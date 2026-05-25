“ทราย สมุทร” พบ “อ.ปานเทพ” ซัดตระกูลภิรมย์ภักดีไร้จุดยืน ขอบคุณทำให้รู้หัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณาอย่างเดียว! (คลิป)

“ทราย สมุทร” เข้าพบ “อ.ปานเทพ” ซัดตระกูลภิรมย์ภักดี ไม่มีจุดยืนความเป็นผู้นำจริยธรรมทางสังคม ทั้งที่ตนเหยียบแผลรักษาภาพลักษณ์ตระกูล แต่หันหลังให้บอกเป็นเรื่องภายในครอบครอบครัว ลั่นเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องในตระกูล พร้อมขอบคุณตระกูลสิงห์ ทำให้รู้ว่าคำว่าหัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณาอย่างเดียว! อ.ปานเทพลั่นจะช่วยเหลือทุกวิถีทาง ให้มีความหวังและกำลังใจ มองกล้าหาญพูดความจริง
เมื่อเวลา 09.00 น. “ทราย สมุทร”หรือ “ทราย สิรณัฐ สก็อต” ได้เดินทางมาถึงบ้านพระอาทิตย์ เพื่อเข้าพบ “อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ที่ประกาศพร้อมยืนเคียงข้างให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเต็มที่เกี่ยวกับปมร้าวในอดีตกับครอบครัว ท่ามกลางแฟนคลับที่มาให้กำลังใจทรายเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนเข้าหารือกัน ทรายและอ.ปานเทพ ได้เปิดใจกับสื่อมวลชน โดยอ.ปานเทพเผยว่าอยากให้รู้ว่าพวกเราอยู่กับทราย ทรายจะไม่อยู่คนเดียว ซึ่งทรายรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก
อ.ปานเทพ : “ให้รู้ว่าทรายไม่ได้อยู่กับคนคนเดียวอีกต่อไป อยู่กับพวกเรา อยู่กับสื่อ อยู่กับพี่น้องประชาชนที่รักทราย ทรายมีกำลังใจจากคนทั้งประเทศโอบกอดอยู่นะครับ ไม่เคยอยู่คนเดียวครับ เป็นกำลังใจ แล้วก็รู้สึกชื่นชมที่ยืนเพื่อคนอื่นๆ อีกเยอะที่เขาโดนแบบทราย ขอให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับ”
ทราย : “ขอบคุณครับ ทรายขอค่อยๆ คิด และค่อยๆ พูดนะครับ ตั้งแต่วันที่บุญรอดเขาแถลงการณ์มานะครับ ทรายแอบรู้สึกเสียใจอย่างมากเลยล่ะ เพราะว่าในความเป็นจริงตระกูลของเรา ตระกูลภิรมย์ภักดี ยืนได้เพราะว่าแรงสนับสนุนจากสังคมล้วนๆ เลยครับ ธุรกิจเราทุกอย่าง แต่ทรายมองว่าวิธีที่เขาออกมารับมือแล้วแถลงการณ์แบบนั้น ทำให้เราเห็นว่าเขาไม่ได้มีจุดยืนที่อยากเป็นผู้นำในจริยธรรมทางสังคม หรือมีความยุติธรรมให้กับเหยื่อเลยนะครับ ทั้งๆ ที่ผมเองก็โดน โดยส่วนรวม ได้รับความรักจากสังคม ทำให้ผมยืนได้ถึงทุกวันนี้ แต่กลับรู้สึกว่าจุดยืนของบริษัทและตระกูลทำให้เห็นว่าความยุติธรรมมันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เขามองถึงนะครับ
พวกเขามีหลักฐานมาตั้งนานอยู่แล้ว ในวันที่ผมทุกข์นะครับ ผมนึกถึงตระกูลเสมอ คำหนึ่งในแถลงการณ์ที่ผมไม่ชอบที่สุดคือเรื่องของว่ามันเป็นความรุนแรงในครอบครัวครับ จริงๆ มันคือความรุนแรงในตระกูลครับ เพราะว่าตอนที่ทรายทุกข์ ทรายไม่เคยไม่นึกถึงตระกูลตัวเอง จริงๆ ทรายเหยียบบนแผลตัวเองเพื่อจะรักษาภาพลักษณ์ของตระกูลกับองค์กรมาตลอดครับ แต่วันนี้เขาหันหลังใส่เราแล้วบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องภายในครอบครัว ทรายไม่เคยคิดที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องครอบครัว แต่มันเป็นเรื่องในตระกูลมากกว่าครับ
สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทรายอยากพูดก็อยากขอโทษสังคมแทนตระกูลของทราย ที่วิธีที่เขาออกมารับมือมันไม่ส่งกำลังใจให้กับเหยื่อ หรือคนอื่นในสังคมเลยนะครับ แล้วทรายอยากขอบคุณตระกูลภิรมย์ภักดี แล้วก็ตระกูลสิงห์ ที่ทำให้ทรายเห็นว่าคำว่าหัวใจสิงห์เป็นแค่คำโฆษณาอย่างเดียวครับ ขอบคุณครับ”
อ.ปานเทพ : ”วันนี้นะครับ ผมก็ถือว่าได้รับเกียรติจากคุณทราย สมุทร ที่มาเยือนที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ที่บ้านพระอาทิตย์ แล้วก็วันนี้เราได้เตรียมหลายอย่างมากนะครับ ว่าเราต้องพูดคุยกันยาว หนึ่งในส่วนที่เราคิดว่าจะให้คำแนะนำหรือคำปรึกษากับคุณทราย ก็คือเรื่องกฎหมาย หนึ่งนะครับ สองส่วนที่มีความสำคัญก็คือ ทางด้านการตรวจพิสูจน์หลายสิ่งหลายอย่าง ที่เราจะให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
เดี๋ยววันนี้คุณเอกราช ก็จะมาด้วย แล้วส่วนที่สามสิ่งที่เราจะช่วยได้ในคำแนะนำต่อทางสังคมนะครับ การที่เราเป็นมูลนิธิที่เราตัดสินใจว่าพร้อมจะสนับสนุนคุณทราย ไม่ว่าคุณทรายจะต้องการหรือไม่ก็ตาม เพราะว่าคุณทรายไม่ได้อยู่ในฐานะบุคคลหนึ่งที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว แต่เรามองว่าเขาคือตัวอย่างของเด็กในขณะหนึ่งที่ถูกกระทำและตามกฎหมาย ต้องถือว่ากรณีการทำกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เป็นอาญาแผ่นดินถ้ายังไม่หมดอายุความ
และที่สำคัญกว่าก็คือสิ่งที่ผมชื่นชมและทางมูลนิธิเราชื่นชม ก็คือการตัดสินใจลุกขึ้นยืนและกล้าหาญที่จะพูดความจริง และการลุกขึ้นมาเพื่อจะยืนมาแล้วก็ต่อสู้เพื่อความจริง เขาไม่ใช่ต่อสู้เพื่อทราย สมุทร หรือใครสักคนใดคนหนึ่งที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมทรายเป็นตัวอย่างของคนที่ลุกขึ้นยืนขึ้นมาสำเร็จ และเป็นความหวังให้คนอีกจำนวนมากนะครับ
กรณีของคุณทราย พวกเราจึงตัดสินใจจะช่วยเหลือเขาในทุกวิถีทาง พร้อมจะโอบกอดเขาด้วยความอบอุ่นแล้วก็ให้เขามีความหวังและมีกำลังใจ เพราะเขาจะเป็นกำลังใจให้คนอีกเยอะที่ถูกกระทำแบบนี้ และเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกมาก อีกหลายครอบครัวในขณะนี้ ให้ช่วยกันดูแลคนในครอบครัวที่ยังคงเป็นเด็ก เยาวชน และใครก็ตามที่ไม่ควรจะถูกกระทำแบบนี้ เขาคือบุคคลที่เราต้องช่วยกันปกป้อง ช่วยกันคุ้มครอง แล้วก็ช่วยกันทำให้เขาเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ และความกล้าหาญ และผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม
อันนี้ผมจะขออนุญาตว่าเป็นตัวแทนประชาชนจำนวนมากนะครับที่ฝากผมมา คือฝากโอบกอดทรายแทนประชาชนวันนี้ครับ (กอดทราย)”
ฮึบไม่อยากร้องไห้ ได้กำลังใจจากมูลนิธิ , ตัวแทนจากประเทศไทย
ทราย : “ผมรู้สึกไม่มีคำบรรยายครับ ทรายจะพยายามไม่พูด จะได้ไม่ร้องไห้ (ยิ้ม) แต่เด็กทุกคนเขาหวังอยู่แล้วว่าครอบครัวกับตระกูลตัวเองจะเป็นที่พึ่งพา แล้วเป็นที่หาความยุติธรรมได้ แล้วเราเห็นชัดแล้วตั้งแต่วันแถลงการณ์ว่า ณ วันนี้ยังไม่มีใครติดต่อทรายมาเลยแล้วก็คดียังถูกฟ้องร้องอยู่ พี่ชาย พี่ทรายก็ยังอิสระที่จะเดินในสังคมต่อ ทั้งๆ ที่เขาเป็นพิษภัยต่อเด็กคนอื่นๆ ในสังคมนะครับ ทรายเห็นแล้วว่าความยุติธรรมในตระกูลนี้คงไม่เห็นจริงๆ ครับ“
อ.ปานเทพ : ”ส่วนจะมีการฟ้องร้องฝั่งโน้นไหม เดี๋ยวเราจะคุย”
ทราย : “พร้อมสู้แน่นอน ความยุติธรรมของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับธุรกิจหรือตระกูลอื่นครับ มันขึ้นอยู่กับหัวใจเราครับ ทรายคิดว่าทุกคนก็รู้สึกเหมือนกัน”