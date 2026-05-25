“ทราย สมุทร” สวนกลับจี๊ด “ลีน่า จัง” แนะให้ไปขอโทษแม่ ให้อภัยพี่ ลั่นเขาดูสติไม่นิ่ง! (คลิป)

“ทราย สมุทร” สวนกลับนิ่มๆ แต่จุกถึง “ลีน่า จัง” หลังถูกแนะให้ขอโทษแม่ ให้อภัยพี่ชาย บอกขอเลือกฟังคนมีธรรมะและจิตที่นิ่ง พร้อมปัดข่าวลือสุดตลก ลั่นไม่ให้น้ำหนัก
หลังจาก “ลีน่า จัง” อัดคลิปแทงสวนสังคม แนะ “ทราย สมุทร”ให้ไปขอโทษแม่ พร้อมให้อภัยพี่ชาย “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” หลังจากที่ทรายออกมาแฉถูกพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศ แม่ฟ้องเรียกทรัพย์สินที่ได้จากคุณตาคืน ล่าสุด ทรายได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ สั้นๆ แต่จี๊ด นิ่มๆ แต่จุก
“ทรายไม่ได้ฟังสัมภาษณ์เขา เพราะเขาดูเหมือนสติไม่ค่อยนิ่ง แล้วทรายเป็นคนเลือกฟังความคิดเห็นคนที่มีธรรมะ และจิตที่มันนิ่งครับ เราเลยไม่ฟังแบบนั้น (เขาอยากให้กลับไปขอโทษแม่?) ทรายไม่รู้นะ มันยากนะที่จะแนะนำคน วิธีที่จะจัดการเรื่องตัวเอง ทรายไม่รู้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีไหม สำหรับการถ่ายเทข้อมูลการใช้ชีวิต
พร้อมเคลียร์ดรามาอ้างข่าววงในบอกว่าทรายแอบชอบพี่ชาย อยากมีฟอลโลเวอร์ครบ 1 ล้าน ลั่นไม่ให้น้ำหนัก
“ไม่ได้เห็นครับ มีคำพูดของหลายๆ คนที่ตลกแบบนั้น ทรายไม่ให้น้ำหนักเลยเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดแบบนั้น”