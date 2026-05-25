“นิชคุณ” ร่วมเปิดตัวยิ่งใหญ่ “KDay Bangkok 2026” ชู K-Lifestyle แฟชั่น-บิวตี้-อาหาร จัดเต็มกลางกรุง!

“K DAY BANGKOK 2026” ควงคู่ศิลปินซูเปอร์สตาร์ “นิชคุณ 2PM” ปลุกป๊อปคัลเจอร์ไลฟ์สไตล์เกาหลีให้มีชีวิตกลางกรุงเทพฯ ณ สยามพารากอน ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม นี้ มอบประสบการณ์ K-Lifestyle เต็มรูปแบบที่รวบรวมทั้งแฟชั่น ความงาม และอาหารไว้ในที่เดียว
เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับงาน “K DAY BANGKOK 2026” ซึ่งเริ่มขึ้นวันแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดย “นิชคุณ หรเวชกุล” สมาชิกวงเคป็อปชื่อดัง 2PM ศิลปินฮันรยูสตาร์สายเลือดไทย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศิลปินอย่างเป็นทางการของงาน “K DAY BANGKOK 2026” ซึ่งเป็นงานที่จัดแสดงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ของเกาหลีใต้ ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2569 ณ NEX HALL ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักของเหล่านักท่องเที่ยว และแฟนวัฒนธรรมเกาหลีในไทย ที่ตบเท้าเข้ามาสัมผัสกับไฮไลต์สุดพิเศษที่อัดแน่นตลอดงาน
มูลนิธิเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของเกาหลี (KOFICE) เปิดตัวงานอีเวนต์ภายใต้ชื่องาน K DAY BANGKOK 2026 งานอีเวนต์เชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ที่เน้นประสบการณ์การมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม (Participatory Cultural Event) โดยมีเป้าหมายในการนำเสนออุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ของเกาหลี ทั้งในด้านแฟชั่น ความงาม และอาหาร นับเป็นการต่อยอดจากกระแสความดังของ K-culture ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์และได้รับความนิยมไปทั่วโลก ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสและเข้าใจแก่นแท้ของ K-lifestyle อย่างลึกซึ้ง ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายและสมจริง (Immersive Experiences) ยิ่งไปกว่านั้น งานนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง “วัฒนธรรม” และ “อุตสาหกรรม” ผ่านความร่วมมือ และบูรณาการครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนของประเทศเกาหลี และไทยอีกด้วย
K DAY BANGKOK 2026 ได้คัดเลือกธุรกิจที่จะมาจัดแสดงในอีเวนต์จากกระแสความนิยม ศักยภาพในการเติบโต และขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก สำหรับปีนี้นั้น “ธุรกิจแฟชั่น” ถูกเลือกมาเป็นธีมหลักในงาน โดยมีไฮไลต์สำคัญที่มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอศักยภาพในอนาคตของ “Design Hanbok” ซึ่งเป็นการพัฒนาของ Korea Craft & Design Foundation (KCDF) ในฐานะแฟชั่นเกาหลีร่วมสมัย (Contemporary Korean Fashion) ที่สามารถสวมใส่ และประยุกต์เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้อย่างกลมกลืน งานอีเวนต์ในครั้งนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่งานอีเวนต์ที่มีจัดแสดงสินค้าเกาหลีทั่วไป แต่เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจ กำหนดเทรนด์ใหม่ๆ และตอกย้ำภาพลักษณ์ของเกาหลีในฐานะผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ของโลก ไม่เพียงเท่านี้ ภายในงานยังมีสินค้าความงาม เครื่องสำอาง และอาหาร ที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ผู้มาเข้าร่วมได้สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีในรูปแบบใหม่ภายในงาน
งาน K DAY BANGKOK 2026 เปิดให้ผู้ที่สนใจและแฟนคลับเคป็อบเข้าชมฟรี โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 19.00 น. ตลอดทั้งสองวัน ณ สยามพารากอน ภายในบริเวณงานถูกแบ่งออกเป็นโซน เพื่อค้นหาความเป็น K-Mood ของตัวเอง โดยเริ่มต้นจากสเตชั่น “Smartphone Unlock” และปิดท้ายประสบการณ์ที่โซน “My K-Mood Completion” เมื่อเข้าสู่บริเวณงาน ผู้เยี่ยมชมจะได้รับการ์ด K-Mood Diagnosis Card ซึ่งจะคอยแนะนำเส้นทางที่จัดเตรียมไว้ให้ผ่านโซนต่างๆ ได้แก่ Design Hanbok Showcase (โซนจัดแสดงฮันบกดีไซเนอร์), K-Beauty Experience Zone (โซนประสบการณ์ความงาม), Korean Food (โซนอาหารและขนมเกาหลี) และ Workshop Space (โซนพื้นที่เวิร์กชอป)
