อะไรใหม่ๆ “อ.ยิ่งศักดิ์” นั่งพิธีกรโหนกระแส เจาะลึกกลโกง “บ้านน็อกดาวน์” ขายฝันเกษียณ เสียหายร่วม 30 ล้าน

เหยื่อบ้านน็อกดาวน์ร้องโหนกระแส หลงเชื่อเพจดังอ้างเป็นเบอร์หนึ่งเอเชีย สูญเงินเก็บก้อนสุดท้ายหวังสร้างบ้านให้พ่อแม่ในวัยเกษียณ สุดท้ายฝันสลายได้เพียงโครงเหล็กว่างเปล่า มูลค่าความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท
รายการโหนกระแส วันที่ 25 พ.ค. “อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์” ดำเนินรายการแทน “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 วันนี้เสนอประเด็นร้อนที่เป็นภัยสังคม กรณีบ้านน็อกดาวน์ ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากหลงกลเชื่อเพจดัง อ้างเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย ยอมทุ่มเงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตหวังสร้างบ้านให้พ่อแม่ได้อยู่ในวัยเกษียณ แต่สุดท้ายได้เพียงโครงเหล็กว่างเปล่า พร้อมคำอ้างสุดระอา
โดยวันนี้สัมภาษณ์ผู้เสียหาย น้องฟาง, ลูกปลา, พี่น้อย, แจน , ป้าต้อง, ป้าไก่, ลุงวิทย์ , คุณวรวุฒิมาพร้อม ทนายณัฐปกรณ์ สุดชา, เลิศศักดิ์ รักธรรม ผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
คุณหนุ่มติดธุระสำคัญ บรรดาเอฟซีคุณหนุ่มอย่าได้ไปไหน ต้องเป็นกำลังใจให้เดี๊ยนนะคะ ไม่ใช่ว่าวันนี้เดี๊ยนดำเนินรายการแล้วเกิดอะไรขึ้น แฟนหายไปนี่ไม่ได้นะคะ ประเด็นวันนี้เรื่องบ้านน็อกดาวน์ มีหลายคนที่เป็นผู้เสียหายโอนเงินไปแต่ไม่ได้บ้าน บางคนลำบากลำบนเหลือเกินกว่าจะได้บ้าน น้องฟาง เล่าสิ เป็นยังไง?
ฟาง : ก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนว่าบ้านหลังนี้พ่อแม่เป็นคนสั่ง คุณพ่อคุณแม่เขาติดตาม ดูจากหน้าเพจมา 6-7 ปีก่อนสั่งทำบ้าน ตอนเขาไปสั่งทำบ้าน หนูก็ไม่ได้ลงไปดูหน้างานด้วย เขาไปกับญาติพี่น้อง หลายคนเลยค่ะ ตกลงทำบ้านยอดทั้งหมดอยู่ที่ 4.6 แสน ซึ่งรวมบิวต์อินภายใน ตกแต่งเพิ่มไปด้วย แถมแอร์ 1 เครื่อง เพิ่มตู้บิวต์อิน 5 พัน ถ้าอยากจะเพิ่ม สัญญาที่คุณพ่อคุณแม่ไปทำ เขามีเกรดของกระเบื้องให้เราเลือกเลย มูลค่าบ้านเลยค่อนข้างสูง
บ้านสวยแบบนั้นเลยเหรอ?
ฟาง : ใช่ค่ะ อันนี้เป็นแบบที่ออกแบบกันไว้เลย เขาตกลงกับคุณพ่อคุณแม่
ได้ศึกษาวัสดุมั้ย?
ฟาง : ศึกษาดีเลยค่ะ หนูเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นๆ แล้ว โครงเหล็กเขาค่อนข้างหนา แข็งแรง ทนทานเหมือนพี่ๆ ทุกคนเลย
พ่อกับแม่เห็นในโพสต์จากแอปฯ อะไร?
ฟาง : แอปฯ ฟ้าค่ะ เขาดูทุกวัน 6-7 ปี คุณพ่อดูก่อนเกษียณ กะเกษียณสำราญอยู่บ้านน็อกดาวน์ง่ายๆ ไม่ต้องจ้างช่างมาทำ อยู่น็อกดาวน์ก็เสร็จ ปรากฏว่าจ่ายไป เขาอยากเร่งให้เร็วขึ้น โดยบอกว่าขอจ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ได้มั้ย แล้วลัดคิวให้ผมหน่อย เขาเลยบอกว่าคุณอย่าคิดว่ามีเงินแล้วจะมาสั่งทำกับผมก็ได้นะ ลูกค้าผมมีอีกเยอะ ใช่มีคิวแล้วจะลัดคิวทำให้ได้ หนูก็รับฟังมาจากคุณพ่อคุณแม่อีกทีนึง เขาก็บอกงั้นไม่เป็นไร ได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ กลายเป็นว่าเขาขอแบ่ง 70-30 เปอร์เซ็นต์ แบ่งเป็นยอด 3.2 แสน และยอดหลังอีก 1.4 แสน หลังจ่าย 3.2 แสน คุณพ่อคุณแม่ทำสัญญา ส.ค.67 ตามสัญญาต้องได้จ่ายอีก 30 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือช่วงเดือนธ.ค. ไปทำสัญญาที่กาฬสินธุ์เลย จ่ายเงินสดหน้างาน คนงานเยอะมาก 200-300 คน ธุรกิจของเขาสนุกสนาน ไม่นานก็ได้บ้านแน่นอน สบายใจ ก็ตกลงกันว่าจะทำยังไงให้ 30 เปอร์เซ็นต์มีการอัปเดตยังไงแบบไหน เขาบอกว่าจะถ่ายรูปส่งให้อัปเดต ถ้าได้ 70 เปอร์เซ็นต์ อีก 30 เปอร์เซ็นต์ค่อยมาจ่ายเงินกับผม ตามสัญญาของหนู จ่าย 30 เปอร์เซ็นต์ประมาณธ.ค. แล้วมี.ค. 68 ได้บ้านค่ะ
เขาส่งรูปมั้ย?
ฟาง : ส่งค่ะ ส่งมาแต่โครงเหล็ก เราก็เข้าใจได้ว่าเริ่มทำงานแล้ว ก็ใจชื้นสบายใจแฮปปี้ แต่ธ.ค.ก็แล้ว คุณพ่อคุณแม่เริ่มเอะใจ ว่าจะจ่าย 30 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือแล้วนะ ทำไมมีแค่โครง ยังไม่อัปเดตมาเพิ่มเลย เราจะได้จ่ายตอนไหน ปรากฎว่าพยายามโทรถาม ทักถามตลอดเวลา เขาก็จะบอกตลอดว่าตอนนี้ผมโดนพิษเศรษฐกิจ สงครามโลก ผมไม่สามารถทำบ้านได้ ณ ตอนนี้ หรือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับ คนงานผมโดนไฟช็อตตาย ผมอยู่งานศพลูกน้องครับ ไม่ว่างถ่ายให้ดูตอนนี้ เดี๋ยวกลับไปก่อนนะครับ ผมจะถ่ายรูปให้ดี หนูก็ละไว้ตรงนี้ว่าอาจไม่ว่างจริงๆ จนกระทั่งหนึ่งอาทิตย์ผ่านไป เข้าหนึ่งเดือน กระทั่งเข้ามี.ค. เม.ย. พล็อตเรื่องเดิมเลย พิษเศรษฐกิจ สงครามโลก ทำให้ผมต้องเลื่อนการส่งบ้านออกไปตามสัญญาเลยครับ คือหน้าหลังของสัญญาเขามีระบุไว้ว่าถ้าเกิดความล่าช้าจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ แต่ละบ้าน แต่ละไซซ์ เขาแบ่ง ไซซ์เอสกี่เดือน ไซซ์แอลกี่เดือน ข้อต่อมาแจ้งว่าถ้าเรายกเลิก หรือเขาผิดสัญญาจะเป็นยังไง แต่เราไม่ได้โฟกัสตรงนั้น เราโฟกัสแค่ข้อหนึ่งจ่ายงวดนี้ ข้อสองจ่ายงวดนั้น รับบ้านเวลานี้ ตอนนี้สัญญามาถึงระยะเวลาต้องจัดส่งให้หนูแล้ว เขาไม่เร่งตามงวดนะคะ เขาบอกว่าพิษเศรษฐกิจโลก ผมยังทำบ้านไม่ได้ โทรไปก็ไม่รับสาย โทรเท่าไหร่ก็ไม่รับ หนูไม่รู้จะทำยังไง พ่อกับแม่เพิ่งบอกหนู บอกให้เก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนนะ ใจเย็นๆ ไม่ต้องเครียด อาการคุณพ่อบางครั้งมือสั่นบ้างค่ะเพราะเครียด เกษียณสำราญของคนแก่ เขาอยากยกมาลงให้เสร็จ เลี้ยงปลาปลูกผักก็ว่าไป
ไม่อยากเป็นภาระให้ลูก?
