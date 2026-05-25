“ทราย สมุทร” มอง “มายด์” เหยื่อ ถูกใช้ร่างกายเก็บความลับ! ไม่ต่างจากถูกข่มขืน ฟาดพี่ชายเกิดบนกองเงินกองทอง ถึงเวลาชดใช้

“ทราย สมุทร” ฟาด “พาย สุนิษฐ์” พี่ชาย เกิดมาบนกองเงินกองทอง ถึงเวลาชดใช้ แม่ปกป้องไม่ได้ตลอดชีวิต “มายด์” ก็เป็นเหยื่อ ถูกใช้ร่างกายเก็บความลับไม่ต่างจากถูกข่มขืน ใช้ชีวิตไม่ง่ายถูกป้อนข้อมูลเท็จ แต่เชื่อสามารถมีชีวิตใหม่กับลูกได้โดยไม่ต้องมีพิษภัยจากคนรอบข้าง
ดับเครื่องชนเต็มที่ แต่ก็ไร้การเคลื่อนไหวจากคนในครอบครัวภิรมย์ภักดี กรณีออกมาร้องขอความเป็นธรรม ถูก “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต”ล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่ตอนเป็นเยาวชน ล่าสุด “ทราย สมุทร” เผยว่าดูจากพฤติกรรมแล้วคิดว่าครอบครัวคงไม่พร้อมคุย พร้อมฟาดฉ่ำๆ ไปถึงพี่ชาย รวมทั้งได้เผยถึง “มายด์ ลภัสลัล” ภรรยาพี่ชาย ว่าเป็นเหยื่อไม่ต่างจากตน
“ถ้าติดต่อเจรจาเข้ามาตอนนี้ ก็เป็นทิศทางที่ถูกต้องครับ ผมพร้อมพูดคุยเสมอครับ แต่ดูจากพฤติกรรมเขาไม่เคยพร้อมครับ เขากล้าทำร้ายเด็ก ตอนเราเป็นเด็ก แต่พอเราโตแล้วเขาไม่กล้ามาเจอหน้าเราเลยครับ”
ซัดแม่ปกป้องพี่ชาย เขาเกิดบนกองเงินกองทอง ส่วนตนเกิดบนกองทราย คิดว่าแม่จะปกป้องได้ตลอดชีวิต ถึงเวลาต้องรับสิ่งที่ทำแล้ว ไม่ใช่ให้เมียมารับแทน
“(อยากฝากถึงใคร?) คนไหนครับ มีหลายคนมากเลย (พี่ชาย?) ทรายไม่มีอะไรจะพูดกับเขา (แม่ล่ะ มีอะไรอยากฝาก?) ทรายคิดว่าหลายๆ อย่างที่ทรายอ่านบนโซเชียล เขาพูดแทนทรายหมดแล้วครับ
จากประสบการณ์ทรายคนที่ทำร้ายเด็ก เขาไม่มีวันรับรู้ได้ว่าคนๆ นั้นขึ้นมาแล้วไม่ใช่เหยื่อ ตอนเขาทำร้ายเรา เขาคิดว่าเราด้อยกว่าเขา นอกเหนือจากนั้นพี่ชายก็รู้ว่ามีระบบตระกูลปกป้องเขามาตลอด แม่เขาก็ปกป้องเขา ที่หัวหินที่แม่ให้เขาเป็นพยาน ก็เป็นที่ดินที่เขาจะได้เหมือนกัน เขาเกิดมาบนกองเงินกองทองเสมอ ทั้งที่ทรายเกิดมาบนกองทราย กองธรรมชาติ เขาไม่นึกหรอกว่าสักวันนึงสิ่งที่เขาทำในความมืด มันจะเห็นแสงครับ
เขาไม่นึกหรอกว่าเหยื่อคนนึงจะกลายเป็นนักสู้ นั่นคือสิ่งที่เขาพลาด นั่นคือกรรมของเขาครับ ทรายว่าคนวิปริตแบบนี้เขาแพ้พิษภัยตัวเอง เขาคิดว่าโลกบิดเบือนเหมือนที่เขาเป็น เขาคิดว่าแม่จะปกป้องเขาได้ตลอดชีวิต ถึงเวลาเขาต้องโตขึ้นและรับสิ่งที่เขาทำแล้ว ไม่ใช่ให้เมียมารับ หรือให้คนอื่นมารับ เขาต้องรับเองครับ”
ชี้ “มายด์ ลภัสลัล” ก็เป็นเหยื่อเหมือนกัน พี่ชายใช้ร่างกายคนอื่นเก็บความลับ ไม่ต่างจากข่มขืนตน ไม่ง่ายถูกคนรอบข้างปล่อยข้อมูลเท็จ มองสามารถมีชีวิตใหม่กับลูกโดยไม่ต้องมีพิษภัยจากคนรอบข้าง
“ทรายคิดว่าเขาก็เป็นเหยื่อที่โดนพี่ชายทำร้ายเหมือนกัน ในมิติที่คุณหลอกคนนึงเข้ามาแต่งงาน เสียสละวัยร่างกายของเขาให้กับคุณ ไม่ต่างจากเขาข่มขืนทรายเลยครับเขาใช้ร่างกายคนอื่นเป็นที่เก็บความลับของเขาต่อ ทรายว่ามันไม่แฟร์สำหรับเขาเลย เขาขี้ขลาด ไม่มีความเป็นผู้ชายอยู่แล้ว คนเป็นผู้ชายเขาไม่ข่มขืนเด็กครับ
มันไม่ง่ายนะสำหรับคนๆ นึงที่อยู่ในสังคมหรือคนรอบข้างป้อนข้อมูลเท็จ มันยากนะ ต้องมีจิตวิทยาที่แข็งมากๆ เรียนรู้มาจากประสบการณ์จริงๆ ที่คนรอบข้างไม่โอเค ทรายว่าสำหรับเขามันคงแยกแยะยากมาก เขาคงได้ข้อมูลเยอะจากฝั่งนึง ทรายก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไง แต่เขาตั้งครรภ์ก็สามารถมีชีวิตใหม่กับลูกให้บริสุทธิ์โดยไม่ต้องมีพิษภัยจากคนรอบข้าง ทรายว่ามันดี ทรายว่าสังคมคงไม่โทษเด็กหรอกยิ่งมีใครช่วยดูแลเด็กทรายว่ายิ่งดี”