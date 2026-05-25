ใหม่ “รอเรน” จับมือทีม Love.Lab จัดอีเว้นท์คนโสด ปลื้มบัตรหมดเกลี้ยงใน 1 ชั่วโมง

“ใหม่ รอเรน” หรือ ใหม่ Powerpuff GAY อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง จับมือ บริษัท ลูกรัก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำกัด จัดอีเว้นท์ Love.Lab ครั้งที่ 2 เอาใจคนโสด Love.Lab x บาร์รอเรน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 ที่ บาร์รอเรน ในธีมเคะเมะ เพื่อเป็นการฉลอง Pride Month เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ
ใหม่ รอเรน พร้อมเปิดบ้าน บาร์รอเรน สุดอบอุ่นให้คนโสดได้มีพื้นที่ตามหาความสัมพันธ์ที่จริงใจ โดยเปิดให้จองบัตรไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ผลตอบรับดีเกินคาดบัตรหมดเกลี้ยงภายใน 1 ชั่วโมงแรกที่เปิดขาย
บริษัท ลูกรัก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำกัด ทีมจัดงานอีเว้นท์น้องใหม่ไฟแรง เล็งเห็นถึงเทรนด์การรักตัวเอง หาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ตัวเอง ที่มาแรงมากในปี 2026 จึงได้เกิดไอเดียจัดงาน Love.Lab อีเว้นท์ที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนโสดเปิดใจให้ตัวเองได้พบความสัมพันธ์ที่ตรงใจ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน แฟน หรือสังคมใหม่ๆที่อาจจะช่วยต่อยอดในชีวิตการทำงาน
โดยจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ citycup มีผู้เข้าร่วมงานแบบเป็นกันเองกว่า 50 คน และ บริษัท ลูกรัก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำกัด ยังให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ วางแผนจัดงานในอนาคต เพื่อให้เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ
ใหม่ รอเรน เผยว่า ขอบคุณสำหรับการตอบรับที่ล้นหลาม มีคนลงทะเบียนเข้ามาเยอะแต่ทางบาร์รอเรน อยากให้บรรยากาศอบอุ่นที่สุดจึงต้องมีการจำกัดจำนวนคน แต่ครั้งหน้ามีอีกแน่นอน ในงานจะมีแต่ความอบอุ่นเหมือนครอบครัว มีอาหารที่ ใหม่ รอเรน จะเป็นคนทำด้วยตัวเอง และยังมีให้ลุ้นของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมรางวัลใหญ่ห้องพักโรงแรมระดับห้าดาวและอีกมากมาย
งานนี้ไม่ว่าจะเป็นเคะหรือเมะ ก็รอเจอความสนุกและความสัมพันธ์ที่ตรงใจได้เลยในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ ที่ บาร์รอเรน ติดตายรายละเอียดได้ทาง Facebook : Love.Lab / IG love.lab.dating และ TikTok : love.lab.dating สอบถามข้อมูลอีเว้นท์เพิ่มเติมได้ที่ lukraksingsaksit@gmail.com