ฟาง : ใช่ค่ะ
สรุปยังไง?
ฟาง : หลังหนูเริ่มรู้แล้วว่า 30 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้จ่าย หนูเริ่มไปดูหน้าเพจของเขา ผู้เสียหายคอมเมนต์มากขึ้น ว่ารบกวนอัปเดตบ้านให้ผมหน่อยครับ สัญญาปีนี้ วันที่เท่านี้ เลขที่สัญญานี้ ไม่เห็นอัปเดตให้ผมเลย หนูดูแล้วแคป แต่ไม่ได้ทักหาเขานะคะ วันที่สองก็เริ่มมีผุดขึ้นมาทีละคนสองสามคน หนูก็ไล่แคปมาเรื่อยๆ ความสงสัยเริ่มสงสัยแล้วว่าในเมื่อบ้านของเราสั่งทำปี 67 แต่ทำไมสัญญาปีนี้ 64 65 นะ แต่ทำไมยังไม่ได้บ้าน
ก่อนหน้านี้ทำไมไม่เช็กก่อน?
ฟาง : ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะ หนูไปดูหน้าเพจคนคอมเมนต์กันปกติ สวย บ้านดี ปกติ แต่หลังจากเริ่มเอะใจต้นปี 68 หนูเข้าไปดู ปรากฏว่าวันนี้มีอยู่ทั้งหมด 5 คอมเมนต์ แต่ผ่านไปสัก 3 ชม.เหลือ 3 คอมเมนต์ ซึ่งมันหายไป 2 คอมเมนต์ แต่ต้องเข้าใจว่าเพจเฟซบุ๊กเราสามารถกดซ่อนข้อความได้ เหมือนเขาซ่อนข้อความที่ลูกค้าไปด่าเขา เขาไม่ลบ แต่ข้อความที่เขาซ่อน อย่าง พี่เอ พี่บี มาเมนต์ บ้านผมเลขที่สัญญานี้ เขาจะเลือกซ่อนอันนั้น แล้วเก็บแสดงข้อความที่แจ้งว่าสวยครับ บ้านดีเอาไว้ หนูเอะใจเลยลองทักหาพี่ๆ ที่เคยคอมเมนต์ว่าเอ๊ะ คอมเมนต์แล้วยังไง บางคนบอกว่าคอมเมนต์พี่ยังอยู่นะ ไม่ได้หาย เขาทำบ้านจริงๆ ไม่ได้โกง หนูไม่ได้ว่าเขาโกงนะ หนูเลยบอกว่าคุณแม่คะ เขาซ่อนข้อความคุณแม่หรือเปล่า คุณแม่เลยยังเห็นว่าข้อความยังอยู่ เขาบอกว่าผู้รับเหมาเขาไม่ได้โกงนะ เขาจริงใจ เขาไม่ได้ลบข้อความของแม่ออก
คุณสู้จุดชีวิต ไปนั่งไปนอนไปยื้อจนได้บ้านให้พ่อ เป็นคนเดียวหรือเปล่าที่ได้บ้านคืน ทั้งโต๊ะไม่มีใครได้เลยสักคน?
ฟาง : ใช่ค่ะ
สัญญาที่เซ็น ส่งมาทางออกไลน์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเธอไปเซ็นเอง?
ฟาง : ของหนูขับรถไปเซ็นเองถึงที่ค่ะ จริงๆ บ้านอยู่สมุทรปราการ ไปเซ็นถึงกาฬสินธุ์
ทำไมต้องไปเซ็นไกลถึงกาฬสินธุ์ สมุทรปราการไม่มีเหรอบ้านน็อกดาวน์ตุ๊กตา?
ฟาง : คุณพ่อคุณแม่บอกว่ามันเลิศค่ะ
ข้อความในสัญญาซื้อขายบ้าน มันมีปริ้นต์ ใครรับผิดชอบข้อความภาษาในกฎหมายคะ?
ทนายณัฐปกรณ์ : ผู้รับสร้างบ้าน ต้องเป็นคนทำสัญญาให้กับผู้ซื้อบ้านครับ
ถ้าเป็นชาวบ้าน ภาษากฎหมายเดี๊ยนไม่รู้เรื่อง ก็โง่ หลับหูหลับตาเซ็นมั้ยแบบนี้?
ทนายณัฐปกรณ์ : บางทีคำเชื่อมต่างๆ ไม่ได้ระบุชัด ถ้าคนไม่รู้กฎหมายไปเซ็นเลย อยากได้บ้านแล้ว บ้านสวย ดูรูปแล้วน่าซื้อมาก ราคาไม่แพง แล้วเซ็นไป โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังสัญญาเขียนว่าอะไรบ้างเป็นข้อยกเว้น
ตอนเซ็นสัญญา มีให้นักกฎหมายอ่านมั้ย?
ฟาง : หนูไม่มีนะคะ เขาไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเลย เขาคิดแค่ว่าเครดิตดี เพราะเขาบอกว่าผมทำบ้านเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวอันดับหนึ่งของเอเชีย
เชื่อหมด?
ฟาง : เพราะเครดิตเขาดีใช่มั้ยคะพี่ เขาลงหน้าบ้านฟ้า ทุกวัน อัปเดตตลอด คนแก่ทำสัญญาหนูเข้าใจนะ
ท่านผอ. อยากทราบว่าที่เขาบอกบ้านฟ้า บ้านส้ม บ้านเขียว สคบ.รับผิดชอบมั้ย?
เลิศศักดิ์ : เรื่องการว่าจ้างก่อสร้าง ปัจจุบันถ้าเราว่าจ้าง จะมีประกาศว่าด้วยสัญญาไปคุมข้อสัญญานั้นอีกที ต่อให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเขียนสัญญายังไง ถ้าไปขัดกับประกาศตัวนี้ ให้ถือว่าสัญญานั้นไม่มี เวลาเราว่าจ้างก่อสร้างเราไปทำสัญญา เราอาจปรึกษาคนรู้กฎหมายก็ได้ หรือถ้าสุดท้ายไม่เป็นไปตามนั้น สคบ.สามารถเข้าไปดำเนินการตรงนี้ได้
ที่ผอ.พูดยังไม่ทราบเลย ประกาศกฎกระทรวงต่างๆ ประกาศในกระทรวงหรือประกาศให้ชาวบ้านรับรู้?