โดยกิจกรรมไฮไลต์ของวันแรกคือการจัดแสดง “MODERN HANBOK FASHION SHOW” ในเวลา 14.00 น. ณ เวทีหลัก ภายใต้คอนเซปต์ “HANBOK TO BANGKOK” ด้วยการนำเสนอความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชุดฮันบกผ่านมุมมองที่ร่วมสมัย แฟชั่นโชว์ครั้งนี้เป็นการรวมตัวแบรนด์ชุดฮันบกชั้นนำจากประเทศเกาหลีถึง 6 แบรนด์ ได้แก่ Hwanggeumdan, BAJUYO, Hyeon, IROA, Daraewon และ Etoile ที่นำเสนอผลงานอันผสมผสานความสง่างามของชุดฮันบกแบบดั้งเดิมเข้ากับวัสดุ และการออกแบบในยุคปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับชุดฮันบก ยังมีแบรนด์เครื่องประดับฮันบกอย่าง Neonaduri, Saimdang by Hyemi.lee, hongd.made และ Gleaf เข้าร่วมจัดแสดงด้วย โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถสัมผัสเสน่ห์อันหลากหลายของชุดฮันบกผ่านแฟชั่นโชว์ดังกล่าว พร้อมทั้งยังมีโอกาสทดลองสวมใส่และเลือกซื้อชุดฮันบกตลอดจนเครื่องประดับได้ภายในงานอีเวนต์
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถือเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลต์สำคัญของงาน มีการแบ่งโซนต่างๆ เพื่อนำเสนอประสบการณ์ K-Lifestyle ด้วยกันทั้งหมด 7 โซน ดังนี้ เริ่มที่ Style Studio (โซนแฟชั่น) รวบรวมสินค้าจากแบรนด์เกาหลีชั้นนำ อาทิ ALAND และ LIFEWORK จุดเด่นของโซนนี้คือตู้จำลองการลองชุดด้วยเทคโนโลยี AI (AI dress-fitting kiosk) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองสวมใส่เสื้อผ้าแบบเสมือนจริง และสามารถแชร์ภาพถ่ายลงบนโซเชียลมีเดียได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดง “Modern Hanbok Showcase” เป็นการผสมผสานระหว่างแฟชั่นเกาหลีดั้งเดิมและแฟชั่นร่วมสมัยอย่างกลมกลืน
ต่อด้วย Glow Studio (โซนความงาม) จัดแสดงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจาก 3 แบรนด์ ได้แก่ JM solution, MEDIPEEL และ ADDCT โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถทดลองผลิตภัณฑ์ได้ภายในงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมสติกเกอร์เซลฟี่ AR ที่สามารถใช้งานผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด จากนั้นเป็น The Workroom คือโซนเวิร์กชอปที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้การสัมผัสประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม (Immersive Experience) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ “COLOR-FLOWER TEA BLENDING” การทำชาดอกไม้ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสีสันของชุดฮันบกกับวัฒนธรรมการชงชาแบบดั้งเดิม, “BRUNCH BEAUTY: INNER GLOW” กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากภายในสู่ภายนอกแบบฉบับสาวเกาหลี และ “THE STITCH HANBOK” เวิร์กชอปประดิษฐ์เครื่องประดับจากผ้าฮันบกแบบ DIY
พลาดไม่ได้กับ Taste Room (โซนอาหาร) พื้นที่เปิดประสบการณ์ K-snack โดย CJ CheilJedang และ Nongshim โซนนี้ประกอบด้วยกิจกรรมชิมอาหารที่หลากหลาย เป็นการนำเสนอขนมเกาหลีแบบดั้งเดิมที่ถูกนำมาตีความใหม่และจัดเสิร์ฟในรูปแบบที่ร่วมสมัย และสุดท้ายคือโซน Gift Shop ตั้งอยู่บริเวณทางออกของพื้นที่จัดงาน รวบรวมสินค้าจาก 55 แบรนด์ที่เข้าร่วมจัดแสดง เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ภายในงานและโปรโมชั่นต่างๆ อีกมากมาย
กิจกรรมที่เป็นไฮไลต์สำคัญที่สุดของงานในวันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. “K-ARTIST FAN MEET-UP” พบกับ นิชคุณ สมาชิกวง 2PM ณ เวที K-Mood Switch Stage ซึ่งจะมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ “K-Lifestyle and Modern Hanbok Design” ตามมาด้วยกิจกรรม fan meet กับนิชคุณ ศิลปินซูเปอร์สตาร์ขวัญใจคนไทย ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้ลุ้นสิทธิ Hi-Bye กับนิชคุณภายในงานแบบเอ็กซ์คูลซีฟ
เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากงานในครั้งนี้ มูลนิธิเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศแห่งเกาหลี (KOFICE) มีแผนที่จะจัดงาน KDAY ไปยังประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามคอนเทนต์ และภาพบรรยากาศภายในงานแบบเรียลไทม์ได้ทางช่องทาง Instagram และ YouTube อย่างเป็นทางการที่ @kday_global