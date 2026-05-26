ร็อกเกอร์ดังประกาศตัวเป็นเกย์ หลังแต่งงาน 14 ปี ภรรยาโพสต์ให้กำลังใจสุดซึ้ง

เคเล็บ โชโม นักร้องนำวงเมทัลคอร์ Beartooth ออกมาเปิดเผยเรื่องชีวิตส่วนตัวครั้งสำคัญ ด้วยการประกาศว่าตัวเองเป็นเกย์ หลังแต่งงานกับ เฟลอร์ โชโม มายาวนานกว่า 14 ปี
นักร้องวัย 33 ปีโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าเขาต้องการพูดความจริงเกี่ยวกับตัวเอง หลังเริ่มมีกระแสคาดเดาเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวมากขึ้นในช่วงหลัง
“ผมคือผู้ชายที่เป็นเกย์ และผมภูมิใจกับมัน” เคเล็บเขียนในแถลงการณ์ พร้อมยอมรับว่าเขาต่อสู้กับความสับสนเรื่องรสนิยมทางเพศมานานหลายปี รวมถึงมีปัญหาเรื่องแอลกอฮอล์ควบคู่กันไป ก่อนที่การเลิกเหล้าจะทำให้เขากล้ากลับมาเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้มาโดยตลอด
เจ้าตัวยังเผยอีกว่า ผลงานเพลงชุดต่อไปของเขาจะสะท้อนตัวตนและชีวิตในช่วงใหม่มากขึ้น โดยต้องการถ่ายทอดความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่เคยทำมา
ด้าน เฟลอร์ โชโม ภรรยาของเขา ก็ออกมาโพสต์ข้อความสนับสนุนสามีเช่นกัน แม้จะยอมรับว่าสถานการณ์ครั้งนี้ทำให้เธอเจ็บปวดอย่างมาก โดยเธอโพสต์คลิปขณะทั้งคู่เต้นรำด้วยกัน พร้อมเล่าว่าการได้เห็นเคเล็บต่อสู้กับตัวเองมาตลอดหลายปีเป็นเรื่องที่ทรมานสำหรับเธอเช่นกัน
เฟลอร์ระบุว่า แม้ชีวิตคู่ของทั้งสองจะเดินมาถึงจุดสิ้นสุด แต่เธอยังคงอยาก “รัก ปกป้อง และสนับสนุน” เขาต่อไป พร้อมยอมรับว่าทั้งหมดเป็นเรื่องที่สับสนและสร้างบาดแผลทางใจให้กับทั้งสองฝ่าย
หนึ่งในข้อความที่สะเทือนใจที่สุดของเธอคือประโยคที่ว่า “เรื่องราวของพวกเราเคยเป็นเรื่องราวที่ดี และตอนนี้มันจบลงแล้ว”
เคเล็บและเฟลอร์แต่งงานกันตั้งแต่ปี 2012 และไม่มีลูกด้วยกัน