เลิศศักดิ์ : จริงๆ ของสคบ.เราเผยแพร่ตลอดนะ ไม่ว่าจะไปในเรื่องสัมมนา เราก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับผู้ประกอบกิจการ หรือเรื่องเว็บไซต์ต่างๆ เราก็ให้ไปเผยแพร่ บางทีภาคีเครือข่ายของสคบ.ที่เราดำเนินการร่วมกันด้วย
เอาสัญญามาให้น้องฟางเซ็นแบบนี้ อยากทราบว่าเราจะรู้ได้ไง สัญญานี้ถูกต้องตามสัญญาประกาศกระทรวง?
ทนายณัฐปกรณ์ : ยากมากเลยครับที่จะรู้ว่าสัญญาที่ทำ อยู่ในหลักเกณฑ์ของกระทรวงมั้ย บางคนใม่ทราบด้วยซ้ำว่ากฎกระทรวงคืออะไร หลักๆ ที่อยากแนะนำคือการทำสัญญาควรดูหลักเกณฑ์หรือว่าในสัญญาการก่อสร้างเรื่องงวดงาน ต้องดูเลยว่างานที่เราจ่ายแต่ละงวด กับเงินที่เราจ่ายไปมันสมควรแก่เหตุกันมั้ย ไม่ใช่อยู่ดีๆ ทำสัญญามา คิด 80 เปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็ไม่ควร ต้องตรวจสอบด้วยก่อน กฎหมายต่างๆ แนะนำให้ปรึกษาสคบ, เพราะมีคอลเซ็นเตอร์ สายด่วนครับ
รับสายมั้ยคะ?
เลิศศักดิ์ : ตอนนี้ระบบ 24 ชม. สามารถปรึกษาหารือได้ แต่เรื่องแรก เขาเอาโฆษณาขายฝัน อยากได้บ้านสวย แล้วตามสัญญาบีบงวดแรกก่อนเลย งวดแรกไม่ควร 70 เปอร์เซ็นต์
ไปนอนตรงนั้น เฝ้าจนได้บ้าน?
ฟาง : ใช่ค่ะ เรื่องเกิดจากโอเค รู้แน่นอนแล้วว่าไม่ได้บ้านตามกำหนดเม.ย. หนูเริ่มรวบรวมผู้เสียหายทุกคนแล้วเก็บข้อมูลเอาไว้ เนื่องจากเราทำอะไรมากไม่ได้ เนื่องจากสัญญาท้ายหลังมีระบุว่ายืดเวลาออกไปกี่เดือน ความล่าช้าต่างๆ นานา ก็รอให้ครบก่อนแล้วว่ากันใหม่ จนแล้วจนรอด ครบสัญญาตามที่ยืดระยะเวลา กลายเป็นว่ามีแค่โครงเหล็กเหมือนเดิม มีข้ออ้างเหมือนเดิมว่าพิษเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติเอย หนูเลยคุยกับเขา เขาเลยบอกว่าคุณจะได้บ้านแน่นอน ธ.ค. 68 นี้ หนูก็โอเค ถ้าได้บ้านก็ถ่ายมาให้หนูดูได้มั้ยละคะ เขาก็เลือกเงียบไปเลย ไม่ตอบใคร ก่อนหนูไปตามบ้านไปเฝ้าที่โครงการนี้ที่กาฬสินธุ์ หนูคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเราจะสุ่มสี่สุ่มห้าลงไปเฝ้าบ้านของเรา มันก็อันตราย ก็เลือกถามเพื่อนตัวเองก่อนว่าพอดีเจ้าของกิจการนี้เขามีแฟน แล้วแฟนเขาดันเป็นเพื่อนกับเพื่อนหนู หนูเลยให้เพื่อนหนู ฝากไปบอกผู้หญิงคนนี้หน่อยได้มั้ย ว่าให้แฟนเขา อัปเดตบ้านฉันให้หน่อย เดี๋ยวฉันจะลงไปดูหน้างาน เพราะเขาบล็อกฉัน ไม่ตอบฉัน แฟนผู้หญิงเขาคงบอกผู้รับเหมานั่นแหละค่ะ เขาเลยเลือกมาตอบหนู แล้วบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทักหาผู้หญิงคนนี้ เขาเป็นแค่แฟนผม ไม่ใช่ภรรยา
ในที่สุดได้บ้านทั้งหลัง?
ฟาง : ไม่ได้ค่ะ คุยยังไงก็ไม่ได้ บ่ายเบี่ยง หนูเลยตกลงกับเขาว่า งั้นเอางี้ ธ.คง68 หนูจะลงไปคุยเรื่องบ้านนะ แต่ก่อนลงไปคุย คุณช่วยอัปเดตให้หนูหน่อย ถ้าเราจะไม่รักษาสัญญา ไม่รักษาคำพูดกันแล้ว เอางี้ เขาพูดกับหนูว่าคุยกับพ่อไม่รู้เรื่อง ขอคุยกับหนู หนูเลยบอกว่าโอเค ถ้าคุยกับหนู สเต็ปง่ายขึ้นมาหน่อย คือ ส.ค.- ธ.ค. แบ่งเป็น 30 - 50 - 70 เขาไม่มีเงินคืนค่ะ หนูบอกว่าถ้าไม่ทัน หนูขอเงินคืน 3.2 แสน เขาบอกว่าผมไม่มีเงินอย่างเดียว เขาบอกอย่างเดียวเท่านั้นคือคุณต้องรอให้ได้ลูกค้าใหม่แล้วมีเงินมาสร้างบ้านให้คุณ
ลูกปลา กำลังจะซื้อให้พ่อให้แม่?
ลูกปลา : ไม่ได้ซื้อให้พ่อให้แม่ค่ะ คุณพ่อคุณแม่ใช้เงินเขาที่หามาได้รอเกษียณค่ะ ตั้งแต่ปี 63 ทำสัญญา 63 เราก็เข้าใจว่าช่วงนั้นมีโควิด เขาก็ผัดๆ มาเรื่อยๆ
5 ปี ตามสัญญาที่เซ็น บ้านหลังนี้เสร็จกี่เดือน?
ลูกปลา : หนูไม่แน่ใจ ไม่มีระบุค่ะ คุณพ่อเขาเป็นคนเซ็นในช่วงนั้นค่ะ แต่ของหนูเขาจะแบ่งจ่าย 3 งวด 30-40-30 แล้วที่พ่อกับแม่หนูมั่นใจกว่านั้น หนูสั่งบ้าน 2 หลัง ไซซ์ใหญ่ ของพ่อแม่หนึ่งหลัง ของปู่ย่าหนึ่งหลัง อยู่ใกล้ๆ กันเวลาเกษียณจะได้ดูแลกัน บุกที่นาทำไร่ทำสวน
ปู่ย่ารู้มั้ยว่าจะซื้อให้เขา?
ลูกปลา : บ้านปู่ย่าได้ค่ะ เป็นใครก็ต้องเชื่อใจค่ะอาจารย์ ทำสัญญาพร้อมกัน คุณปู่คุณย่าหลังเล็ก 4 แสน ได้ แต่หลังใหญ่ 8.7 แสน ไม่ได้ค่ะ พอได้หลังเล็กเราก็เชื่อใจแล้ว เขาอ้างเศรษฐกิจ คนงาน เหมือนน้องฟางทุกอย่างค่ะ
พี่น้อย เล่าสิ บ้านตัวเองเป็นยังไง?
น้อย : บ้านพี่เริ่มทำสัญญาปี 64 ค่ะ จ่ายไปงวดแรก วันทำสัญญา ตอนนั้นพี่อยากได้บ้านไซซ์ xl ไซซ์ใหญ่หน่อย ซื้อมาให้แม่ พออยู่ได้สักพัก พี่มีอาการป่วย พี่คิดว่าทำไซซ์ใหญ่ไม่ได้ เลยเปลี่ยนเป็นไซส์ s โอนงวดที่สองไป ตอนแรกจะขอคืน แต่เขาไม่ให้คืน เขาบอกว่าเงินถ้าวางไปแล้วไม่ให้คืน พี่เลยเปลี่ยนเป็นไซซ์เล็ก เขานัดวันโอนงวดที่สอง เราจ่ายไปหมดแล้วค่ะ ทั้งหมด 3 แสน ครบเต็มมูลค่าบ้านเลย
แล้วได้อะไรบ้าง?
