เจ็ทส์ ฟิตเนส ประเทศไทย คว้ารางวัลระดับโลกด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ

Beyond Activ องค์กรด้านอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลกที่จัดการประชุมใน 4 ทวีป มอบรางวัล Lifetime Achievement Award 2026 ให้แก่ Mike Lamb
รางวัลนี้มอบให้เพื่อยกย่องความทุ่มเทและความเป็นผู้นำของ Mike Lamb ในการผลักดันการเติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพของไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา เส้นทางของเขาครอบคลุมการก่อตั้ง Fitness First Thailand, Virgin Active Thailand และปัจจุบัน Jetts Fitness ทั่วประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 200 สาขาถือเป็นหนึ่งในรางวัลสูงสุดของวงการในเอเชีย ซึ่งมอบให้แก่ผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและการออกกำลังกายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความสำเร็จของ Mike Lamb ในฐานะผู้นำธุรกิจ แต่ยังตอกย้ำถึงศักยภาพที่เติบโตของไทยในฐานะหนึ่งในตลาดด้านสุขภาพที่กำลังมาแรงในเอเชีย
ภายใต้การนำของ Mike Lamb, Jetts Fitness Thailand เติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง พร้อมยกระดับมาตรฐานการออกกำลังกายสมัยใหม่และส่งมอบประสบการณ์ระดับสากลให้คนไทยได้เข้าถึงได้มากขึ้น
ปัจจุบัน Jetts Thailand มีมากกว่า 60 สาขาทั่วประเทศ และได้รับการยอมรับในฐานะแบรนด์ด้านสุขภาพชั้นนำของอาเซียน ทั้งด้านมาตรฐานการบริการ นวัตกรรม และการสร้างชุมชนรักสุขภาพที่เข้มแข็ง
Mike Lamb กล่าวว่า รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จส่วนตัว แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพไทย และความมุ่งมั่นของทีมงาน Jetts Fitness Thailand ทุกคน
รางวัลนี้ยังตอกย้ำถึงโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสุขภาพในไทย ซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกระแสสำคัญด้านไลฟ์สไตล์และเศรษฐกิจของโลก