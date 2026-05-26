ตั้งตารอเลย! “KISS OF LIFE” เตรียมเซ็ตลิสต์เซอร์ไพรส์ 6 มิ.ย.นี้ #KIOF_DEJAVU_inBKK

อย่าเพิ่งงงว่า “ชีจูบ” คือใคร?! เฉลยก่อนเลยคือความสร้างสรรค์เรียกขานโดยแฟนคลับไทย หมายถึงสาวๆ “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE)ทั้งสี่ จูลี่ (Julie), นัตตี้ (Natty), เบลล์ (Belle) และ ฮานึล (Haneul)ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีตัวมัมเจน 5 นั่นเอง! ซึ่งตอนนี้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับ 2 ตารางงานเริ่ดๆ จึ้งๆ อย่าง “Shopee x KISS OF LIFE 2nd Single Album [Who is she] FANSIGN EVENT IN BANGKOK” #ShopeexKISSOFLIFEFansign วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 และงาน “2026 คิสออฟไลฟ์ เอเชีย แฟนมีตติ้ง ทัวร์ <เดจาวู> อิน แบงคอก” (2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR IN BANGKOK) #KIOF_DEJAVU_inBKK วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 18:00 น. ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว จัดโดยเจ้าภาพฝ่ายไทย โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) ของ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้ได้รับความไว้วางใจเสมอมาจากต้นสังกัด เอสทู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (S2 Entertainment) และ วันเดอร์ (WONDER) ประเทศเกาหลีใต้
ก่อนถึงคิวพบกันที่เมืองไทย...มายโฮมทาวน์ของ นัตตี้-อาณัชญา สุพุทธิพงศ์ ซึ่งเจ้าตัวมักพูดถึงด้วยความภาคภูมิใจสุดๆ ทั้งสี่เมมเบอร์จูบชีวิต KISS OF LIFE ขอวาร์ปมาอุ่นเครื่องกับคิสซี่ (KISSY - ชื่อแฟนคลับของวง) ชาวไทยโดยเฉพาะกับ Exclusive Q&A โดยบางส่วนบางตอนในคลิป สาวๆ บอกว่า “ถ้าพูดถึงเมืองไทย สิ่งแรกที่นึกถึงคือพี่นัตตี้ค่ะ แล้วก็! นึกถึงแฟนๆ ชาวไทย! เอเนอร์จีของแฟนๆ ชาวไทยเนี่ยสุดยอดมากๆ ค่ะ เวลาเตรียมแฟนมีตติ้งเนี่ย สิ่งที่นึกถึงเป็นอันดับแรกเลยคือ KISSY ค่ะ เวลาได้ไปเจอ KISSY แต่ละประเทศ พวกเราก็จะคิดแล้วคิดอีกว่า KISSY อยากดูอะไร อยากเห็นพวกเราในมุมไหน คิดเยอะมากและทำเป็นเซ็ตลิสต์ออกมาค่ะ คิดว่าในครั้งนี้ทุกคนจะได้เห็นเสน่ห์มุมสบายๆ ของ KISS OF LIFE มากขึ้น
“ปกติในคอนเสิร์ตพวกเราจะโชว์มุมเกิร์ลครัช มุมเท่ๆ แต่สำหรับงานแฟนมีตติ้ง พวกเรากำลังตั้งใจเตรียมงานให้ได้มาแบ่งปันความสุขเล็กๆ น้อยๆ กับ KISSY และเตรียมเซ็ตลิสต์ที่ปกติไม่ค่อยได้โชว์ให้ดูไว้เยอะเลย เพราะฉะนั้นตั้งตารอได้เลยค่ะ” ชมคลิปเต็มได้ทาง https://youtube.com/shorts/qyfMO3goU0g
เอาเป็นว่า ซื้อบัตรตอนนี้ยังทันนะ! ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ พร้อมขาย ณ จุดจำหน่ายทุกสาขา และทางระบบออนไลน์ https://www.thaiticketmajor.com/concert/2026-kiss-of-life-asia-fanmeeting-tour-dejavu-in-bangkok.html บัตรราคา 3,500 และ 5,900 บาท ** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงอัปเดตกำหนดการต่างๆ ได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent ** ใครมีบัตรแล้ว เตรียมนับถอยหลังไปเดจาวูกับสี่สาว KISS OF LIFE กัน!!!!