น้อย : วันนั้นพี่เดินทางไปดูที่สมเด็จ ทั้งที่ไม่เคยไปเลย ไปขอดูโครงสร้าง เขาบอกว่าตอนนี้โครงสร้างเสร็จแล้ว พี่ก็ขอดู ยังไม่ได้ทันบอกหมายเลขอะไร แต่เขาเหมือนรู้ว่าพี่จะไป เขาก็เอารูปส่งมาให้ดู บ้านจะเหมือนกัน คล้ายๆ กันหมดค่ะ
ตอนที่ไปดูหลังบ้านแอปฯ ฟ้า เห็นคนโน้นคนนี้เสียหาย เธอก็ระดมตัวเป็นหัวหน้า ไม่กลัวโดนเก็บเหรอ?
ฟาง : ยังค่ะ หนูยังไม่ระดมตัวเป็นหัวหน้า หนูใช้แอ็กหลุมค่ะ (หัวเราะ)
ฝ่ายกฎหมาย เขาเอารูปเดียวกันไปให้คนโน้นคนนี้ดู เข้าข่ายหลอกลวงมิจฉาชีพมั้ย?
ทนายณัฐปกรณ์ : ถ้ารูปเดียวกัน หลังเดียวกัน โครงเหล็กเดียวกัน ส่งให้ผู้เสียหายหลายๆ ท่านบอกว่าเป็นบ้านท่านนี้ๆ นะ เข้าข่ายฉ้อโกง เป็นคดีอาญาครับ
เขาต้องทำยังไง วิ่งไปแจ้งความที่อีสาน หรือบ้านตัวเอง?
ทนายณัฐปกรณ์ : คดีอาญาแบบนี้ เราสามารถแจ้งความได้ที่เกิดเหตุครับ อยู่ที่กาฬสินธุ์ก็แจ้งที่สภ.กาฬสินธุ์ หรือที่เราโอนเงินจ่ายก็ได้ครับ สมมติเราอยู่ช่อง 3 เราก็แจ้งที่กรุงเทพฯ ได้
แจ้งความกันหมดหรือยัง?
ลูกปลา : ยังค่ะ พ่อเขายังมีความหลังเล็กๆ
ตั้งแต่ 64 พ่อยังรอเขาเหรอ?
พ่อลูกปลา : ไม่รอแล้วครับ มารู้จากน้องๆ ครับ เพิ่งจะรู้ครับ
ฟาง : มีเหมือนกันค่ะ สั่งบ้านตั้งแต่ปี 62 63 เขาบอกแม่ยังเชื่ออยู่ลูกว่าเขาจะสร้างบ้านให้แม่
มีใครคุ้มครองเรามั้ย?
เลิศศักดิ์ : เรื่องนี้เท่าที่ทุกท่านได้พูด เวลาทำสัญญา อย่างปี 63 เวลาเจองวดแรกที่สร้างไม่เสร็จไม่ควรจ่ายเงินเลยโดยเด็ดขาด เพราะไม่เป็นไปตามสัญญา และไม่ต้องไปกลัวเขารบเร้าให้จ่ายเงิน เพราะเขาต้องสร้างเสร็จถึงจ่ายงวดที่สอง งวดต่อมา ถ้าที่เขาพูดใช้ต่อมเอ๊ะหน่อย โทรถามได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ มีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สามารถเข้าไปได้เลย ส่วนใหญ่รบเร้าให้ได้เงินก่อนได้บ้าน ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น ตอนทำสัญญาไม่มีนักกฎหมายไปดู มันก็รู้ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง ถ้าเราเริ่มเอ๊ะเมื่อไหร่ ให้โทร 1166 สามารถให้สคบ.ช่วยเหลือได้เลย เราให้ความเห็นท่านก่อนได้ อาจารย์ลองโทร สคบ.ดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาด้วย นี่คือสิ่งสำคัญ ถ้าเราไม่บังคับใช้กฎหมาย พวกนี้ก็ลอยนวลอยู่
พี่แจนโดนเท่าไหร่?
แจน : 6.7 แสนค่ะ
เริ่มต้นยังไง?
แจน : หนูกับแฟนปรึกษากัน วางแผนจะแต่งงาน อยากได้เรือนหอสักหลัง น่ารักๆ หน่อย หนูค่อนข้างจำกัดงบค่ะ ซื้อมาวางที่เรา ดูในเฟซบุ๊ก ไลฟ์สดเหมือนกัน โทรไปหาเจ้าของ เขาให้แอดไลน์แสดงตัวตนว่ามีตัวตนจริงๆ นะ ฉันเชื่อถือได้แน่นอน
ขับรถไปดูกับแฟนมั้ย?
แจน : ไม่ค่ะ เราเชื่อเลยค่ะ เพราะเราดูมาเยอะเหมือนกัน ดูมานานเกือบปี
งวดแรกสัญญามายังไง?
แจน : เขาทำสัญญาเซ็นมาแล้วแนบเอกสารโน่นนี่นั่นเชื่อถือได้แน่นอน แล้วส่งมาให้เราตามที่อยู่ ส่งทางไปรษณีย์ค่ะ
มีหลักฐานอะไร มีโครงแล้ว มุงหลังคาแล้ว?
แจน : ใช่ค่ะ งวดแรกเราทำสัญญา วาง 30 เปอร์เซ็นต์ พองวดสองเขาเรียกจ่ายอีก 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ละงวด เขาไม่ได้โชว์หลักฐานเลยค่ะ เขาแค่ส่งไลน์มาบอกว่าเราอยู่ในขั้นตอนที่สอง เราจะทำโน่นนี่นั่น พอจะเรียกงวดสาม เขาบอกอยู่ขั้นตอนโน่น
แฟนเธอไม่ท้วงไม่ติงเหรอ?
แจน : ก็เชื่อเหมือนกันค่ะ
ฟาง : อาจารย์ต้องเห็นโปรไฟล์บ้านฟ้าของเขา จึ้ง น่าซื้อ เลิศ อย่างนี้เลย
ผิดกฎหมายมั้ย?
เลิศศักดิ์ : โฆษณาถ้าเป็นเท็จ หรือเกินความจริง มีความผิดฐานหลอกลวงผู้บริโภคอยู่แล้ว สำคัญที่สุดถ้าเจอแล้วต้องรีบแจ้ง เพื่อไม่ให้คนอื่นไปเห็นภาพแบบนี้แล้วตกเป็นเหยื่ออีกหลายคน
ไม่เหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟ ทั้งแผ่นดินไม่โง่กันหมดเลยเหรอ?
เลิศศักดิ์ : เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนแจ้งได้เลย ถ่ายโฆษณาส่งมาให้สคบ. สคบ.ตรวจได้เลย ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาสคบ. ข้อความจะบ่งบอกพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจรายนี้ อย่างที่น้องยก อันดับ 1 ของเอเชีย เขาพิสูจน์ทางไหน
ฟาง : หนูเคยพยายามถามคุณพ่อคุณแม่ หรือตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าอันดับหนึ่งของเอเชีย เขามีใบประกาศหรือเปล่าทำไมเขาถึงขี้โม้ ไม่ใช่ ทำไมถึงบอกว่าอันดับ 1 ของเอเชีย ทำบ้านปูนเจ้าแรกหลังแรกในเอเชีย เป็นนวัตกรรมใหม่ในเอเชีย เจ้าแรกของประเทศไทย หนูบอกเขาทำกันเยอะ บ้านปูนน็อกดาวน์
เลิศศักดิ์ : โอเวอร์เคลมไง
ผู้เสียหายตอนนี้มีกี่ประเภท?
