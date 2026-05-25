“หม่ำ” ยังไม่ตาม “แดนนี่” ไป ยังไม่ว่างตาย สยบดรามาพูดจาเป็นลาง

“หม่ำ จ๊กมก” แจงดรามาพูดในงานศพ “เดี๋ยวจะตามไป” ชี้ถูกตัดคลิปไม่ครบจนคนเข้าใจผิด ลั่นยังไม่สะดวกตาย! มีงานยาวถึงปี 2573
กลายเป็นดรามาเบาๆ หลังตลกรุ่นใหญ่ “หม่ำ จ๊กมก” เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลาพูดในงานศพของ “แดนนี่ ศรีภิญโญ”ทำนองว่า “เดี๋ยวจะตามไป” จนหลายคนมองว่าไม่เหมาะสม ล่าสุดได้เจอหม่ำในงาน Singha Corporation presents “ปลาร้าหมอลำ 2026 แซ่บ เซิ้ง อินเดอะซิตี้” เจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงแบบอารมณ์ดี ยืนยันไม่ได้คิดอะไร พร้อมบอกตอนนี้ยังไม่ว่างตาย เพราะคิวงานแน่นยาวไปถึงปี 2573 แล้ว
“ผมก็แทบจะพูดทุกศพนั่นแหละ ก็พูดว่าไปเลยนะ เดี๋ยวก็จะตามไป แต่ช่วงนี้ยังไม่ว่าง รอกูอีกนานนะ และไปตัดเอาคำนี้คำเดียวไปออก ไม่ฟังคำหลัง แล้วมันไม่เป็นลางเหรอ ถ้าผมแก้เคล็ดผมล่ะ ไปสะเดาะเคราะห์นอนในโลงอันนั้นก็ตายแล้วนะ ถูกไหม ตายชัดๆ เลยนอนในโลง ก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
ถามว่าเห็นคอมเมนต์แล้วเป็นยังไง ก็ไม่รู้ครับ บางทีเขาเอาไปลง ก็เขียนว่าว่างๆ ตามไปนะ แต่อันหลังไม่มี อันหลังมันมีแต่ตอนนี้กูยังไม่ว่าง คนเข้าใจผิดแต่ที่จริงถ้าคิดว่าพูดเป็นลางตัวเอง แล้วพวกที่ไปสะเดาะเคราะห์ คิดสิว่าไปนอนในโลง อันนี้ไม่หนักกว่าผมเหรอ ยิ่งหนักกว่าผมอีก แล้วแต่คนคิด”
ลั่นยังไม่สะดวกไปคงอีกนาน
“ยังไม่สะดวกไปอีกนาน ไปก่อนเถอะ สังข์ ดอกสะเดา อีกนาน นี่ก็มีถ่ายหนังอีก ปีหน้าก็มีหนังอีกสองเรื่อง แล้วก็มีซีรีส์อีกสามเรื่อง ปี 2573 ก็มีหนังต่างประเทศทางจีนมาติดต่ออีก อีกนานสังข์ อีกเยอะ เดี๋ยวก็รอหลานอีก เดี๋ยวหลานแต่งงานก็มีหลานอีก อีกนานจริงๆ สังข์ แดนนี่”
ชีวิตเอาแน่เอานอนไม่ได้ จะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้
“มันเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอก ยังไม่รู้ ใครจะรู้ มันพูดไม่ได้หรอก มันก็ได้แค่พูด เดินๆ ไปเลือดไม่เลี้ยงสมองก็มี ใครจะไปรู้ คนเรามันไม่แน่ไม่นอน เห็นกันอยู่ดีๆ เพราะฉะนั้นความตายเราหนีมันไม่พ้นหรอกความดังไม่คงที่ ความดีสิคงทน แม้แต่ร่างตนเขายังเอาไปเผาเลย”
