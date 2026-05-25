แฉช็อก “ทราย สมุทร” ถูกบังคับเสพยา “ปานเทพ” ส่งพิสูจน์คลิปเสียงของจริง! ผู้เชี่ยวชาญทึ่งหลักฐานเพียบ ลั่นคดีไม่หมดอายุความ

เผยข้อมูลช็อก “ทราย สมุทร” ถูกบังคับเสพยา “อ.ปานเทพ” ส่งตรวจแล้ว คลิปเสียงของจริง ไม่ใช่เอไอ ผู้เชี่ยวชาญทึ่งเก็บหลักฐานอย่างดี - หลักฐานเพียบ คดีล่วงละเมิดยังไม่หมดอายุความ มั่นใจชนะได้
ภายหลัง “ทราย สมุทร”หรือ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ได้เดินทางมาที่บ้านพระอาทิตย์เพื่อหารือกับ “อ. ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์”ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน พร้อมด้วย “อ.คมสัน โพธิ์คง”ที่ปรึกษากฎหมายมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน และ “เอกราช นามโภคิน”ตรวจสอบเรื่องคลิปเสียง เกี่ยวกับเรื่องคดีความถูกพี่ช่วยล่วงละเมิดทางเพศ แม่ฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินคืนจากคุณตา หลังการหารือเสร็จสิ้น ทั้งหมดได้ตั้งโต๊ะแถลงเปิดใจต่อสื่อมวลชน ยันคดีถูกล่วงละเมิดยังไม่หมดอายุความ และคลิปเสียงเป็นของจริง ไม่ใช่เอไอ ถูกฟ้องเรียกทรัพย์สินเหตุเนรคุณ มีโอกาสชนะ
อ.ปานเทพ : “วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณทราย สมุทร เข้ามาพูดคุยกันและแบ่งปันข้อมูลและความเห็น การวิเคราะห์ สิ่งแรกจากการพูดคุย แบ่งเป็นทั้งหมด 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่งเป็นความเห็นและทัศนะจากคุณทรายที่จะบอกต่อสื่อมวลชน ภายหลังการพบกันครั้งนี้
เรื่องที่สองคือเรื่องมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เราจะให้ความเห็นบางประการที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี และรวมถึงการเคลื่อนไหวต่อไป โดยผมจะกล่าวโดยสรุปก่อน หลังจากนั้นจะมีสองท่านให้ความเห็นเพิ่มเติม คือคุณเอกราช นามโภคิน เป็นที่ปรึกษาเราในเรื่องของการถอดรหัสเกี่ยวข้องกับคลิปเสียง ว่าความจริงเป็นยังไง ทางวิทยาศาสตร์เป็นยังไง ตรวจสอบแล้วเป็นยังไง สองเรื่องข้อกฎหมายที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปโดยอ.คมสัน ที่ปรึกษาทางกฎหมายมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน”
ทราย : “สวัสดีทุกคนนะครับ ขอบคุณที่มานะครับ วันนี้ทรายได้มาบ้านพระอาทิตย์ มาคุยกับมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน คุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายคน หลังเราได้ทบทวนข้อมูลแบบลึกๆ ตอนนี้ทรายสามารถยืนยันได้ว่าทรายถูกข่มขืน และถูกกระทำชำเรา ตั้งแต่อายุ 9-15 ปี ซึ่งช่วงนั้นมีการกดดันให้เสพยาต่างๆ ด้วยนะครับ นี่เป็นเรื่องที่ทรายสามารถพูดออกมาได้แล้วนะครับ ต่อจากนี้ไปทรายจะมอบหน้าที่การเจรจา และการสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับคดีให้กับมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะครับ เราก็จะเดินทางและทำงานด้วยกัน อยู่ด้วยกัน วันที่ 10 มิ.ย. ที่ทรายต้องขึ้นศาลครับ”