ทนายณัฐปกรณ์ : หลักๆ มี 3 ประเภท ประเภทแรกคือไม่รอแล้ว รู้แล้วว่าไม่ได้บ้านแน่ ฟ้องศาลเอง มีประมาณ 13 ท่าน อยู่ในกระบวนการศาล สองคือแจ้งความกับตร. แต่คดีไม่คืบหน้า ประเภทนี้เยอะเหมือนกัน เกิน 10 ครับ ตอนนี้ถ้ารู้ว่าไม่ถูกต้อง เรื่องพฤติการณ์และเจตนาเป็นหลัก แบบที่สามคือยังเชื่ออยู่ว่าจะได้บ้าน มีการหลอกเรื่อยๆ ว่าจะทำบ้านให้แล้วนะ ถึงคิวคุณแล้วนะ เขายังเชื่ออยู่
ประมาณ 50 กว่าคนที่เดือดร้อน มูลค่าเกิน 30 ล้านไปแล้ว คิดว่าเป็นคดีจิ๊บจ๊อยมั้ย?
เลิศศักดิ์ : ไม่ได้จิ๊บจ๊อยแบบที่อาจารย์ว่า แต่มีความเสียหายเกิดขึ้น ถ้าใครก็แล้วแต่ อยากให้แต่ละท่าน ถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขารับงานเยอะแล้วสร้างไม่ทัน อาจไม่ต้องรอ ดำเนินคดีก่อน ศาลมีการไกล่เกลี่ย รีบดำเนินการใช้สิทธิ์เราก่อน ถ้าแจ้งตร. ก็ต้องมาแจ้งสคบ. เพื่อดำเนินคดีแพ่งควบคู่ไปก็ได้
คนอยู่ญี่ปุ่นสั่งซื้อที 10 หลัง มูลค่าเท่าไหร่?
ฟาง : 3 ล้านกว่าๆ ค่ะ ส่งในไทย เปิดรีสอร์ตค่ะ ไม่ได้จบที่ 3 ล้าน เขาบอกจะทำบ้านแล้วนะครับ จะส่งแล้วนะครับ ขึ้นฐานรอได้เลย หมดกันไปอีกเป็นล้าน มีตัวตน มีหลักฐาน มีใบสัญญา มีทุกอย่างค่ะ
เลิศศักดิ์ : จริงๆ หลายเคสที่สคบ.ทำ เขาเรียกว่าขายฝัน เอาบ้านที่สวยที่สุดมาลง สองรีวิวที่เป็นผลเสียเขาบล็อก คนสร้างบ้านน็อกดาวน์เป็นร้อยๆ หลัง ไม่มีใครตำหนิเป็นไปไม่ได้ครับ แต่ที่ปิดก็ต้องสังเกตแล้วว่าเขาไม่ต้องการให้ผู้บริโภครู้อะไรบ้าง
ฟาง : แต่ทำออกมาแล้ว เขาบอกว่าบ้านที่หนูได้จริงๆ คือตีฝาเชอร์ร่ามา 3 แผ่น จนหนูแย้งไปว่า บ้านหนูเป็นแบบเรียบ ไม่ใช่แบบเชอร์ร่านะคะ เขาบอกว่าคุณต้องเข้าใจด้วย แบบที่วาดในคอมพ์ฯ กับแบบที่วาดด้วยมือ ผมคนทำคนขาย คนรู้สัญญา เขารู้กันเองอยู่แล้ว คุณไม่ใช่คนเซ็น คุณไม่ต้องมาพูด เพราะเขาทำสัญญากับพ่อหนู
หาว่าคุณ ส.ใส่เกือก?
ฟาง : ใช่ค่ะ หนูก็ไม่โกรธค่ะ หนูหยิบใบสัญญาขั้นมาว่าคุณพ่อมอบฉันทะให้หนูร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นบ้านหนู หนูมีสิทธิ์ถามหรือติดตามได้
เงิบเลยมั้ย?
ฟาง : เขาก็ช็อกนิดนึงค่ะ
เขามีใบอนุญาตปลูกบ้านขายมั้ย มีเอกสารรับรองมั้ย อันดับหนึ่งของเอเชีย คุ้มครองผู้บริโภคได้รับทราบมั้ย กรมทะเบียนการค้าต่างๆ รู้มั้ยว่าอีนี่ได้รับการแต่งตั้งมาเก็บเงินเดี๊ยนได้ หรือมีแผ่นเดียวเดี๊ยนก็เซ็น?
ทนายณัฐปกรณ์ : ถ้าโอเวอร์เคลมเกินจริง อย่างคำว่าอันดับหนึ่งขอเอเชีย จริงๆ ก็ไม่ใช่หรอก ควรต้องมีหลักฐานที่ได้รับการรับรอง หรือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานราชการว่าบริษัทนี้สร้างบ้านได้จริง หรือได้รับรางวัลแบบนี้ อยากให้ผู้เสียหายทุกท่านดูด้วยครับ การที่เขาทำสวย ราคาดี สมเหตุสมผลหรือไม่ครับ
ผู้ประกาศขายบ้านแบบนี้ เขามีใบอนุญาตให้เป็นผู้สร้างบ้านมั้ย หรือบ้านน็อกดาวน์นอกกรอบ?
ทนายณัฐปกรณ์ : หลักๆ ตอนแรกต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อยืนยันว่าเราเป็นนิติบุคคลที่ทำธุรกิจนี้จริงๆ สองอาจต้องขอใบอนุญาตก่อสร้างจากอบต. แต่ถ้าบ้านมีโครงสร้างใหญ่หลังเป็นล้าน ต้องมีโครงสร้างรับน้ำหนักได้ ต้องมีการขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง
บ้านน็อกดาวน์วิศวกรไม่ต้องเซ็น อยู่ๆ หลังคาทับพ่อทับแม่ตาย ทำไง?
เลิศศักดิ์ : จริงๆ ในประกาศมันกำหนดว่าใครขออนุญาตก่อสร้าง ถ้าเป็นการก่อสร้างของสคบ.ถ้าตกลงแล้วว่าผู้รับจ้างก่อสร้างเป็นผู้ขออนุญาตเขาต้องทำ จริงๆ ตอนนี้ของคุณฟางได้บ้านแล้ว ต้องมีใบอนุญาตของเขต
ฟาง : หนูทำเรียบร้อย แปลนเขาเป็นคนวาดเอง ทำทุกอย่างเอง เขารับรองเอง เขาเป็นวิศวกรค่ะ อัตโนมือค่ะ (หัวเราะ)
แปลนจริงไม่ได้กิ๊กก๊อกแบบนี้ มันทำอะไรได้บ้ง?
ทนายณัฐปกรณ์ : ทำได้ครับ เป็นหนึ่งในส่วนการหลอกลวงครับ ทำให้เรารู้ได้เรื่องเจตนา
ฟาง : 3D ที่เห็นก่อนหน้านี้ที่เป็นบ้านสีชมพู อันเดียวกับอันนี้ค่ะ ที่เขาเทียบเคียงกันว่า ไม่ใช่นะ แปลนวาดมือก็อีกแบบนึง คอมพ์ฯ ก็อีกแบบนึง แต่เรื่องกาใข้ฝาเชอร์ร่า หนูแย้งไปตั้งแต่ขึ้น 3 แผ่นแรกแล้วว่าบ้านหนูเป็นแบบฝาเรียบนะ ไม่ใช่เชอร์ร่า
สเปกไม่ตรง ด้านข้างมีแปลนให้มั้ย?
