“ตั๊ก บริบูรณ์” เปิดใจโอนเงินช่วย “เชน ธนา” เพราะอยากตอบแทนบุญคุณ

“ตั๊ก บริบูรณ์” เปิดใจโอนเงินช่วย “เชน ธนา” แบบไม่เอาคืน เพราะไม่ลืมบุญคุณ เผยอีกฝ่ายเคยช่วยเหลือให้เงินทำรายการ ด้าน “แจ๊ส ชวนชื่น” การันตี ตั๊กเป็นคนดี ไม่เคยทิ้งเพื่อน เตรียมจับมือกันลงแข่ง Hyrox สิงหานี้
ทำเอาหลายคนชื่นชมในน้ำใจของ “ตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง” หลัง “เชน ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์” หรือ “เชน ธนา” ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านรายการ 3 แซ่บ ว่าตั๊กคือคนที่โทร.หาและโอนเงินช่วยเหลือในวันที่ชีวิตล้ม พร้อมบอกชัดว่าให้เลย ไม่ต้องคืน ล่าสุดวันนี้ (24 พ.ค. 69) ได้เจอ ตั๊ก ขณะมาร่วมงานเปิดร้าน “JSPKK STORE by JAZZ” สาขาใหม่ ของ “แจ๊ส ชวนชื่น” ที่สยามสแควร์ ซอย 10 เจ้าตัวก็เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าว พร้อมเผยว่า จริงๆ แล้วเชนต่างหากที่เคยเป็นผู้มีพระคุณกับตนก่อน
“คือสมัยก่อนเนี่ย ทำรายการออนไลน์ แล้วเงินก็ไม่มี ก็เอ๊ะโทร.ไปหาใครดี ก็โทร.ไปขอตังค์กับน้องเชน อมาโด้ ช่วงนั้นคือเขาแบบ เป็นช่วงที่กำลังจะพีคมากๆ โห พูดไปแล้วก็ซึ้งใจ ก็โทร.ไปขอตังค์น้องเขาเลย บอกว่าเชน พี่จะมาขึ้นรายการออนไลน์อย่างงี้ๆ พี่ขอตังค์หน่อยละกัน เขาก็โอนมาให้กับผม มาซื้อสินค้าผม มาซัปพอร์ตเราเยอะมากๆ วันหนึ่ง น้องเขาตก เราเองก็เสพข่าว ดูข่าวอยู่ เราเองก็ต้องนึกถึงบุญคุณหน่อยดิ สมัยก่อนวันที่เราแย่ เขาเองก็มาช่วยเหลือเรา วันที่เขาแย่ เราก็ต้องกลับไปช่วยเหลือเขา แค่นี้เอง”
นับเป็นบุญคุณที่ไม่มีวันลืม
”ใช่ครับ ก็เคยไปหาน้อง ไปให้กำลังใจน้อง เขาเป็นคนดีคนหนึ่งเลยฮะ เขาเป็นคนดีมากๆ เลย คือถ้าเกิดว่าเราจะมาทำธุรกิจ แล้วมีคนที่คอยมาซัปพอร์ตเรา ณ วันแรกๆ นะ เชื่อเถอะ ทุกๆ คน มันจะจำไม่เคยลืม มันจะฝังใจ แล้วพอเราพอจะมีบ้าง เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับผม”
แจ๊ส : “แกช่วยทุกคนแหละพี่ตั๊ก แกเป็นคนสุดยอด ไม่ได้มาชมเพื่อนโชว์ออกสื่อนะ เขาเป็นคนดีจริงๆ”
ขอบคุณคนชื่นชมในความมีน้ำใจ
ตั๊ก : “ขอบคุณจริงๆ ครับ ขอบพระคุณครับ จะเป็นเด็กดีครับผม (หัวเราะ) จะพยายามครับผม”
แจ๊ส : “เขาไม่เคยทิ้งใครจริงๆ อันนี้การันตีจริงๆ เมื่อก่อนผมกับแจง ตอนลำบากกัน ผมก็ได้เขานะ เขาก็ช่วยผมนะ ยืมเลย 20,000 จำได้เลย จริงๆ ไม่อายด้วย”
เตรียมลงแข่ง Hyrox ประเภททีม 4 คน เดือนสิงหาคมนี้
ตั๊ก : “มึงพูดเลย สิงหาคม Hyrox มึงพูดเลย ลงเป็นทีม”
แจ๊ส : “ผมโดนบังคับ ผมบอกทุกคนก่อนนะ ผมอึดอัดมาก เรื่องนี้ผมโคตรอึดอัดเลย คือผมมาออกกำลังกายทีหลังเขานานมาก ของผมเนี่ยประมาณปีกว่าๆ เอง เพิ่งเริ่มเปลี่ยนอาหาร มีวันหนึ่งมาบอกน้อง ลง Hyrox กันไหม เราก็บอกได้ๆ คิดว่ามันคงอีกไกลมาก แต่สิงหาคมนี้นะน้อง มีเวลา 3 เดือน แล้วนี่ไม่เคย คือออกกำลังกายอีกแบบหนึ่ง เวทเทรนนิ่ง แต่อันนี้มันหลายอย่างไง แล้วก็ 3 เดือนน้อง เอาหุ่นให้แบบลีนๆ เลยน้อง ซึ่งเราก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมาย แล้วร้านก็ต้องเปิด คือไม่ได้ออกเลย แต่ก็จะไม่ทำให้พี่ผิดหวังละกัน ทีแรกก็ถอดใจแล้ว บอกว่าผมว่าผมไม่รอดว่ะ แต่เขาก็แบบน้อง เราเน้นโชว์หุ่น แล้วก็เล่นให้ไม่น่าเกลียดเท่านั้นพอแล้วน้อง ไม่เป็นไร อันนี้มันคือการรับปากลูกผู้ชาย ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุด”
ตั๊ก : “จับมือสัญญานะ จับมือนะ”
แจ๊ส : “แต่มันจะมี แวะไปฐานนี้ แล้วกลับมาวิ่งใช่ไหม ผมก็บอกเขาแล้ว ถ้าสมมติว่าผมไปฐานนี้ แล้วมาวิ่งรอบแรก แล้วผมหายไปเลย พี่ไม่ต้องตามหาผมนะ 3 เดือนก็พยายามทำให้ได้”