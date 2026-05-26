“คิมเซอี” แห่ง Garo Sero ขึ้นศาล ถูกกล่าวหาใช้ AI สร้างคลิปเสียงปลอมใส่ร้ายคดี “คิมซูฮยอน–คิมแซรน”

คิมเซอี หัวหน้าช่องยูทูบสายแฉ Garo Sero Institute เข้ารับการไต่สวนในศาลกรุงโซล วันที่ 26 พฤษภาคม หลังถูกตำรวจกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จและใช้เสียง AI ปลอมในคดีที่เกี่ยวข้องกับ คิมซูฮยอน และนักแสดงผู้ล่วงลับ คิมแซรน
อัยการและตำรวจเกาหลีใต้ระบุว่า ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีที่ผ่านมา คิมเซอีได้เผยแพร่ข้อกล่าวหาที่ไม่ได้รับการยืนยันผ่านไลฟ์สดและงานแถลงข่าวหลายครั้ง รวมถึงอ้างว่า คิมซูฮยอน เคยคบหากับคิมแซรนตั้งแต่ฝ่ายหญิงยังเป็นผู้เยาว์ และแรงกดดันเรื่องหนี้สินมีส่วนเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของเธอ
เจ้าหน้าที่ยังสงสัยว่า มีการใช้เทคโนโลยี AI สร้างไฟล์เสียงปลอมที่อ้างว่าเป็นเสียงของคิมแซรน ก่อนนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ จนสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์
รายงานระบุว่า ตำรวจเริ่มสืบสวนหลังได้รับคำร้องจากฝั่งของคิมซูฮยอน โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่า คิมเซอีทราบดีว่าไม่มีหลักฐานยืนยันข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้เยาว์ หรือการเชื่อมโยงนักแสดงกับการเสียชีวิตของคิมแซรน แต่ยังคงเผยแพร่ข้อมูลต่อไป จึงอาจเข้าข่ายเจตนาใส่ร้ายและหมิ่นประมาท
ขณะนี้ศาลกำลังพิจารณาว่าจะอนุมัติหมายควบคุมตัวหรือไม่ โดยหากเห็นว่ามีความเสี่ยงในการทำลายหลักฐาน หลบหนี หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพิ่มเติม คิมเซอีอาจถูกควบคุมตัวอย่างเป็นทางการ
คดีดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากในเกาหลีใต้ เพราะเกี่ยวข้องทั้งกับข่าวลือในวงการบันเทิง การใช้ AI ปลอมแปลงข้อมูล และประเด็นความรับผิดชอบของสื่อออนไลน์ยุคใหม่