ฟาง : หนูได้แค่นี้ค่ะ
ต้องมีด้านซ้ายด้านขวา ต้องระบุวัสดุ เชอร์ร่าก็ต้องเชอร์ร่าหนาเท่าไหร่ กระเบื้องแผ่นเรียบหนาเท่าไหร่ เธอไม่มีสเปกเลยเหรอ?
ฟาง : มีค่ะ แต่เขาเปลี่ยนหน้างานเลย ก่อนหนูลงไปชี้หน้างานตรงนี้ แบบที่อาจารย์ถามเลยค่ะ ทำไมหนูถึงได้ไปตรงนั้น หนูระแคะระคายแล้ว หนูคุยกับผู้เสียหายท่านอื่น หนูบอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปหาธ.ค.นี้นะคะ จะได้ตกลงให้ชัดเจนว่ายังไง ธ.ค. 68 พอหนูไป หนูก็ตรงดิ่งไปสภ.ก่อนในพื้นที่ ว่าหนูต้องทำยังไงบ้าง สภ.บอกว่าคุณก็ต้องเขาไปถ้ารอไม่ได้ หนูเป็นผู้เสียหายเนอะ พ่อแม่เสียเงินไปตั้งเยอะ เสียเงินค่าทำบ้าน ค่าถมดิน เอาต้นไม้มาลง เพื่อรอบ้านหลังนี้ หนูยังต้องให้คุณพ่อคุณแม่เสียเงินเพื่อไปฟ้องเขาอีกเหรอ หนูเลยบอกตร.ไปว่าหนูไม่มีเงินค่ะ หนูไม่ฟ้อง เขาบอกถ้าไม่ฟ้องคุณทำยังไง
ทำมาหากินก็จะตายอยู่แล้ว จะมาค้าความอีกเหรอ ก็เสียเงินเสียทองกันไป ใช้เงินเยอะมั้ย สคบ.มีเงินให้เขามั้ย?
เลิศศักดิ์ : จริงๆ เรื่องนี้สคบ.ทำมาแล้ว และรวบรวมพยานหลักฐานมาหมดแล้ว ตอนนี้สามารถฟ้องคดีได้เลย เราสืบมาตั้งแต่จังหวัดที่เกิดเหตุ ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย เขาก็ไม่เคยไปนะ จนเป็นมติฟ้องแล้ว วันที่ 5 มิ.ย. ผู้บริโภคทั้งหลาย มาฟ้องสคบ.ฟรี ท่านไม่ต้องทำอะไรเลย เดี๋ยวสคบ.ดำเนินการให้ หาทนายให้เรียบร้อย จนถึงบังคับคดีเสร็จแล้ว เราจะทำให้ด้วย
ของฟางเสียหายเท่าไหร่?
ฟาง : 4.4 แสนที่จ่ายไป และ 2 แสนจ่ายหน้างานค่ะ ทั้งหมด 6.4 แสน
ของลูกปลา?
ลูกปลา : หลังเล็ก 4 แสนได้ก็ตัดไปค่ะ หลังใหญ่ของหนู 8.7 แสน ค่าขนส่ง 9.2 แสน ค่ามุ้งลวดเหล็กดัด 2 หมื่นกว่า ทำฐานรออีกแสนกว่า ล้านนิดๆ แต่ไม่ได้อะไรเลย
พี่น้อยล่ะ?
น้อย : 3 แสน
คุณแจน?
แจน : 6.7 แสนค่ะ
ต้องกี่แสน?
ต้อม : 3 แสนครับ
ทำอาชีพอะไร?
ต้อม : ทำงานเป็นมูลนิธิครับ กะซื้ออยู่กับครอบครัวครับ
ป้าไก่?
ป้าไก่ : จ่ายไป 2.6 แสนค่ะ
แฟนทำอาชีพอะไร?
ป้าไก่ : ขับวินมอเตอร์ไซค์ค่ะ
วันนึงได้ไม่กี่ตังค์ เก็บเงินกี่ปี?
ป้าไก่ : หลายปีมากค่ะ หมดมอเตอร์ไซค์ไป 3 คันค่ะ หมดอายุใช้งาน ก็ต้องซื้อใหม่ ของไก่โชคดีเสียไปแค่ 2.6 แสนค่ะ
เป็นความคิดของไก่หรือลุง?
ป้าไก่ : ของไก่นี่แหละค่ะ ลุงก็ไม่กล้าพูดค่ะ เราเสียใจสร้างความเดือดร้อนค่ะ ตอนนี้อยากได้เงินคืนค่ะ
คุณต้อมอยากได้อะไร?
ต้อม : อยากได้เงินคืนครับ
คุณพ่อคุณแม่คุณลูกปลา ยังไง หมดไปหลายสตางค์?
พ่อลูกปลา : เป็นเงินก้อนเกษียณครับ ผมเกษียณไปหลายปีแล้วครับ
“ศุภมาส อิศรภักดี” รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแล สคบ. มีผู้เสียหายหลายราย มูลค่าหลายสิบล้านบาท ท่านพอทราบเรื่องนี้แล้ว?
ศุภมาส : พอทราบแล้วค่ะ จริงๆ เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว ทางเราได้มีการประชุมหลายครั้งเพื่อเตรียมฟ้องแทนผู้บริโภคค่ะ
ตอนนี้เพจเขาก็ยังมีโพสต์ อาจคิดว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่อาจยังไม่ได้แจ้งความเพราะไม่ทราบเรื่อง พอยุติอะไรตรงนี้ได้บ้าง?
