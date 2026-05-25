“เจนสุดา-ข้าวโพด” ยิ้มสู้ ขึ้นศาล! จับตานาที “นานา-เวย์” เผชิญหน้ากันครั้งแรก

“เจนสุดา-ข้าวโพด” ยิ้มสู้ ขึ้นศาล! หลังวันนี้ (25 พ.ค.2569) ศาลอาญา นัดตรวจหลักฐานสอบคำให้การ “นานา-เวย์” คดีฉ้อโกงปชช. จับตานาทีทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังมีเรื่องพิพาทกัน
เวลา 09.00 น.วันนี้ (25 พ.ค.2569) ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดตรวจหลักฐานและสอบคำให้การจำเลย และกำหนดวันนัดสืบพยาน คดีดำ อ.508/2569 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 เป็นโจทก์ฟ้อง “นานา ไรบีนา” และ “เวย์ ไทยเทเนียม” นายปริญญา อินทชัย แรปเปอร์ชื่อดัง สองสามีภรรยากับพวกรวม 4 คน ร่วมกันเป็นจำเลย 1-4 ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมปลอมและใช้เอกสารปลอม จากการหลอกลวงผู้เสียหาย 11 คน ในการกู้ยืมเงินอ้างว่านำไปลงทุน และได้ผลตอบแทนสูง แต่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพราะไม่มีการลงทุนจริง โดยรวมมูลค่าความเสียหาย 174,041,914 ล้านบาท กลายเป็นข่าวดังกระฉ่อนสะเทือนวงการบันเทิง และเป็นชนวนเหตุให้แก๊งนางฟ้าซึ่งเป็นเพื่อนซี้ที่คบกันมาหลายปีต้องแตกคอกัน
โดยก่อนหน้านี้ ศาลให้ประกันตัว นานา ไรบีนา และสามี เวย์ ไทยเทเนียม ในชั้นต่อสู้คดีคนละ 1 ล้านบาท หลังพนักงานอัยการนำตัวทั้งคู่ส่งฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ซึ่งความเคลื่อนไหววันนี้ ทางฝ่ายของกลุ่มผู้เสียหาย นำโดย “เจนสุดา ปานโต” ที่โดนไป 40 ล้านบาท และ “ไฮโซข้าวโพด สมิตินันทน์” ได้เดินทางมาตามนัดหมายของศาลอาญา ทั้งคู่แต่งกายด้วยชุดสีขาวครีม มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมยกมือไหว้สวัสดีสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวบริเวณด้านหน้าศาล ก่อนเดินขึ้นศาลไป
ส่วนทางด้านของ “นานา-เวย์” ได้เดินทางมาถึงศาล และได้นั่งรอที่ห้องพิจารณาคดี คาดว่าทั้งคู่ใช้เส้นทางที่หลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวบริเวณด้านหน้าทางขึ้นอาคารศาลอาญา โดยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญหน้ากัน หลังมีข้อพิพาทกันข้ามปี