“มิกซ์” ลูกชาย เตรียมเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องแรก
“ใช่ครับ เรื่องแรกเลยผมก็ร่วมกำกับด้วย เขาดูมาหลายเรื่องแล้ว ก็คงอยากจะลองสักครั้งหนึ่ง เป็นโปรเจกต์ผมเลยครับ ชื่อเรื่องว่า เสือหอนมังกรหาว เป็นแอ็กชั่นแฟนตาซีคอมเมดี้ รวมๆ เลย ก็ลงทุนไปหลายล้านเหรียญอยู่นะ เหรียญสิบ ทุบกระปุกครับ ทุบกระปุกเลย”
“มิกซ์” ช่วยเต็มที่ หาเงินแต่งงาน
“ก็ช่วยเขาเต็มที่ครับ ช่วงนี้เขาก็จะแต่งงานแล้ว หาเงินหาทอง แต่ร้านกาแฟก็ยังอยู่ครับ เขาก็ทำกับแฟนเขา (แสดงว่าลูกชายหาสินสอดเอง?) ยังไงก็คือพ่อนี่แหละ เราก็ต้องไปสู่ขอเขาตามประเพณี”
เตรียมเปิดกล้องกลางเดือนมิถุนายน
“น่าจะกลางเดือนหน้า ตอนนี้เขาก็ประชุมที่ออฟฟิศอยู่ตอนนี้ น่าจะเป็นพระเอกนางเอกใหม่เลย ผมก็เล่นด้วย รับบทเป็นพ่อพระเอก”
โดนแซวทำหลายอย่างรวยแล้ว
“ไม่ค่อยได้ใช้หรอก นี่เขาให้เงินมา 500 (อันนี้ใครเป็นคนให้เงินมา?) เมีย (แต่เขาซื้อกระเป๋าแพงมากเลย?) เป็นความต้องการของเขา แต่ไม่ใช่ความต้องการของเรา เรารักเขาก็ซื้อให้เขา เห็นเมียมีความสุขเราก็มีความสุข”
ซึ้งน้ำตาจะไหล ลูกเขยกับลูกสาวซื้อตู้เย็นให้ หลังขอมาปีครึ่ง
“หยอกๆ เขาเล่น เพราะว่าไปงานด้วยกัน เขาก็ชอบหางานอะไรมาให้บ่อยๆ เขาก็เอาเงินให้บ่อยๆ ช่วงนี้ก็อาศัยเขา”
ตลาด “หม่ำฟู้ดแฟร์” ไปได้ดี เตรียมออกบูธที่ใหม่
“ใช่ๆ หม่ำฟู้ดแฟร์ครับ อีกไม่กี่วัน วันที่ 1 มิถุนายน ก็อยู่นครศรีธรรมราช คนมันก็ต้องกินแหละ แต่ก็อย่าขายแพง เอาให้พอดีๆ ให้คนซื้อได้ จับต้องได้ (เดี๋ยวจะมีคนละครึ่งแล้วคิดว่าจะกระตุ้นยอดไหม?) ยังไม่รู้เลยว่าเอ็ม (บุษราคัม วงษ์คำเหลา) เข้าหรือเปล่า ผมไม่ทราบ แต่เราก็ขายปกติของเรา 70-80 บาท ไม่เกินนี้ ราคาคนจับต้องได้”
ให้กำลังใจประชาชนคนไทยสู้ๆ
“สู้ๆ กันครับ อะไรที่ไม่ควรใช้ก็อย่าไปใช้ เก็บหอมรอมริบ อย่าไปใช้เยอะ เผื่อวันหน้ากันด้วย ไม่แน่วันนี้โลกมันเปลี่ยน ไม่รู้ว่าช่องแคบเขาจะเปิดกันเมื่อไหร่ น่านน้ำสากล น้ำแถวนั้นจะเปิดหรือยังก็ไม่รู้เลย (แต่เมียอยากซื้ออะไรให้เต็มที่?) ก็รักเขา ให้เขาซื้อไป แต่อย่าลืมปลาร้าหม่ำแซ่บครับ มีร้านสะดวกซื้อทุกที่ (มีส่งออกบ้างไหม?) มีบ้างนะ แต่มันก็มีไม่กี่ประเทศหรอก ส่งไปทีละนิดทีละหน่อยกัน ยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมมากเท่าไหร่”