ศุภมาส : ขอบพระคุณอาจารย์ที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนและหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาว่า เพราะว่าประชาชนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจริงๆ และไม่รู้ว่าจะพึ่งพาที่ไหนได้ ตัวสคบ.เองก็ได้ส่งท่านผู้อำนวยการกองสามซึ่งดูแลเรื่องสัญญาก่อสร้างโดยตรงไปให้ข้อมูล และช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วนะคะ กรณีบ้านน็อกดาวน์ หรือการก่อสร้างบ้านใดๆ ก็ตาม ต้องถือว่าอยู่ในการดูแลของสคบ.โดยตรง เพราะเป็นเรื่องสัญญาและความเป็นธรรม ระหว่างผู้บริโภค คือลูกค้ากับผู้ประกอบการคือผู้รับเหมา จริงๆ กรณีแรก จ้างผู้รับเหมาสร้างบ้านบนที่ของเรากับอีกแบบซื้อบ้านสำเร็จรูปแล้วยกมาติดตั้งในบ้านของเรา ทั้งสองอย่างนี้มีหลักกฎหมายที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรสคบ.ดูแลอยู่แล้ว หน้าที่แรกของสคบ.วันนี้คือเรารับเรื่องราวร้องทุกข์และไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีเจรจากัน เหมือนกรณีช่างหนึ่งที่ออกรายการโหนกระแสไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ถ้าไกล่เกลี่ยสำเร็จก็จบไป แต่ถ้าไม่สำเร็จ สคบ.จะดำเนินคดีแพ่ง ฟ้องแทนผู้บริโภคให้ฟรีนะคะ ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย และไม่ต้องสู้คดีแต่เพียงผู้เดียว ท่านจะไม่ถูกรัฐบาลทอดทิ้งนะคะ หน้าที่ที่สามคือเรามีหน้าที่ดูแลให้สัญญาต่างๆ มีความเป็นธรรม กรณีมีการจ้างการก่อสร้าง ต้องเรียนว่าปี 65 ที่ผ่านมา เฉพาะเรื่องบ้านน็อกดาวน์เรื่องเดียว มีร้องเรียนเข้ามา 100 เรื่อง เราจัดการไปแล้ว 70 เรื่อง กำลังดำเนินการอยู่ประมาณ 30 เรื่อง ล่าสุดเป็นเคสจากกาฬสินธุ์ ซึ่งเรามีมติแล้วนะคะให้ดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภค กำลังรอเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ สคบ.จะไม่ปล่อยให้ท่านถูกเอาเปรียบและไม่ทอดทิ้งให้ท่านต่อสู้คนเดียวแน่นอน ขอให้มั่นใจว่าภายใต้การนำของนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล เราทำหน้าที่เต็มที่เพื่อดูแลผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขอฝากพี่น้องประชาชน ก่อนตัดสินใจหรือใช้บริการใดๆ ขอให้ตรวจสอบก่อนผู้ประกอบการที่เห็นในออนไลน์ มีตัวตนจริงหรือเปล่า สัญญาต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เอกสารต่างๆ ต้องเก็บไว้ให้หมด อย่างกรณีของบ้านน็อกดาวน์ ผู้ประกอบการเองต้องระบุสเปกทุกอย่าง ให้ชัดเจน อย่างเรื่องโครงสร้าง แบบบ้าน สเปกที่ใช้ สัญญาซื้อขาย การประกัน งวดชำระเงิน กำหนดส่งมอบ เงื่อนไขต่างๆ เดินน้ำเดินไฟต่างๆ จากนั้นถ้าซื้อบ้านน็อกดาวน์แล้วเกิดปัญหา ความรับผิดชอบบริษัทคืออะไรบ้าง หลายๆ เคสเราเจอว่าหลอกตั้งแต่ต้นทางเลย ไม่ได้เป็นบริษัทจริง มันดูราคาไม่แพง ถูกเป็นพิเศษ นี่คือหลอกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่อมาคือมีตัวตนจริง ทำบ้านน็อกดาวน์จริง แต่ไม่ส่งมอบสักที สามเดือนหกเดือนก็แล้ว หรือส่งมอบมาแล้ว แต่ไม่มาเดินน้ำเดินไฟ เก็บความเรียบร้อยให้สักที หรือเข้าไปอยู่ได้เดือนเดียว หลังคาฝ้าถนน โรงรถพังใส่รถ ฉะนั้นเรื่องพวกนี้ได้ตั้งแต่ต้นทาง หลอก 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้จริง แต่ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีคุณภาพ ถือว่าบ้านน็อกดาวน์ไม่ตรงปก แต่ไม่ตรงปกอย่างไรก็เป็นรายละเอียดต่างๆ นานา แต่ทุกอย่างให้ทุกท่านเก็บหลักฐานไว้ สคบ.จะได้เอาหลักฐานไปฟ้องให้ท่าน ต้องระวังอย่าโอนเงินก้อนใหญ่ไปล่วงหน้า ท่านใดเดือดร้อน มาโหนกระแสได้หรือไปสายตรวจสคบ. 1166 หรือเข้าไปเฟซบุ๊กสคบ.ก็ได้ ตอนนี้ท่านนายกฯ สั่งให้บูรณาการทุกหน่วยงาน ท่านไปร้องที่ไหนก็ได้ เดี๋ยวกลับมาที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเองค่ะ เราดูแลให้พี่น้องทุกคน ตั้งแต่ก่อนซื้อ เดี๋ยวจะตรวจสอบให้ทุกอย่างค่ะ เรามีสคบ.อยู่ทุกจังหวัดค่ะ 76 จังหวัดทั้งประเทศค่ะ
มีสิทธิ์ได้เงินคืนมั้ย?
ศุภมาส : มีสิทธิ์ค่ะ เราช่วยคิดทั้งต้นทั้งดอกให้ค่ะ เราจะดูแลให้เรื่องถึงที่สุดให้ได้ค่ะ
อย่าทิ้งเดี๊ยนนะคะ เพราะเป็นเงินก้อนสุดท้าย เดี๊ยนไม่มีปัญญาหาเงิน วันนี้ก็วุ่นวายกับการลงทะเบียน เงินพันนึงค่ะ ท่านผอ.เล่นเส้นอะไรหรือเปล่า ถึงติดต่อท่านรัฐมนตรีได้แบบนี้?
เลิศศักดิ์ : จริงๆ แล้วท่านเป็นคนลุยงาน เรื่องคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่ท่านมา ท่านลงพื้นที่ตลอด งานไหนที่เราไปช่วยได้ เราต้องไปช่วย หน่วยงานราชการบางทีบางเรื่องไปหลายหน่วย แต่เราเข้าไปหาเขาให้มีทางออกก่อน เราก็ยินดีช่วย เคสต่างๆ ที่ท่านมอบ ยืนยันว่าผู้ประกอบธุรกิจท่านใด ถ้าท่านประกอบธุรกิจตรงไปตรงมาไม่มีปัญหา ท่านทำธุรกิจได้ยาว หลายเคสท่านไม่สุจริตก็เป็นคดี มีการควบคุมสัญญาและมีโทษอาญาด้วย ถ้าท่านไม่เป็นไปตามสัญญา ท่านทำกับผู้บริโภค 100 คน ก็ 100 กรรม ซึ่งสคบ.ไม่ปล่อยผ่าน สิ่งไหนท่านไม่เยียวยา สคบ.เดินสุดแน่นอน
น้องฟางยังไม่แจ้งความ?
ฟาง : มีแค่ลงบันทึกประจำวันอย่างเดียวค่ะ ไปแสดงว่า ณ วันนี้ที่เข้าไปติดต่อเขา ว่าอีก 30 เปอร์เซ็นต์คุณจะทำมั้ย ถ้าคุณไม่ทำหนูจะทำยังไงดีจะยกโครงไปทำเองดีมั้ย เพราะเหมือนเราจ่าย 70-30 เขายังทำบ้านไม่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์เลย แล้วจะมาเรียกร้องเงิน 30 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ หนูก็ไปเฝ้าอยู่กาฬสินธุ์เลยเป็นเดือน ไปนอนเฝ้าที่โน่นเลย แต่ที่ไม่ได้แจ้งความ แค่ลงบันทึกประจำวัน แค่ยืนยัน เจตนาที่หนูเข้าไป หนูสอบถามตร.ว่าถ้าคุณแม่คุณพ่อติดต่อเอง อาจค่อนข้างยาก เพราะผู้รับเหมาท่านนี้ค่อนข้างบ่ายเบี่ยงกับคนแก่แต่หนูสู้มือ คุณพ่อมอบฉันทะให้หนูเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ หนูแค่ต้องการอย่างเดียวคือลายเซ็นที่เป็นลายมือเจ้าหน้าที่ตร.หรือเป็นพยานว่าคุณพ่อมอบอำนาจให้หนูจริง ไม่งั้นเขาจะเล่นลิ้นว่าผมไม่คุยกับคุณเพราะคุณไม่ได้ทำสัญญา
ประเด็นที่สำคัญ ไม่มีชื่อสคบ.ในสมองเลยเหรอ ว่าอุ้มทั้งหมดไปหาผอ.?
ฟาง : พี่ๆ ท่านอื่นที่เคยไปมา เขาก็ไปคุย แต่ที่เรามาเป็นเฮดนี้ เนื่องจากเคสไหนที่ฟ้อง เคสไหนเป็นสคบ. พี่ลุยกันเลย เพราะหนูรู้อยู่แล้วว่าหนูลุยไปไม่ได้อะไร บ้านหนูอยู่ตรงหน้าแล้วพี่ หนูต้องลุยเอาบ้านหนูให้ได้ก่อน หลังจากที่หนูได้บ้านหนูมาแล้ว มันจะเป็นกรณีถัดไป เพราะหนูรู้อยู่แล้วเงินที่หนูจ่าย 4.4 แสน ยังไงเขาก็ไม่ทำบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะเขาหลอกหนูว่าเขาจะติดคุก เอาบ้านไปเลย
ถึงหูผอ.แล้วเขาควรได้บ้าน?
