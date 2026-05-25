นักพากย์การ์ตูนญี่ปุ่นชื่อฟ้องผู้ใช้ TikTok ปมใช้ AI เลียนเสียงทำเงินเกือบล้านเยนต่อเดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เคนจิโร่ สึดะ นักพากย์ชื่อดังจาก Jujutsu Kaisen ยื่นฟ้องผู้ใช้ TikTok หลังถูกนำเสียงไปเลียนแบบด้วย AI สร้างคอนเทนต์ทำเงินจำนวนมาก จนกลายเป็นคดีสำคัญเรื่อง “สิทธิ์ในเสียง” ของญี่ปุ่น

เกิดประเด็นร้อนในวงการอนิเมะและเทคโนโลยี AI ของญี่ปุ่น หลัง เคนจิโร่ สึดะ นักพากย์ชื่อดังเจ้าของเสียง “เคนโตะ นานามิ” จาก Jujutsu Kaisen และ “เซโตะ ไคบะ” จาก Yu-Gi-Oh! ยื่นฟ้องผู้ใช้งาน TikTok อย่างเป็นทางการ หลังถูกนำเสียงไปเลียนแบบด้วย AI เพื่อผลิตคอนเทนต์สร้างรายได้จำนวนมหาศาล

รายงานจากสื่อญี่ปุ่นระบุว่า บัญชี TikTok ดังกล่าวเผยแพร่วิดีโอมากกว่า 180 คลิปตลอดปี 2024 โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล่าตำนานเมือง เกร็ดความรู้ และคลิปเล่าเรื่องต่าง ๆ แต่ใช้เสียง AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้คล้ายกับน้ำเสียงทุ้มต่ำอันเป็นเอกลักษณ์ของ เคนจิโร่ สึดะ จนผู้ชมจำนวนมากเชื่อว่าเป็นเสียงจริงของนักพากย์ชื่อดังรายนี้

ข้อมูลยังระบุอีกว่า บัญชีดังกล่าวสามารถทำรายได้ประมาณ 500,000-750,000 เยนต่อเดือน หรือราวหลักแสนบาทไทยจากยอดเข้าชมและกระแสความนิยมของคลิป จนกลายเป็นหนึ่งในคดีสำคัญเกี่ยวกับ “สิทธิ์ในเสียง” ในยุค AI

ทางด้าน เคนจิโร่ สึดะ ได้ยื่นฟ้องในปี 2025 พร้อมเรียกร้องให้ลบคลิปทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่าการนำเสียงของเขาไปเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง อีกทั้งยังอาจเข้าข่ายการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม ฝั่ง TikTok โต้แย้งว่า เสียงที่ปรากฏในคลิปเป็นเพียง “เสียงผู้ชายทั่วไป” และยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการคัดลอกเสียงของนักพากย์โดยตรง

คดีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในญี่ปุ่น เพราะถือเป็นหนึ่งในคดีแรก ๆ ที่ศาลต้องพิจารณาเรื่อง “ลิขสิทธิ์เสียง AI” โดยตรง ท่ามกลางความกังวลของวงการนักพากย์เกี่ยวกับการนำ AI มาเลียนเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก่อนหน้านี้ นักพากย์ชื่อดังหลายคน รวมถึง Yuki Kaji และ Ryo Horikawa ต่างออกมาเคลื่อนไหวในแคมเปญ “NO MORE Unauthorized AI Generation” เพื่อเรียกร้องให้มีการคุ้มครองสิทธิ์เสียงของนักพากย์อย่างจริงจัง

ขณะนี้คดีดังกล่าวถูกจับตามองว่าอาจกลายเป็น “บรรทัดฐานสำคัญ” ของกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์ในเสียงและ AI ของญี่ปุ่นในอนาคต โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีสามารถเลียนเสียงมนุษย์ได้ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ




