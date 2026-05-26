“โรเบิธท ไล พริทเชทท” พลิกบทบาทจากผู้บริหาร สู่การเป็นศิลปิน พร้อมปล่อยซิงเกิ้ลแรก “จริงที่เป็นฝัน”

ทำเอาวงการเพลงสะเทือนกันเลยทีเดียว เมื่อผู้บริหารหนุ่มไฟแรง “โรเบิธท ไล พริทเชทท” แห่งค่ายข้าวสาร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (KHAOSAN ENTERTAINMENT) และค่ายA Bear Day Entertainment ได้พลิกบทบาทครั้งสำคัญ วางงานบริหารชั่วคราวมาคว้าไมค์ปล่อยซิงเกิ้ลเพลงแรกในชีวิต กับเพลงที่มีชื่อว่า “จริงที่เป็นฝัน”
โดยเพลงนี้เป็นเพลงที่ “คุณโรเบิธท ไล พริทเชทท” ตั้งใจนำโปรเจกต์ที่เคยตั้งใจทำไว้ นำกลับมาทำใหม่ เพื่อมอบให้ศิลปินรุ่นน้อง ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ในการทำเพลงตั้งแต่ช่วงแรก จนถึงปัจจุบัน และยังเป็นการให้เกียรติทุกความตั้งใจที่ทำร่วมกันมา ไปจนถึงรายละเอียดทั้งหมด ด้วยการถ่ายทอดความฝันให้กลายเป็นความจริง
“โรเบิธท ไล พริทเชทท” ศิลปินผู้ขับร้องเพลงนี้เผยว่า “เพลงนี้เกิดจากการร่วมมือสร้างสรรค์กับพี่ชาย ตั้งแต่คอนเซ็ปต์ แนวดนตรี ทุกอย่าง เพลงนี้มีส่วนที่เหมือนชีวิตจริงของตัวผมคือ ในเส้นทางชีวิตเต็มไปด้วยความฝัน ผมเคยก้าวไปถึงจุดที่หลายคนใฝ่ฝัน อาทิการมีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตระดับโลกและงานกีฬาระดับชาติ ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ยังมีความฝันหนึ่งที่ยังซ่อนอยู่ลึกที่สุดและรอเวลาที่เหมาสม คือการได้เป็นนักร้อง พร้อมกับมีเพลงเป็นของตัวเอง ผมเชื่อว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคเพียงอย่างเดียว แต่คือการอยู่กับสิ่งที่รักให้นานพอ เพราะเมื่อโอกาสและเวลามาบรรจบกันฝันจะค่อยๆกลายเป็นความจริง เหมือนบทเพลง จริงที่เป็นฝันครับ”
ติดตามฟังเพลง “จริงที่เป็นฝัน”ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=JFsf-h_wpp8