อ.ปานเทพ : “ขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินหลังได้รับการร้องขอและการพูดคุยกับคุณทราย มีความเต็มใจที่จะเป็นผู้รับหน้าที่ในฐานะผู้แทนเจรจาไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล ซึ่งผมจะไปด้วยตัวเอง ข้อที่สอง จากการตรวจสอบและได้มีการพูดคุยกับทีมทนายคุณทราย ซึ่งมีอยู่แล้ว และมีการยื่นคำให้การเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนหน้านี้
เรียนให้ทราบว่าทีมทนายคุณทรายทำงานละเอียดมาก มีความรอบคอบ รัดกุม คิดหลายอย่างตรงประเด็นกับที่เราคิดทุกประการ แสดงให้เห็นว่าทีมทนายคุณทรายมีความเข้มแข็ง มีความสามารถ มีความรอบรู้ รัดกุม ซึ่งทำให้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางทนายขออนุญาตคุณทราบว่าต่อไปทีมทนายกับมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินจะร่วมงานกันอย่างมีเอกภาพ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน
เป้าหมายให้คุณทรายได้รับผลประโยชน์และประโยชน์สูงสุด รวมถึงความยุติธรรมที่พึงจะได้ ประการแรกเราเห็นว่ามีความสำคัญ ประการที่สองหลังจากเราได้ทบทวนนอกจากคำสัมภาษณ์แล้ว เราได้สอบถามเรื่องการที่คุณทรายถูกกระทำชำเรา และบังคับให้ใช้สารเสพติดบางประการ เป็นช่วงอายุเท่าไหร่แน่ พบว่าคุณทรายหยิบยกมาช่วงเวลาเดียว คือ 10-11 ณ เวลานี้ คุณทรายได้ทบทวนหลายเหตุการณ์ที่มีการอ้างอิง รวมถึงหลักฐานหลายประการ พบว่าเป็นช่วงอายุ 9-12 ปี ที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา และบังคับให้ใช้สารเสพติดบางประการเกิดขึ้น ในขณะช่วงเวลาดังกล่าว
ความหมายตรงนี้มีนัยยะสำคัญตามข้อกฎหมาย เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานภาพการใช้อวัยวะเพศในช่องปากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือ 15 ปีลงมาก็ตาม เป็นโทษในฐานะ เปลี่ยนจากอนาจารเป็นการกระทำชำเราในเดือนก.ย.ปี 2550 ซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต และเป็นอาญาแผ่นดิน ยอมความไม่ได้ เมื่อคุณทรายกำหนดช่วงเวลาชัดเจนว่าตั้งแต่ 9-15 ปี ย่อมหมายความว่าคดีนี้ยังไม่หมดอายุความครับสืบเนื่องมาจากการลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ทำให้อายุความ 20 ปี แปลว่าคดีความยังไม่หมดอายุความ นี่คือหลักการที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการให้ข้อมูลครั้งนี้ ถ้าเกิดมีการกระทำชำเราเกิดขึ้นนะครับ
