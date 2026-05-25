“Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” คว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลก พร้อมเสียงตอบรับ โดนใจทั้งหนัง ถูกใจทั้งเพลง

อีกไม่นานแฟนหนังชาวไทยจะได้พบกับ “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก John Carney ผู้กำกับเจ้าของผลงาน Once, Begin Again และ Sing Street โดย ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ล่าสุดภาพยนตร์ได้รับเสียงตอบรับจากเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลก การันตีด้วยรางวัล Best Feature จาก Annapolis Film Festival 2026 และ Boulder International Film Festival 2026 รวมถึงรางวัล Special Jury Prize สาขา Music in Film จาก Desertscape International Film Festival 2026 โดยกำหนดเข้าฉายในเมืองไทย วันที่ 11 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
นอกจากนั้น “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” ยังได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากต่างประเทศ และกวาดคะแนนความประทับใจจากนักวิจารณ์ 87% บน Rotten Tomatoes พร้อมตรา Must-See จาก Metacritic อีกหนึ่งหนังดนตรีที่ทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์ทั่วโลกต่างพูดถึง ยิ่งตอกย้ำให้เห็นเสน่ห์ของภาพยนตร์ที่ไม่ได้มีเพียงความไพเราะของบทเพลงเท่านั้น เพราะยังมาพร้อมความเข้มข้นและแรงปะทะทางอารมณ์ที่ชวนให้ติดตามยิ่งขึ้น เมื่อเพลงฮิตเพลงหนึ่ง อาจไม่ได้เป็นของคนที่ ทุกคนคิด เบื้องหลังชื่อเสียง ความสำเร็จ และเพลงติดหู บางครั้งอาจมี “อีกคน” ซ่อนอยู่ ซึ่งค่อยๆ เผยตัวออกมาผ่านทุกท่วงทำนอง
และกว่า 10 ปี หลังจาก Sing Street ผู้กำกับ John Carney กลับมาสู่จอภาพยนตร์อีกครั้ง พร้อมหนังดนตรีที่พูดถึงเสียงเพลง ความสำเร็จ และสิ่งที่อาจต้องแลกมา ขณะเดียวกัน ภาพยนตร์ “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” ยังเป็นการมาพบกันของ Paul Rudd และ Nick Jonas สองนักแสดงที่มากฝีมือและมีเสน่ห์เฉพาะตัว ร่วมด้วย Peter McDonald ที่วางมือตราตำรวจจาก THE BATMAN มาเขียนบทและร่วมแสดงเป็น Sandy ให้แฟนๆ ได้ติดตามอีกหนึ่งบทบาท
สำหรับ Paul Rudd นักแสดงที่ผู้ชมคุ้นเคยจากผลงานสุดไอคอนิกหลากหลายแนว ทั้งหนังคอเมดี้ หนังดราม่า และแฟรนไชส์ระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Romeo + Juliet, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, The 40-Year-Old Virgin, The Perks of Being a Wallflower ฯลฯ ขณะที่เส้นทางการแสดงของ Nick Jonas อีกหนึ่งศิลปินที่ค่อยๆ พิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางนักแสดงผ่านหลากหลายบทบาทตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทั้ง Chaos Walking, The Good Half, A Very Jonas Christmas Movie, Midway ฯลฯ การมาร่วมงานกันของทั้งคู่ในครั้งนี้จึงยิ่งเพิ่มสีสันและมิติที่น่าจับตาให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
เตรียมพบกับเรื่องราวของบทเพลง ความสัมพันธ์ และคำถามที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จใน “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” 11 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
