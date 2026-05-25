Hailey Bieber x MANGO ถ่ายทอดเสน่ห์สาว Californian พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าเป็นตัวเอง

ลอสแองเจลิสในฤดูร้อนอาจไม่เคยดูน่าหลงใหลเท่านี้มาก่อน เมื่อ MANGO เปิดตัวแคมเปญ Summer 2026 ภายใต้ชื่อ Craft Your Own Story พร้อมดึง Hailey Bieber ไอคอนแฟชั่นแห่งยุค มาเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ใช้ “การแต่งตัว” ถ่ายทอดตัวตนได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด
Craft Your Own Story MANGO × Hailey Bieber — Summer 2026 “แฟชั่นไม่ใช่เพียงสิ่งที่คุณสวมใส่ แต่มันคือภาษาที่คุณใช้บอกโลกว่าคุณเป็นใคร” ประโยคเปิดของแคมเปญครั้งนี้ ไม่ได้เป็นแค่ tagline สวยๆ แต่คือแนวคิดที่ MANGO อยากส่งต่อให้ผู้หญิงยุคใหม่ ที่เชื่อว่าความมั่นใจเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเอง
และถ้าจะมีใครสักคนที่สะท้อนพลังของผู้หญิงแบบนั้นได้ดีที่สุด ชื่อของ Hailey Bieber คงเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในเวลานี้เธอไม่ใช่คนที่แต่งตัวเพื่อเรียกร้องความสนใจ แต่กลับกลายเป็นคนที่ทุกสายตาหยุดมอง สไตล์ของ Hailey คือความ effortless ที่ดูแพงโดยไม่ต้องพยายาม เป็นการผสมกันระหว่างความสบาย ความเรียบง่าย และความมั่นใจในแบบ Californian girl ที่ทั้งโลกหลงใหล
คอลเลกชั่น Summer 2026 นี้จึงเหมือนการเปิดประตูเข้าสู่ตู้เสื้อผ้าของเธอ ตั้งแต่ micro shorts ทรงคลีนที่ให้ความรู้สึกมั่นใจแบบไม่ต้องปรุงแต่ง, crop tops ที่บาลานซ์ความเซ็กซี่กับความมินิมัลได้อย่างลงตัว, outerwear โอเวอร์ไซส์ที่ดู relaxed แต่ยังคงโครงสร้างที่เฉียบคม ไปจนถึง mini dress ที่ให้ฟีลเหมือน “ตื่นมาก็สวยเลย”
ทุกลุคถูกเล่าผ่านโทนสีแดงและน้ำเงินสด ที่ให้ความรู้สึกเหมือนแสงแดดยามบ่ายของ LA ที่ อบอุ่น สดใส และมีเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามมากเกินไป แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของแคมเปญนี้ อาจไม่ใช่เสื้อผ้า แต่คือ “อารมณ์” ที่มันส่งออกมา ภาพของ Hailey ใน campaign ไม่ได้ดูเหมือนแฟชั่นที่ถูกจัดวางอย่างสมบูรณ์แบบ หากกลับให้ความรู้สึกเหมือนเราได้เห็นช่วงเวลาจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังใช้ชีวิตในเมืองที่เธอรัก ทุกการเคลื่อนไหว ทุกสายตา ทุกท่วงท่า สะท้อนความคิดเดียวกันว่า ฤดูร้อนที่ดี ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ แค่เป็นช่วงเวลาที่เราได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ก็พอ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา MANGO เคยร่วมงานกับผู้หญิงระดับตำนานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss, Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Kaia Gerber และKendall Jenner ซึ่งแต่ละคนต่างเป็นภาพแทนของผู้หญิงในยุคของตัวเอง และวันนี้ Hailey Bieber ก็กำลังกลายเป็นภาพแทนของผู้หญิงยุคใหม่เช่นกัน ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งตัวเพื่อเป็นเหมือนใคร แต่แต่งตัวเพื่อสะท้อนสิ่งที่ตัวเองรู้สึก
บางที “Craft Your Own Story” อาจไม่ใช่แค่ชื่อแคมเปญ แต่อาจเป็นคำชวนให้เรากลับมาถามตัวเองอีกครั้งว่า ในทุกเช้าที่เราเลือกเสื้อผ้าสักชุดขึ้นมา เรากำลังอยากเล่าเรื่องอะไรให้โลกฟังเพราะฤดูร้อนที่ดีที่สุด อาจเป็นฤดูร้อนที่เราได้ค้นพบตัวเองในเวอร์ชันใหม่อีกครั้ง.