เรื่องถัดไปคือเรื่องคลิปเสียง เราได้เรียนเชิญที่ปรึกษามูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินทางด้านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยี คุณทรายได้ส่งไฟล์คลิปเสียงที่เป็นเหตุที่เราได้ฟังแค่บางส่วน ทำการตรวจสอบว่ามีการตัดต่อไหม ต้นฉบับมาจากอะไร ตรวจสอบจากคุณเอกราช นาโภคิน พบว่าการตรวจสอบคลิปดังกล่าวไม่ใช่การตัดต่อ เป็นคลิปเสียงจริง ไม่ใช่เอไอ และที่สำคัญคือระบุได้ด้วยว่ามาจากเครื่องคุณทรายเอง คือซัมซุม กาแลกซี่ เอส 23 และระบุวันที่ได้ด้วย คือ 27 พ.ย. 2566 และระบุเวลาชัดเจนคือ 40 นาที 44 วินาที ทั้งหมดเมื่อย้อนกลับไปตามเวลาดังกล่าวยังไม่มีเอไอในยุคนั้น เป็นข้อพิสูจน์ว่าจากการตรวจสอบทั้งหมดเป็นคลิปเสียงจริง
เมื่อเหตุการณ์ยังไม่ขาดอายุความ มีประเด็นสำคัญคือมีการฟ้องข้อหาเนรคุณ กรณีนี้จากการเตรียมตัวของทีมทนายและดูเอกสาร เราเชื่อมั่นว่าคุณทรายไม่เข้าข่ายการเนรคุณ ด้วยพยานหลักฐาน การต่อสู้คดีความ แนวทางการต่อสู้ของทีมทนาย เราเห็นตรงกันว่าคุณทรายอยู่ในฐานะที่มีโอกาสชนะได้
อย่างไรก็ตาม เราก็เห็นว่ามีความจำเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ต้องเรียนให้ทราบว่าวันนี้ทรายมอบหลักฐานที่มีรายละเอียดจำนวนมาก แต่ยังมีอีกหลายส่วนที่เราสนใจ ต้องพิสูจน์ความจริงให้มากขึ้น เฉพาะให้วันนี้ก็เพียงพอเห็นรูปการณ์แล้วว่ายังมีสิ่งที่จะได้รับชัยชนะในท้ายที่สุด
ประการสุดท้ายก็คือจากการตรวจสอบ ณ ขณะนี้ คุณทรายยังไม่ได้รับสิทธิ์ในสิ่งที่พึงได้ ส่วนที่เป็นมรดกจากคุณตาคุณยาย ในส่วนนี้จะมีการรวบรวมเพื่อให้ทรายได้รับประโยชน์และสิทธิตัวเองให้มากที่สุดหลังจากนี้
ขอเรียนให้ทราบอีกครั้ง การที่มูลนิธิฯ เข้ามามีบทบาทในครั้งนี้ ไม่ใช้เพราะว่าคุณทรายเป็นผู้ถูกกระทำในฐานะที่เคยเป็นเด็กครั้งหนึ่งและไม่มีใครช่วยเหลือ แต่ทรายเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เป็นเด็กและลุกยืนขึ้นมาในยามที่ยังไม่มีใครช่วยเหลือ ให้รู้ว่าจริงๆ แล้วแม้จะปราศจากคนในครอบครัวที่จะเป็นผู้สนับสนุนหรือแม้ไม่มีใครช่วยเหลือเขาตามสมควร อย่างน้อยมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน พี่น้องประชาชน และสื่อมวลชน จะเป็นส่วนนึงที่ช่วยเหลือเขา ให้เขาเป็นอีกบุคคลหนึ่ง ที่สามารถลุกขึ้นยืนและได้รับเป็นธรรม ความยุติธรรมกลับคืนมาได้
