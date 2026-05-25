พิสูจน์แล้ว! “โพรไบโอติกวิจัยจุฬาฯ” นวัตกรรมรีเซ็ตลำไส้ จาก LISH FLORA ทางเลือกใหม่ของการลดพุงอย่างยั่งยืน

ในยุคที่การดูแลสุขภาพไม่ได้จำกัดอยู่แค่การออกกำลังกาย แต่ลึกลงไปถึงระดับจุลินทรีย์ในร่างกาย LISH Thailand แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเชิงป้องกัน ได้นำเสนอผลลัพธ์ที่น่าจับตามองของผลิตภัณฑ์ Lish Flora ซึ่งไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไป แต่เป็น โพรไบโอติกวิจัยจุฬาฯ ที่ได้รับการพิสูจน์ผลลัพธ์ทางคลินิกมาแล้วว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องรูปร่างได้อย่างตรงจุด
Lish Flora (ลิช ฟลอร่า) แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำ เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยการผลักดันแนวคิด “Gut Health” สู่การดูแลรูปร่างอย่างยั่งยืน เปิดตัวนวัตกรรมโพรไบโอติกสูตรเข้มข้น โดย คุณเฟิร์น-นัฏฐาพร อนุวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการคัดสรรสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการกินและสภาพร่างกายของคนไทย เพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการปรับสมดุลลำไส้ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีรูปร่างและสุขภาพที่ดีอย่างตรงจุด
Lish Flora โดดเด่นด้วยการเป็นนวัตกรรมโพรไบโอติกที่มีผลงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Study) รองรับในกลุ่มอาสาสมัครคนไทยที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. (ITAP) โดยผลงานวิจัยชิ้นนี้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงจนได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล (MDPI) ซึ่งตลอด 12 สัปดาห์ของการศึกษาพบความน่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนที่ช่วยลดน้ำหนักตัว ไขมันช่องท้อง (Visceral Fat) และรอบเอวได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากการที่โพรไบโอติกเข้าไปปรับสมดุลสภาพแวดล้อมในลำไส้ โดยการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ชนิดดีและลดจุลินทรีย์ที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย พร้อมช่วยต้านอนุมูลอิสระและฟื้นฟูระบบเผาผลาญให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง
เจาะลึก: โพรไบโอติกวิจัยจุฬาฯ ที่ทั่วโลกยอมรับ
ความโดดเด่นที่ทำให้ Lish Flora แตกต่างจากสินค้าอื่นในตลาด คือการเป็น โพรไบโอติกวิจัยจุฬาฯ ที่มีข้อมูลรองรับอย่างชัดเจน:
• Clinical Study: มีการศึกษาทางคลินิกในกลุ่มอาสาสมัครคนไทยที่มีภาวะน้ำหนักเกินโดยตรง
• International Recognition: ผลงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล (MDPI) และได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. (ITAP)
• Proven Results: จากการศึกษาต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีน้ำหนักตัว รอบเอว และโดยเฉพาะไขมันช่องท้องลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
การันตีผลลัพธ์จริงด้วยแคมเปญ "Lish For New Shape" ต่อเนื่องปีที่ 7
ความน่าเชื่อถือของ Lish Flora ไม่ได้มีเพียงแค่ในห้องแล็บ แต่ยังพิสูจน์ได้จากผู้ใช้จริงผ่านแคมเปญ "Lish For New Shape" ซึ่งจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานถึง 7 ซีซั่น (7 ปีซ้อน) เพื่อตอกย้ำประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปร่างและรีเซ็ตสุขภาพลำไส้ให้ดีขึ้นอย่างเห็นผล ความสำเร็จที่ยาวนานนี้สะท้อนถึงมาตรฐานและความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ LISH Thailand มาอย่างยั่งยืน
คุณนัฏฐาพร อนุวงศ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Lish Flora เปิดเผยถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ว่า “หัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน คือการสร้างสมดุลจากภายในโดยเฉพาะระบบจุลินทรีย์ในลำไส้ ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตามปรัชญา Healthy from the Inside Out หลายท่านอาจประสบปัญหาการควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายอย่างหนักแต่ผลลัพธ์กลับไม่ชัดเจน ซึ่งนั่นเป็นการส่งสัญญาณว่าระบบภายในร่างกายของคุณกำลังเสียสมดุลอยู่
งานวิจัยชิ้นนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การรีเซ็ตจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลโดยตรงต่อการลดปริมาณไขมันสะสม โดยเฉพาะไขมันช่องท้อง (Visceral Fat) ที่ลดลงยากมากที่สุด การพัฒนา Lish Flora จึงไม่ใช่เพียงการนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไป แต่คือการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาสร้างผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนไทยกลับมามั่นใจในรูปร่างและมีสุขภาพที่ดีอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีอันตรายค่ะ”
สำหรับผลิตภัณฑ์ Lish Flora โดดเด่นด้วยจุลินทรีย์มีชีวิต 7 สายพันธุ์คุณภาพ มารวมไว้มากถึง 37,000ล้านตัว โดยมีไฮไลต์สำคัญคือสายพันธุ์ Lactobacillus gasseri ที่สูงถึง 20,000 ล้านตัว ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสมดุลลำไส้และการลดไขมันโดยเฉพาะ เสริมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี 3 Layers Coating (Spore Encapsulation) ระบบเคลือบจุลินทรีย์ 3 ชั้นที่ช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ถูกกรดในกระเพาะอาหารทำลาย เพื่อให้เดินทางไปทำงาน ณ จุดเป้าหมายในลำไส้ได้อย่างเต็มร้อย
นอกจากนี้ Lish Flora ยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่รักรูปร่าง ด้วยรสชาติ Mixed Berry ที่หอมอร่อย ทานง่าย ให้พลังงานเพียง 10 กิโลแคลอรี และปราศจากน้ำตาล (0% Sugar) ปลอดภัยด้วยสูตรที่ปราศจากสารอันตรายไซบูทรามีน พร้อมการันตีคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลทั้ง GHPs, HACCP และ ISO 22000:2018 เพื่อส่งมอบผลลัพธ์การ ‘รีเซ็ตลำไส้’ ที่เห็นผลจริงและปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทยทุกคน