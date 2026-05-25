เสียความรู้สึกมาก ไม่คุ้มเลย! “ตุ๊กกี้” เผยรายการลบคลิปตัดต่อที่มีปัญหา “นิกกี้” ขอโทษ จ่อฟ้องเพจ ปกป้องชื่อเสียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากรายการซุปตาร์พาตะลุยมีการตัดรายการบางส่วนมาลงโซเชียล ซึ่งเป็นตอนที่ “ตุ๊กกี้ ชิงร้อย” สุดารัตน์ บุตรพรม เล่าย้อนถึงนางเอกดัง ที่ใช้เท้าเขี่ยให้ตัวเองใส่รองเท้าให้ เมื่อครั้งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเสื้อผ้า พร้อมเผยว่าปัจจุบันนางเอกคนนั้นก็มานั่งสัมภาษณ์ตน และลูกสาวเขารักตนมาก จนกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการ ขบวนรถทัวร์เลี้ยวกลับไปหาตุ๊กกี้ ขุดวีรกรรมแฉกันฉ่ำๆ
หลังเงียบอยู่นาน ล่าสุดตุ๊กกี้ได้เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่ารายการได้ลบคลิปที่ตัดต่อจนเกิดปัญหา ส่วน “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” ก็ได้ส่งข้อความมาขอโทษกับความผิดพลาดเรียบร้อยแล้ว ย้ำรอบนี้ขอฟ้องเพจบางเพจ ปกป้องชื่อเสียง

“จากกรณี ❗️การโปรโมทรายการซุปตาร์พาตะลุยที่ตุ๊กกี้เป็นออกรายการ จนเป็นกระแสเชิงลบ ถูกแชร์ต่อมากมายทั้ง สื่อจริง สื่อหลอก เพจจริง เพจแต่งตั้งเอง ครีเอเตอร์มือใหม่ และ บุคคล ซึ่งขอชี้แจ้ง บ้างนะคะ

1.ทางรายการได้ลบคลิปในส่วนที่ตัดต่อจนเกิดปัญหาแล้ว และ ขอโทษ ทาง line ในการผิดพลาด ที่เกิดขึ้น ( ภาพที่ 1)

2.ในส่วนตัวพิธีกร นิกกี้ ก็ได้ ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นกัน ( รูปที่2) และขึ้นlive เพื่อชี้แจง ใน ตต เช่นกัน

3.ในส่วนของ Tvpool ก็ได้ทักมาขอโทษ และโทรศัพท์จาก บก. เพื่อทำความเข้าใจกัน ลบโพสต์เรียบร้อย ( ตุ๊กกี้ไม่ติดใจค่ะอยากให้แค่รู้และทราบความจริงที่เกิดขึ้น ( รูปที่3 )

4.ส่วนตัวไม่ชอบมีดรามา ไม่ชอบและไม่พูดให้ใครเสียหาย ไม่ชอบกระแส ( ลบๆ แบนี้ ) เป็นคนหนึ่งที่ทำงานทางสื่อเช่นเดียวกัน เป็นนักข่าวบันเทิงมา 10 ปีไม่เคยถูกฟ้องจากใครไม่เคยมีเรื่องกับใคร เพราะไม่ชอบพูดให้ใครเสียหาย แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต้องออกมาชี้แจง

❗️ท้ายนี้ ขอโฟกัสที่เพจบางเพจ (รูปที่4 ) ที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นครีเอเตอร์แล้วทำภาพ AI ใช้คำเรียกยอดที่รุนแรง เอาคนอื่นไปแขวนสร้างการชี้นำ และ เพิ่มคำที่มาจากความติดสกปรกของตัว แคปเฉพาะข้อความที่เห็นด้วยมาเสริมโพสต์ตัวเอง คุณนี้มันสุดยอดจริงๆ นี่ละนะ เพื่อให้ได้ยอดวิวยอดแชร์ โดยที่ตัวเอง ก็ไม่ได้มีหน้าที่เป็นนักข่าวหรือ Pages สื่อมวลชน คุณได้ยอดวิวได้เงินได้เอนเกจฯ คุณมีความสุขได้ยังไง

ต่อแต่นี้ไป ขอใช้พื้นที่ ตัวเอง ปกป้องชื่อเสียงที่มี บ้างนะคะ

(รู้สึกเสียความรู้สึกมากๆ ไม่คุ้มเลย )

ทำงานหาเงิน ใช้ชีวิตปกติ ก็พอละคะ อย่าหาเรื่องให้ต้องมาปวดหัวแบบนี้เลย ขอร้อง!!!! นะคะ 🙏🏻

#เรื่องดีดีทำไว้ก็มีนะคะ

#กำลังรวบรวมข้อมูล

#ตุ๊กกี้สายแคปไว”

ซึ่งก่อนหน้านี้ตุ๊กกี้ได้ฟาดครีเอเตอร์ ที่หายอดวิวยอดไลก์จากการเอาคนอื่นมาแขวน ลั่นจะฟ้องให้หนัก

“ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนไม่ได้เป็นนักข่าวอะไรทั้งสิ้นแต่สามารถทำ Pages ขึ้นมาเพื่อเอายอดวิวยอดไลก์จากการเอาคนอื่นมาแขวนแล้วด่าส่งคนฟ้องแล้วจะฟ้องให้หนักด้วย !!!!!

( เจอเลย ) ❗️❗️❗️❗️❗️❗️

เก่งจังเลยทำภาพ ai ชี้นำให้คนเข้าใจผิดถ้าไม่รู้จักจริงๆ ไม่ต้องรักเราหรอกเพราะไม่ได้ว่าแต่อย่าทำแบบนี้ มันเสียหายคนอื่นเขา!!!

#ช่วยกด Report เขาหน่อยนะคะ”






















เสียความรู้สึกมาก ไม่คุ้มเลย! "ตุ๊กกี้" เผยรายการลบคลิปตัดต่อที่มีปัญหา "นิกกี้" ขอโทษ จ่อฟ้องเพจ ปกป้องชื่อเสียง
