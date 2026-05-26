“ลีน่า จัง” เดือด สวนกลับ “ทราย สมุทร” อีกะเทยหัวโปก คนที่สติไม่นิ่งคือมึx ลั่นไม่ให้ค่า ไม่ได้มาให้กูแดx (คลิป)

ทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟอีกครั้งหลังจากที่นักข่าวไปถาม “ทราย สมุทร” เรื่องที่อินฟูลฯ “ลีน่า จัง” หรือ “ลีน่า จังจรรจา”ออกมาบอกให้ทรายไปขอโทษแม่และครอบครัว ซึ่ง ทราย เผยถึง ลีน่า ว่า… “ทรายไม่ได้ฟังสัมภาษณ์เขา เพราะเขาดูเหมือนสติไม่ค่อยนิ่ง แล้วทรายเป็นคนเลือกฟังความคิดเห็นคนที่มีธรรมะ และจิตที่มันนิ่งครับ เราเลยไม่ฟังแบบนั้น“ ทำเอา ลีน่าจัง ออกมาไลฟ์สวนกลับเรียกทราย กะเทยหัวโปก…
“บอกตรงๆ ว่ากูรำคาญ อีกะเทยหัวโปก คนที่ไม่นิ่งคือมึง อีสัx ร้องไห้ฟูมฟาย วันนี้เอาอีกแล้ว กล่าวหา แล้วถ้ามันไม่มีหลักฐาน ไม่มีอะไร เขาฟ้องกลับขึ้นมา มึงจะทำยังไง มึงได้กระแสดังไม่กี่วัน ได้กระแสคนให้กำลังใจ สงสารมึง แต่พอภายภาคหน้าขึ้นโรงขึ้นศาล มันวุ่นวาย มันยุ่ง ทำลายตระกูลของตัวเองที่เลี้ยงดูตัวเองมาตั้ง 30 ปี
วันนี้อีกะเทยหัวโปก คนที่สติไม่นิ่งคือมึง ร้องห่มร้องไห้ทำลายครอบครัวตัวเอง หยุดได้แล้ว คนเขาออกมาเตือนด้วยความหวังดี รู้ไหมอีกะเทยหัวโปก ประวัติมึงตอนเด็กๆ มึงก็เข้าไปขโมยของ พารวมเพื่อนกะเทยด้วยกันไปขโมยของในบ้านแม่มึง พอได้แล้ว เขาเตือนด้วยความหวังดี คนที่ยุให้มึงไปฟ้องแม่มึง มันไม่มีประโยชน์หรอก
เขามาบอกให้เราทำตัวดี อย่าไปค้าความกับครอบครัว อย่าไปออกมาพูดกล่าวหาครอบครัวหรือตระกูล เพราะว่าเราก็เติบโตมาจากเงินของตระกูลนี้ ที่เขาเลี้ยงดูเรามาตั้ง 30 ปี เงินก็มาจากเงินกงสีที่ใช้จ่าย เพราะฉะนั้นคนที่เขาออกมาเตือน เขาเตือนด้วยความหวังดีอีกะเทยหัวโปก เข้าใจหรือเปล่า
มึงอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลย กูไม่สนใจ กูไม่ให้ค่าคนอย่างมึงหรอก เข้าใจหรือเปล่า มึงอาจจะแบบ... ตอนนี้มึงมีกระแส ใครๆ ก็อยากเกาะมึง แต่กูไม่ได้เกาะมึง กูไม่...กูไม่ได้ให้ค่า กูไม่อยากจะพูดถึงมึงด้วย กูจะบอกให้รู้ไว้ มีคนเข้ามาถามกูตั้งแต่สิบกว่าวันก่อน กูไม่ยอมพูด จนกระทั่งวันนั้น มันมีคนมาถามก็เลยพูด พี่พุทธ (พุทธ อภิวรรณ) เขาก็เลยส่งนักข่าวมาสัมภาษณ์ ไม่อยากเลย...กูไม่เคยให้ค่ามึงหรือให้เกียรติมึงเลย เพราะมึงไม่ได้มาให้กูแดx เข้าใจหรือเปล่า
อย่าหลงตัวเอง ชอบโกหก ชอบตอแหล ชอบขโมย ชอบบีบน้ำตา ลายมึงมันเริ่มออกมาทุกวัน เริ่มออกมาทุกวัน มีคนอีกเยอะที่เขาเห็นแล้วเขาก็รำคาญ ว่าเรื่องมาก แต่เขาก็ไม่อยากมายุ่ง เข้าใจหรือเปล่า มันไม่จำเป็นที่กูจะต้องไปแบบ... โห ต้องไปเกาะกระแส เพราะมึงไม่ได้มาให้กูแดx ทำอะไรก็ทำไปเลยนะ อยากจะร้องไห้ฟูมฟายให้ตาย อยากจะไปกล่าวหาวงศ์ตระกูลมึงให้ฉิxหายวายวอด เจ๊งฉิxหายวายวอด ก็ทำไปเลย อยากทำอะไรก็ทำ เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกู เข้าใจหรือเปล่า น่ารำคาญ กูบอกตรงๆ ว่ากูรำคาญ อย่าพูดถึงกูดีที่สุด... อีกะเทยหัวโปก”
@leena_gang ลีน่าจังเเฉ
