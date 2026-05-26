เพลงบอลโลกท่อน “ลิซ่า” โดนวิจารณ์หนัก ไม่มีเนื้อหาสื่อถึงกีฬา ความสามัคคี

เดินหน้าไปมีส่วนร่วมกับอีเวนต์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องสำหรับ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” ที่ล่าสุดก็ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้ร้องเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก แต่งานนี้เจ้าตัวโดนวิจารณ์หนัก เมื่อท่อนร้องของตนเองไม่มีเนื่อหาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาหรือความสามัคคีแต่อย่างใด
ลิซ่า ได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้ร้องเพลงประจำการแข่งขัน FIFA WORLD CUP 2026 ซึ่งเพลงที่เธอร้องมีชื่อว่า “GOALS” ร่วมกับศิลปินดัง อนิตตา และ เรมา
บทเพลง GOALS เพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการ เป็นเพลงจังหวะคึกคักที่มีความป็อปจาก ลิซ่า ทำนองละติน จาก อนิตตา และ อัฟโฟรบีทส์ จาก เรมา หลายๆคนชื่นชอบกับท่วงทำนองที่สนุก และให้ความตื่นเต้นคึกคักเหมาะกับเป็นสีสันของกีฬาฟุตบอล แต่บางส่วนก็ออกมาวิจารณ์ว่าขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์และล้มเหลวในการถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีซึ่งมักพบได้ในเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก
ชาวเน็ตหลายคนวิจารณ์ว่าเพลง Goals ให้ความรู้สึกเป็นเพลงประกอบโฆษณามากกว่าเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก พร้อมโจมตีไปที่เนื้อเพลงที่ดูผิวเผิน พูดถึงแต่เรือนร่าง ความงามของตนเอง และล้มเหลวในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและประเทศต่างๆ บางคนถึงกับบอกว่าเพลงนี้ “น่าอับอาย” เมื่อเทียบกับเพลงประจำฟุตบอลโลกอันโด่งดังจากทัวร์นาเมนต์ก่อนๆ
บางคนก็นำไปเปรียบเทียบกับศิลปินเค-ป็อป อย่าง จองกุก จากวง BTS ที่เคยร้องเพลง “Dreamers” เพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์ ว่ามีเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ ทำนองที่ไพเราะ และมองว่าเพลงนี้แสดงถึงแก่นแท้ทางอารมณ์ของฟุตบอลโลกได้ดีกว่า นั่นคือความสามัคคี ความหวัง และการเชื่อมโยงคนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน
การเปรียบเทียบดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันให้กับ ลิซ่ามากยิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่สมาชิก BLACKPINK ได้เข้าร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมหกรรมกีฬาระดับโลกครั้งสำคัญ
แฟนเพลงบางส่วนออกมาปกป้อง ลิซ่า โดยชี้ให้เห็นว่าศิลปินที่เกี่ยวข้องกับเพลงอย่างเป็นทางการของฟีฟ่าแทบจะไม่มีอำนาจควบคุมความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ในด้านดนตรี เนื้อเพลง หรือทิศทางโดยรวมหลายคนโต้แย้งว่ากลยุทธ์ทางการค้าและการสร้างแบรนด์ระดับโลกของฟีฟ่าน่าจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดรูปแบบงานขั้นสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยออกมา
แม้จะได้รับการตอบรับที่หลากหลาย การมีส่วนร่วมของ ลิซ่า ในโครงการฟุตบอลโลก 2026 ถือเป็นก้าวสำคัญในอาชีพการงานระดับอินเตอร์ของเธอ อย่างไรก็ตาม พลังของศิลปินเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนเพลงประจำกีฬาให้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง