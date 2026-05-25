ลือ "ทอม ฮาร์ดี" ถูกถอดจากซีรีส์ MobLand หลังมีปัญหาในกองถ่ายและปะทะโปรดิวเซอร์หนัก

เกิดกระแสฮือฮาในวงการฮอลลีวูด หลังมีรายงานว่า ทอม ฮาร์ดี ถูกถอดออกจากซีรีส์อาชญากรรม MobLand หลังจบซีซัน 2 ท่ามกลางข่าวลือเรื่องพฤติกรรมมีปัญหาในกองถ่ายและความขัดแย้งรุนแรงกับทีมโปรดิวเซอร์
หลายสื่อบันเทิงระดับโลก รวมถึง The Hollywood Reporter และ Variety รายงานตรงกันว่า ทอม ฮาร์ดี จะไม่กลับมาในซีซัน 3 ของซีรีส์จาก Paramount+ แม้ว่าซีซัน 2 จะถ่ายทำเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
แหล่งข่าวระบุว่า นักแสดงวัย 48 ปีมีปัญหากับทีมงานหลายฝ่าย ทั้งกับโปรดิวเซอร์บริหาร เจซ บัตเตอร์เวิร์ธ รวมถึงบริษัทผลิตอย่าง 101 Studios โดยมีรายงานว่าเจ้าตัวมักมาสายในการถ่ายทำซีซัน 2 แสดงความคิดเห็นแก้บทบ่อยครั้ง เปลี่ยนบทพูดเอง และไม่พอใจกับรูปแบบนักแสดง ensemble cast ของเรื่อง ซึ่งรวมถึงนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง Helen Mirren และ Pierce Brosnan
รายงานจาก Puck News ยังอ้างว่า ความตึงเครียดในกองถ่ายรุนแรงถึงขั้นทำให้ เจซ บัตเตอร์เวิร์ธ เกือบถอนตัวจากโปรเจกต์ ก่อนที่ทางสตูดิโอจะตัดสินใจยุติบทบาทของทอม ฮาร์ดี ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังไม่ถือว่าปิดตายทั้งหมด โดย TMZ อ้างแหล่งข่าวที่ระบุว่าเรื่องนี้ยัง “เปลี่ยนแปลงได้” และ “ประตูยังไม่ได้ปิดสนิท” แม้จะมีโอกาสสูงที่ฮาร์ดีจะไม่กลับมาอีก ขณะที่ทาง Paramount และตัวนักแสดงยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการ
ในซีรีส์ MobLand ทอม ฮาร์ดี รับบท “ดา ซูซา” มือแก้ปัญหาประจำตระกูลอาชญากรรมทรงอิทธิพล ซึ่งนำโดย เฮเลน เมียร์เรน และ เพียร์ซ บรอสแนน โดยซีรีส์เปิดตัวครั้งแรกในปี 2025 และได้รับไฟเขียวสร้างซีซัน 2 อย่างรวดเร็วจากกระแสตอบรับที่แข็งแกร่ง
แม้ซีซัน 3 ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ด้วยผลงานด้านยอดผู้ชมของซีรีส์ ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าการสร้างภาคต่อแทบเป็นเรื่องแน่นอน เหลือเพียงคำถามสำคัญว่า หากทอม ฮาร์ดี ถอนตัวจริง ทีมเขียนบทจะจัดการกับตัวละครของเขาอย่างไร
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทอม ฮาร์ดี ถูกพูดถึงเรื่องปัญหาในกองถ่าย เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยมีข่าวขัดแย้งกับ Charlize Theron ระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ Mad Max: Fury Road โดยผู้กำกับ George Miller เคยเปิดเผยว่า นักแสดงรายนี้ต้องถูก “เกลี้ยกล่อมให้ออกจากรถเทรลเลอร์” อยู่บ่อยครั้งระหว่างการถ่ายทำ