และเราต้องการให้กรณีศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อเด็กเยาวชน หรือคนที่อยู่ใกล้เด็กเยาวชนทุกคน รวมถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องรู้จักการปกป้องเด็กในครอบครัวตัวเอง สังคมจะดีได้ก็ต่อเมื่อครอบครัวมีฐานที่เข้มแข็ง มีความมั่นคง และไม่สร้างบาดแผลให้เด็กมีความเจ็บปวด มีบาดแผลในชีวิตต่อไป เราหวังว่าการลุกขึ้นยืนของคุณทรายและการสนับสนุนของประชาชนจะเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรม และความกล้าหาญ ไม่ใช่การปกปิด ละอายในสิ่งที่ตัวเองเป็นเหยื่อ แต่ให้รู้ว่าการเป็นเหยื่อครั้งหนึ่งได้สร้างบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาให้เป็นความหวัง เป็นโอกาส เป็นตัวอย่างของสังคมต่อไปผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมจะให้การสนับสนุนการต่อสู้ของคุณทรายและมูลนิธิฯ ก็จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในกรณีนี้ครับ ถัดไปลงรายละเอียดเรื่องคลิปเสียงครับ
“เอกราช นาโภคิน” เผยตรวจสอบคลิปเสียงแล้ว เป็นของจริง ไม่ใช่เอไอ
เอกราช : “ขอบคุณที่รักษาข้อมูลคลิปเสียงเป็นอย่างดี ไม่แน่ใจว่าเรียนวิธีการเก็บพยานหลักฐานหรือเปล่า ตัวคลิปเสียงที่คุณทรายนำมาให้ตรวจสอบแล้ว เป็นคลิปเสียงต้นฉบับที่มาจากมือถือเครื่องเก่าคุณทราย ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเครื่องไปแล้ว เราตรวจสอบว่าเป็นต้นฉบับมาจากไหน มาอย่างไร มีการส่งต่อถูกวิธี ซึ่งการเก็บข้อมูลหลักฐานที่ถูกวิธีแบบนี้ ทำให้พยานหลักฐานหรือคลิปเสียงมีน้ำหนักขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลฝังอยู่ในคลิป หรือข้อมูลที่เราถอดออกมาเป็นคลื่นสัญญาณเสียง ไม่มีส่วนไหนที่บ่งบอกว่าเป็นการตัดต่อหรือเป็นเสียงเอไอเลย
ณ วันที่คุณทรายอัดเสียง น่าจะยังไม่มีเอไอในการทำฉลาดแบบนี้ซึ่งตรวจสอบง่ายมากครับ คิดว่าทางมูลนิธิน่าจะทำต่อและนำไปใช้ในชั้นศาล จะใช้ในชั้นศาลได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นไลน์ แอปพลิเคชั่น ที่มีการแคปหน้าจอขึ้นมา พยานบุคคลซึ่งอยู่ในช่วงและระยะเวลาเดียวกัน กับที่มีการเกิดคลิปเสียงนี้ขึ้นมา ฉะนั้นเราไม่ได้มองว่าคลิปเสียงใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่ มันจะมีน้ำหนักเมื่อเราเอามาประกอบเข้าด้วยกันทั้งหมด ฉะนั้นวันนี้พิสูจน์แล้ว ไม่ว่าพิสูจน์ด้วยวิธีแบบไหน ก็มีผลลัพธ์ที่เหมือนกัน สรุปว่าคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงจริง สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ครับ”
เผยเรื่องถูกบังคับเสพยา
“บางทีตอนเราเจออะไรแบบนี้ เราไม่อยากยอมรับกับตัวเองว่าเจอมาเยอะขนาดนั้น เรายังมีความเกร็งๆ กลัวๆ เพราะเราถูกเก็บเสียงมาทั้งชีวิตของเรา การที่เราไม่พูด ไม่ใช่เพราะเราเจาะจงต้องพูดเวลาไหน เราเองบางทีเราเกรงใจ เราไม่อยากทำร้ายครอบครัวของเรา แต่วันนี้เราต้องเลือกแล้วระหว่างชีวิตของเรา กับภาพลักษณ์ของคนอื่นๆ ครับ”
เปิดมุมกฎหมาย ข่มขืนกระทำชำเรายังไม่หมดอายุความ มีโอกาสชนะค่อนข้างสูง ส่วนใครเบียดบังทรัพย์ไม่นำมาคืน ต้องได้รับผลทางอาญา
คมสัน : “กรณีคุณทราย เราพบประเด็นในทางแพ่ง และอาญา ทางแพ่งข้อต่อสู้ที่มีการฟ้องคุณทราย เราพบว่ามีข้อมูลเพียงพอจะต่อสู้ได้ มีโอกาสชนะค่อนข้างเยอะ ประการสำคัญคือประเด็นเรื่องการฟ้องที่อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนเรื่องคดีอาญาที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ยืนยันว่าอายุความเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 5-9 ปี แล้วแต่คนผู้ใดถูกกระทำในช่วงใด จากการตรวจสอบถูกล่วงละเมิด ช่วง 9-15 ปี อายุความยังเหลืออีกเยอะ
ส่วนเรื่องของมีพยานหลักฐานหลายประการที่คุณทรายนำมาให้ สะท้อนว่าคุณทรายยังไม่ได้รับประโยชน์หลายอย่าง ที่ตัวเองต้องพึงได้รับในฐานะทายาทผู้รับมรดกจากคุณตาและคุณยาย มีเอกสารที่ชี้ได้ชัดว่าอาจมีปัญหาคดีทางอาญากับบุคคลเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไป นี่เป็นเรื่องสำคัญที่ในทางคดีอาจดำเนินคดีในเรื่องแบบนี้ต่อในอนาคตข้างหน้า เป็นการเรียกร้องไม่ใช่ทางแพ่งอย่างเดียว เป็นอาญาด้วย ใครเบียดบังทรัพย์ใครก็ต้องนำมาคืน ถ้าไม่คืนก็อาจต้องรับผลทางอาญา ในฐานะเบียดบังทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์มรดก นี่เป็นข้อมูลที่เราได้รับและวิเคราะห์ทางกฎหมายออกมาได้ครับ”
ทรายสบายใจมากขึ้น ลั่นกังวลอีกฝั่งไม่กล้ามา
ทราย : “มีความสบายใจมากขึ้น ทรายเคยพูดว่าตั้งแต่ทรายพูดเรื่องพวกนี้ออกมา เราเจอบาดแผลตัวเองตอนตัวเองเป็นเด็ก วันนั้นไม่มีใครมาช่วยเรา แต่วันนี้เรารู้สึกว่าเด็กคนนั้นมีคนช่วยเต็มที่ เราสบายใจในใจเราด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ถามว่าเรากังวลอะไรไหม เรากังวลว่าอีกฝั่งจะไม่กล้ามาครับ”
ไม่รู้ทนมาได้ยังไง
ทราย : “ทรายทนมาได้ไงก็ไม่รู้ ขนาดฟังดูแปลก แต่ทรายนึกถึงว่า ทรายแค่พยายามทำสิ่งที่รู้สึกดีต่อใจทุกวัน จนมันเทเข้ามาในชีวิตเราในทุกๆ มุมครับ ทรายรู้สึกขอบคุณทุกวัน ที่ทรายเลือกลงทะเลและทำงาน เลือกฟ้องตระกูลตัวเองเพื่อสร้างชีวิตตัวเอง วันนี้สิ่งนั้นคือสิ่งที่ทรายยืนกับสิ่งนี้ได้เลยครับ ถ้าทรายเป็นเด็กไฮโซที่ไร้สาระต่อสังคม มาเจอเรื่องแบบนี้ ทรายคงตายแล้วครับ คงตายในระบบของตัวเอง แต่เราไม่คิดว่าเราเก่งกว่าคนอื่น เรารักการทำงาน
ทรายโชคดี เหมือนคุณแม่บุญธรรมทรายเป็นครูสอนภาษาไทยของทราย เขาเป็นผอ.โรงเรียน ทรายรับความรักจากทุกคน วันนี้ที่ทุกคนมากอดทรายในที่สาธารณะ ทรายไม่รู้สึกอึดอัดเลยครับ คือสิ่งที่ทรายรู้สึกว่าได้รับพลังจริงๆ ครับ ทรายแค่รู้สึกว่ามันใช้เวลานาน เพราะทรายใช้วิธีไม่ต้องสู้ด้วยการทำร้ายคนอื่นแต่ให้ความจริงพิสูจน์ มันอาจใช้เวลานาน แต่ตอนนี้มันเวิร์กมากๆ เลยครับ กับการที่เราไม่เคยทำร้ายคนอื่นครับ”
