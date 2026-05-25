“หนุ่ม กะลา” ประกาศพักงานทุกอย่างยาวๆ ลั่นไม่รับคอนเสิร์ต ไม่ปรากฏตัวบนเวทีไหน ขอใช้ชีวิตกับครอบครัว

แฟนๆ ใจหาย หลังนักร้องเสียงคุณภาพ “หนุ่ม กะลา” ณพสิน แสงสุวรรณ ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ปิดฉากงานสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมแจ้งข่าวสำคัญว่าขอหยุดรับงานทุกอย่างยาวๆ สักพัก ทั้งงานคอนเสิร์ตและการปรากฏตัวบนเวทีต่างๆ
“ผ่านพ้นไปกับงานสุดท้าย
จากนี้จะขอหยุดรับงานทุกอย่างกันยาวๆ สักพักนะครับ
จะไม่รับคอนเสิร์ต หรือปรากฏตัวบนเวทีไหนสักระยะ
ขอใช้เวลาไปกับครอบครัว
ไปท่องเที่ยว ไปใช้ชีวิต
ไปทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้มานาน
และออกไปค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับชีวิต
ขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างเสมอมา
แล้วพบกันใหม่…ในวันข้างหน้า
🤍
#NUMKALA”