดิกหัวนม?) หนูไม่ได้พูด ตอนนั้นอาจจะเพิ่งกินแอสไพลินไป และในส่วนของเอแคร์ พูดตรงๆ นะ เอแคร์จ่ายนาราเยอะ และนัท นิสามณีเขาก็จ่าย แต่เขาเป็นมาดาม เขามีสามีแล้ว แล้วเมื่อวานสามทุ่มปุ๊บ นัทนิสาง่วงนะ ตอนนี้กอดต้นไม้ เอาเกลือแปรงฟัน ไม่ทำเล็บ ไม่เอาสารเคมีเข้าร่างกาย เป็นคนแบบว่าบริสุทธิ์”
ดัดนิสัยผู้เข้าแข่งขันโยนเหรียญใส่กรรมการ ลั่น “เกินเส้น อยากให้กลับบ้าน”
“อีกอย่างเรื่องที่ผู้เข้าแข่งขันโยนเหรียญให้เรา อันนั้นคือพูดตรงๆ เข้าใจว่ามันเป็นคอนเทนต์ของน้อง แต่ในฐานะที่เราเป็นกรรมการ เราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น เราไม่ได้โกรธน้อง แต่เราก็พูดเตือนสติ เราอาจจะเป็นคนพูดแรง พูดตรง ก็บอกว่าเธอ เราไม่ต้องการคนแบบเธออยู่ในรายการ และคราวหน้าถ้าคนมาสมัคร แล้วมาทำแบบนี้อีก ทำต่อหน้าสปอนเซอร์ แต่สิ่งที่เราพูดไปเราพูดความจริง บวกกับเวลามันสั้น หลังจากนั้นเราก็เจอน้อง ก็บอกว่าให้น้องเขาไปขอโทษนารา เขาก็เลยทำคลิปคุยกัน มันก็จบแค่นี้ คือรายการมันเอ็นเตอร์เทน มันสนุก มันเป็นเรียลลิตี้ และรายการนี้เยาวชนดู อะไรที่ใช่มันก็คือใช่ แต่อะไรที่ไม่ใช่เราก็ต้องพูดว่ามันไม่ใช่ ก็เลยบอกไปว่าไม่อยากให้เขาอยู่ในรายการนี้ อยากให้เขากลับบ้าน
เราเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเพราะเขาเลียนแบบนารา แต่ใน ณ เวลานั้น สปอนเซอร์เต็มไปหมดเลย ทุกคนช็อก เข้าใจว่าเขาคิดมาแล้ว แต่อย่างที่บอกว่าอะไรที่ว่าใช่เราก็ว่าใช่ แต่อะไรที่มันเกินเส้นไปนิดนึง เราต้องพูด แล้วถ้าเธอไปเจอลูกเกดในรายการ เธอจะยังไง อุ้ย…ชี้เป้าแล้ว(ยิ้ม)”
ปัดตอบแทน “ลูกเกด เมทินี” ดรามาเกาเหลา “เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก” ลั่นบ้านขายเหล็ก ไม่ได้ขายกาว
“อันนี้พูดตรงๆ เรามีอาชีพเป็นออแกไนซ์เซอร์ มีหน้าที่ทำงาน ลูกค้าว่าไงหนูก็ว่าอย่างนั้น คือจะให้ตอบว่ายังไงดี อันนี้หนูไม่สามารถพูดแทนลูกเกดได้ ต้องรอถามลูกเกดเอง สุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจอะไรคือลูกเกด ต่อให้หนูเป็นเพื่อนสนิทก็ตาม หนูไม่สามารถตอบแทนเขาได้ แต่สิ่งที่หนูพูดแทนได้คือ เพื่อนหนู เป็นคนที่พูดอะไรตรง และชัดเจนมากที่สุด เป็นคนตรง”
(รู้สึกยังไงกับประโยคที่พูดว่า ไม่มีใครแทนลูกเกดได้, แพนก็ทำไม่ได้, แอนก็ทำไม่ได้, สิรินยาก็ทำไม่ได้?) หนูไม่ได้ยินประโยคนี้ อันนี้คำถามเขี่ยหรือคำถามเปิดค่ะ อันนี้พูดจริง ว่าเราไม่ได้ยินประโยคนี้ เห็นแต่ที่เขาตัดกันมา แล้วก็มีคนส่งมาให้ แต่ประโยคอื่น เราไม่ได้เห็น ถ้าบอกว่าเห็นก็คือเห็น แต่เรื่องทั้งหมดที่เกดพูด มันก็ต้องเป็นเรื่องที่เขาต้องมาพูดเอง แต่เราก็ไม่รู้ว่าที่เขาอยากพูด พูดเพราะอะไร ต้องไปสัมภาษณ์เขาเอง แต่อย่างหนึ่งที่บอกได้คือ เพื่อนหนูเป็นคนตรง พูดชัดเจนที่สุด เราถึงคบกันได้ ถึงเป็นเพื่อนสนิทกันได้ เพราะเราเป็นคนพูดตรงเหมือนกัน แต่คิดว่าเกดเขาก็คงไม่ได้คิดไปทำอะไรใคร จะคืนดีกันได้ไหม อันนี้เราก็ไม่รู้ เราอยากให้คนไทยรักกัน เราก็ผู้หญิงตัวเล็กๆ ต้องเลี้ยงลูก”
(เราจะพาคู่กรณีทั้งคู่มาออกรายการ เลี่ยงได้ก็เลี่ยง ไหม?) อันนี้อาจจะเกิดขึ้นนะ พอดีที่บ้านขายไม้ ขายเหล็ก ขายปูน ไม่ได้ขายกาวจ้า ไม่ได้พูดให้ความหวังใคร เพราะแค่ผู้ชาย หนูก็ให้ความหวังเขาไปหมดแล้ว เอาอะไรมาให้ใครอีก แต่เราต้องการคนไทยรักกัน (แต่อนาคตเราจะเห็นภาพเขาทั้งสองคนในรายการป้าไหม?) อันนี้เป็นความคิดที่ดี แต่เราก็เป็นแค่คนตัวเล็กๆ เราก็แค่ทำอาชีพรับจ้าง แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอนาคต พูดได้แค่นี้ และเรามีกฎข้อหนึ่ง เวลาเราไปที่ไหน เราไม่มีศัตรู เราเกิดมาจากสวรรค์ เราเป็นนางฟ้า ถามว่าเขาจะเคลียร์กันลงตัวไหม พี่ต้องการคำตอบใช่ไหม มันไม่ใช่เรื่องของหนูค่ะ หนูตอบอะไรไม่ได้เลยค่ะ”