“หนุ่ม กะลา” ประกาศพักงานทุกอย่างยาวๆ ลั่นไม่รับคอนเสิร์ต ไม่ปรากฏตัวบนเวทีไหน ขอใช้ชีวิตกับครอบครัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แฟนๆ ใจหาย หลังนักร้องเสียงคุณภาพ “หนุ่ม กะลา” ณพสิน แสงสุวรรณ ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ปิดฉากงานสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมแจ้งข่าวสำคัญว่าขอหยุดรับงานทุกอย่างยาวๆ สักพัก ทั้งงานคอนเสิร์ตและการปรากฏตัวบนเวทีต่างๆ

“ผ่านพ้นไปกับงานสุดท้าย

จากนี้จะขอหยุดรับงานทุกอย่างกันยาวๆ สักพักนะครับ

จะไม่รับคอนเสิร์ต หรือปรากฏตัวบนเวทีไหนสักระยะ
ขอใช้เวลาไปกับครอบครัว

ไปท่องเที่ยว ไปใช้ชีวิต

ไปทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้มานาน

และออกไปค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับชีวิต

ขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างเสมอมา

แล้วพบกันใหม่…ในวันข้างหน้า
🤍
#NUMKALA”