เลิศศักดิ์ : เคสนี้สคบ.ทำให้สุดแน่นอน เวลานี้ท่านไม่ควรลังเล ไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงเขา ให้หน่วยงานสคบ.ไปดำเนินการเรื่องนี้เอง การเขียนคำร้องเขียนออนไลน์มาเลยครับ
ฟาง : ของหนูได้บ้านมาแล้ว คุณพ่อจ่ายเพิ่มไปอีก 2 แสน
เลิศศักดิ์ : นี่คือความเสียหายจากเขาผิดสัญญา เราสามารถเรียกเขาได้
ฟาง : แต่คำถามคือ ณ ที่หนูแจ้ง เขาโกหกว่าจะติดคุก ไม่มีเงินทำบ้านให้แล้ว เอาบ้านไปได้เลย เขาหลอกคุณแม่ให้ยินยอมเซ็นเอกสารว่าจะไม่เอาความ ไม่ตามอะไรเลยสักบาท เพราะเขาบอกว่าถ้าจะยกบ้านไปเลยตอนนี้หรือตอนไหนก็ช่าง วันที่ 18-19 ศาลจะเอาคนมาติดป้ายแล้วถ้าไม่ยกไปตอนนี้ คุณต้องเซ็นยินยอมก่อน คุณต้องไปฟ้องเอาบ้านคืน แต่เขาก็ไม่ได้ติดคุกนะคะ หนูเอาช่างมารุม 4 วันเสร็จเลยค่ะ
ตอนนี้หนูได้บ้าน สภาพโอเคมั้ย ตามสเปกมั้ย หรือได้มาก็บุญแล้ว?
ฟาง : ได้มาก็บุญแล้วค่ะ
ลูกปลา หลังใหญ่ของเธอ ยังไง ต้องการอะไร?
ลูกปลา : จริงๆ ก็ยังอยากได้บ้าน แต่ ณ วันนี้ความเป็นไปได้ก็คือศูนย์เลยค่ะ ก็ยังอยากได้เงินที่เสียไป เคยแนะนำพ่อว่าทำไมไม่ซื้อใกล้ๆ กรุงเทพฯ ไม่ปลูกบ้านไปเลย ด้วยความที่เจ้าของบ้านน็อกดาวน์เขาเสนอมาดี พูดสวยหรู คนแก่นั่งฟัง นั่งดูในบ้านฟ้า ความน่าเชื่อถือ คำพูดคำจา ทำให้พ่อหนูตกลงที่จะซื้อค่ะ สนใจตัวบ้านเขา
ไม่อยากขัดใจคนแก่ เงินของเขาเกษียณมา อยากซื้อก็ช่างเขา ถัดจากวันนี้ไป พ่อยังอยากได้เงินหรืออยากได้บ้าน?
พ่อลูกปลา : อยากได้เงินคืนครับ
เลิศศักดิ์ : ยื่นเรื่องมาได้เลยครับ เราพร้อมดำเนินคดีแล้ว วันนี้เราบอกแล้วว่าละเมิดสิทธิ์จริง ก็ไปฟ้องดำเนินคดีด้วย ถ้าบอกเลิกสัญญาแล้ว เขาต้องจ่ายเงินทั้งหมดที่เราสูญเสยไป วันนี้ไม่ต้องลังเล ยื่นเลยครับ
เขาไม่ได้เสร็จตามกำหนดเวลา ต่อให้ไม่จ่ายเงินเขาก็ไม่มีสิทธิ์ยึดเงินเรา การฟ้องอาจเสียเวลา อีก 5 ปีหรือเปล่า?
เลิศศักดิ์ : เดี๋ยวนี้ทำได้เร็วครับ บางคดี 3 เดือนก็เสร็จ พอมีมติไป ผู้บริโภครู้ปั๊บก็ยื่นเข้ามาเพิ่มเติม
พี่น้อยหมดไป 3 แสน ตอนนี้ทำอาชีพอะไร?
น้อย : ค้าขาย
อยากได้บ้านหรืออยากได้เงินคืน?
น้อย : อยากได้เงินคืน ไม่อยากได้บ้านแล้ว มันนานเกิน ตั้งแต่ปี 64
เวลาใช้คืน คืนดอกด้วยหรือเปล่าผอ.?
เลิศศักดิ์ : คืนดอกด้วย มีค่าเสียหายอย่างอื่นด้วย ไม่ใช่เฉพาะเงินต้นอย่างเดียว ค่าเสียหายอย่างอื่นฟ้องได้หมด
พี่น้อยไปดูที่ต่างจังหวัดหรือเปล่า?
น้อย : ตอนทำสัญญาไม่ได้ไป ตอนนานเป็นปี ก็ไปดู นั่งรถกันไปหลายคน
ใครจะช่วยป้าทำเอกสาร?
เลิสศักดิ์ : คุณป้ายื่นมาในระบบออนไลน์ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดูเอง เอาข้อมูลที่มีทั้งหมดถ่ายแล้วส่งมาทางมือถือก็ได้
สมมติป้าไม่รู้เรื่อง เอาโทรศัพท์แล้วไปสคบ.ให้เขาช่วยทำเลย?
เลิศศักดิ์ : หรือถ้าใช้โทรศัพท์ไม่เป็น ใส่ซองไปรษณีย์ธรรมดาถึงเจ้าหน้าที่แน่นอน เอาเอกสารว่าจ้าง ใบเสร็จรับเงิน ไลน์ที่ติดต่อ ให้ลูกหลานช่วยก็ได้
คุณพี่แจน ไม่ต้องมีเรือนหอ แต่งงานหรือยัง?
แจน : ยังไม่แต่งค่ะ ตอนนี้ทำบ้านเองแล้วค่ะ ไปกู้มาทำเอง
6 แสนตกลงกับแฟนยังไง?
แจน : เอาเงินคืนค่ะ
คุณทนายทำงานให้พี่แจนคนเดียวหรือช่วยคนอื่นด้วย?
ทนายณัฐปกรณ์ : ตอนนี้มี 13 ท่านครับ
สคบ.ช่วยออกเงินค่าทนายให้มั้ย?
เลิศศักดิ์ : ฟ้องสคบ.ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว ค่าเสียหายก็ยื่นเข้ามาเพิ่มเติมได้
คุณลุงคุณป้าทั้งหลาย คุณต้อม ตกลงอยากได้เงิน ไปสคบ. คุณป้าไก่อยากได้เงินคืนก็ไปสคบ.นะคะ คุณพ่อคุณแม่น้องลูกปลา อยากได้เงินไปสร้างเอง คุณพี่วรวุฒิล่ะคะ?
วรวุฒิ : อยากให้ดำเนินคดี ผมสร้างบ้านหลังใหม่ไปแล้ว หลังเก่า 4.8 แสน หลังใหม่ 6 แสน ถ้าได้คืนก็ดีครับ แต่ถ้าไม่ได้คืนอยากให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
อยากฝากบอกอะไรผู้ชม?
เลิศศักดิ์ : เรียนผู้บริโภคนะครับ ถ้าท่านประสบเหตุเคสแบบนี้ ท่านไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงกับเขา ให้เป็นหน้าที่ของรัฐ ใครไปว่าจ้างก่อสร้าง ท่านเก็บเอกสาร เก็บหลักฐานทั้งหมดให้สคบ. สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาถ้าท่านสุจริตท่านรุ่งเรืองแน่ แต่ถ้าท่านบิดเอาเปรียบผู้บริโภค สุดท้ายแล้วท่านต้องคิดให้ได้ว่าท่านจะเดินไปช่องทางไหน ช่องทางมีให้เลือกแต่ถ้าท่านเลือกทางนั้นก็ต้องเจอสคบ.ครับ