ซึ้งยอดเงินบริจาค รีบประสานตัวแทนประกัน มอบให้เจ้าหน้าที่ทั้งป่าทั้งทะเล
ทราย : “มันสุดยอดมาก ตอนนี้ทรายรีบประสานงานกับตัวแทนประกัน เพื่อรีบไปซื้อประกันให้เจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุด เจ้าหน้าที่เราทั้งป่าทั้งทะเลไม่มีประกันที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่เขาทำ ตอนทรายไปช่วยเรื่องไฟป่า รองเท้าเจ้าหน้าที่ยังต้องซื้อเองเลย มันสมควรไหม เงินเดือนเขาได้แค่ 9 พัน โบนัสบางทีอาจได้ 2 พัน ทุกอย่างต้องซื้อเอง รองเท้าซื้อเอง มันไม่โอเคครับ ตอนนั้นทรายมอบรองเท้าให้ 400 คู่แล้ว ตอนนี้เรารีบประสานเพื่อลงไปให้ประกันต่อครับ”
เปลี่ยนบริบทจากเหยื่อให้เป็นผู้สู้
ทราย : “เหตุการณ์ของทรายเกิดขึ้นตอนทรายเด็ก แต่เราก็ยังสามารถอัดคลิปได้ตอนที่เขาโต ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับ ถ้าเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้ว ทรายคงแนะนำให้วางใจไว้ พูดในสิ่งที่เกิดขึ้น ให้คนที่เราอยากให้รู้ แล้วทำทุกอย่างที่รู้สึกว่าจะช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณ สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการพูดคือตอนเราไม่พูดเป็นเสียงให้ตัวเอง เราด้อยค่าตัวเอง 100 เปอร์เซ็นต์ อาจไม่ได้เป็นความรู้สึกด้อยค่าในทันที แต่ร่างกายเราจะจดจำว่าทำไมเราไม่สามารถพูดสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เพราะเรากลัวผลกระทบต่อคนอื่น
เราทำแบบนี้ต่อตัวเองจะซึมซับในชีวิตที่เราใช้ เสื้อผ้าที่เราเลือก เพื่อนที่เราคบ คิดว่าเราไม่พร้อม ไม่เก่งพอ ไม่กล้าพอที่จะพูดออกมา เหยื่อทุกคนได้ตอนพูดออกมาแล้ว คือคุณชนกับคนทำร้ายคุณเต็มๆ เขาไม่ใช่คนที่มีอำนาจมากกว่าคุณแม้ว่าในวันเวลานั้นเขาใช้อำนาจกับคุณ แต่ตอนนี้ใช้ความจริงของเขา นี่อาจเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยให้กับเหยื่อทุกคน แล้วมันจะเปลี่ยนบริบทจากเหยื่อเป็นผู้ชนะ ผู้สู้ครับ
ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เหยื่อทุกคนเป็น คำว่าเหยื่อเป็นคนถูกกระทำ ใช่ แต่การที่เรารอดมาได้ต้องเก่งขนาดไหน บางทีสิ่งที่พี่ชายทำกับทราย ทรายคิดว่าเราอาจจะตายครับ ชีวิตอยู่ไม่ได้ เราเป็นซึมเศร้าด้วยตอนช่วงนั้น ไม่รู้ว่าจะรอดออกมาได้ยังไง ถ้าทรายรู้ว่าเราต้องพูด ต้องชน ให้มันปล่อยออกไป ทรายคงพูดนานแล้ว แต่มันใช้ความกล้า เหมือนกว่าทรายจะว่ายน้ำข้ามทะเล ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เหยื่อ มันต้องใช้ความกล้าหาญมากๆ แล้วเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาต่อครับ”
ตกผลึกวิธีบำบัดใจคือการพูด มีความสุขเปิดทางลัดให้คนที่เจอเหมือนๆ กันรู้ทางออก
ทราย : “ทรายแค่อยากเป็นกำลังใจให้นะครับ กว่าที่ทรายจะตกผลึกว่าการพูดคือวิธีบำบัดหัวใจที่ดีที่สุด ทรายผ่านอะไรมาเยอะมาก ทรายแค่มีความสุขมากที่เราสามารถลัดขั้นตอนให้คนอื่นรู้วิธี หาทางออก อย่างน้อยอาจไม่ครบทุกองค์ประกอบของพวกเขา แต่การที่เขาอยู่อย่างมีความสุขได้ในใจที่มีอิสระ ทรายว่านั่นมีความสำคัญมากสำหรับทราย
ทรายต้องขอบคุณทุกคนจริงๆ ทรายไหว้ได้ทั้งวันทั้งคืนเลย ถ้าทรายไหว้แบบนั้นทรายจะเป็นพระครับ ทรายอยากขอบคุณทุกคนจริงๆ ครับ มันเหลือเชื่อครับ ถ้าตอนเด็กทรายรู้ว่าทรายจะได้รับความช่วยเหลือขนาดนี้ ทรายคงไม่ได้รู้สึกทรหดทั้งชีวิตหรอก”
อ.ปานเทพชื่นชมครูสอนภาษาไทย แม่บุญธรรมของ ทราย สอนจนทรายพูดภาษาได้งดงาม จริงใจทุกประโยค
อ.ปานเทพ : “บางอย่างควรเข้าสู่กระบวนการ ไม่ควรพูดผ่านสื่อก่อน สำหรับหลักฐาน เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม บางอย่างต้องเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้ในการต่อสู้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ไม่มีอะไรฝากทิ้งท้าย เพราะคุณทรายพูดจากหัวใจและความจริง ที่สำคัญคือคุณครูสอนภาษาไทย สอนภาษาได้ดีมาก พูดภาษาได้งดงามมากทุกประโยคและจริงใจมากนะครับ อันนี้แสดงให้เห็นว่าคนเราจะพูดอะไรได้ก็ต้องมาจากความคิด ใจ สะท้อนออกมาถึงคำพูดให้เราได้ยิน
อยากให้ทุกคนให้กำลังใจคุณทราย เพื่อให้คุณทรายเชื่อมั่นว่าคุณทรายไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไป ยังมีคนอีกเยอะที่จะยืนอยู่ข้างเขา แล้วเป็นกำลังใจให้เขา เป็นกำลังใจให้เด็กอีกเยอะที่เขาจะต้องลุกขึ้นมา เด็กจำนวนมากไม่รู้จะสู้ยังไง แต่ถ้าเขาเห็นคุณทรายลุกขึ้นสู้ได้ เขาก็มีโอกาสที่จะรอดได้ ที่สำคัญเด็กไม่สามารถมีคลิปได้ทุกคนตอนที่เขาเด็กๆ แต่คดีที่ตัดสิน ไม่ได้ตัดสินด้วยคลิปนะครับสมัยโบราณก็ไม่มีคลิป อาศัยพยานแวดล้อมจัดการทั้งนั้น อย่าคิดว่าจะมีคลิปอย่างเดียวที่ไปตัดสินได้ มีอื่นๆ อีกมากที่สามารถทำได้และพิสูจน์ได้ครับ”
ทราย : “ขอเพิ่มอีกมุม มุมที่จะฝากให้องค์กรและตระกูล ตระกูลและองค์กรเราอยู่ได้ด้วยสังคม ทรายมองว่าเขาควรออกมาเป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคมเห็น สิ่งที่เขาทำตอนนี้เป็นการมองข้ามจริยธรรมของสังคมที่สังคมต้องการที่จะเห็น นี่คือมุมมองที่ทรายมีเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเลือกที่จะทำกับการแถลงการณ์ของเขาครับ
ส่วนที่มองว่าตอบคำถามได้คม ทรายแค่เอาสิ่งที่ตัวเองรู้สึกและอยากพูดให้กระชับที่สุดให้คนเข้าใจครับ ทรายคิดว่าคนที่เขาไม่ได้มีค่าต่อชีวิตเรา ไม่ควรได้ลม หรืออากาศ หรือภาษาจากปากเรามากกว่าที่ควรครับ”