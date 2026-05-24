เด่นคาคานส์ ปีที่ 7 ปลา บลา บลา จุดกระแสช้างไทยให้ดังกับหนัง คช Mahout

แรงทิ่มตาแล้ว หนังไทยแรงไกลถึงคานส์ ฝรั่งเศส คช Mahout ทุ่มสร้างและนำแสดงโดย “ปลา บลา บลา” ปลา เพียงฤทัย โกมารทัต
หนัง คช Mahout หนังเกี่ยวกับช้างไทยในหลากหลายมุมมอง กระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ฉาย ที่ทำโดย ปลา บลา บลา ได้รับการคัดเลือก สนับสนุนอย่างดีจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP Department of International Trade Promotion) กระทรวงพาณิชย์ ให้ไปออกบูธที่เทศกาลใหญ่ระดับโลกที่คานส์ ฝรั่งเศส Cannes Film Festival 2026
ปลา บลา บลา ผู้บริหารของ plah blah blah productions ปลา บลา บลา โปรดักชั่น เปิดใจดังๆ ชัดๆ “ปีนี้เทศกาลคานส์ คึกคักมากๆ ดาราไทย คนดังระดับโลก มาสวยหล่อคาคานส์ กันเยอะขึ้นๆ
ปีนี้ปลาไปเดินพรมแดง ทั้งหมด 4 รอบ ปลาไม่ใช่แค่เดินสวยๆ เพราะปลาเข้าไปดูหนังรอบ world premiere ฉายครั้งแรกของโลกที่คานส์ ของหนังทั้ง 4 เรื่องด้วยค่ะ
ชุดเดินพรมแดงคานส์ ปลาออกแบบเองเป็นพิเศษ แล้วสั่งให้ดีไซเนอร์ตัดให้ ส่วนเครื่องประดับก็ของปลาเองหมด ปลาไม่ได้มาแค่เดินพรมแดงสวยๆ ดูหนังแล้วจบ แต่ปลานำหนัง คช Mahout ที่ปลาเล่นเป็นนางเอก นำขายไปออกบูธที่คานส์ ฝรั่งเศส Cannes Film Festival 2026
ปีนี้มีหนังไทยไปคานส์หลายเรื่อง หนัง คช Mahout ของปลา ติด 1 ใน 15 หนังในโปรแกรม Thailand Where films Alive งานไทยไนท์ Thai Night ปลาก็ได้รับเชิญไปด้วยค่ะ รอกันได้เลยค่ะ คช Mahout มีคิวจะฉายๆ ที่ไทยเร็วๆ นี้ค่ะ”
ปลา บลา บลา โปรดักชั่น บริษัทของปลาได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ร่วมออกบูธ เพื่อให้นักค้าขายหนังจากทั่วโลก ได้มาซื้อไปจัดจำหน่ายทั่วโลก ช้างไทยเราเป็นที่นิยมอยู่แล้ว ต่างชาติที่แวะมาบูธปลา แค่ได้เห็นโปสเตอร์หนัง ได้ดูตัวอย่างหนัง ก็สนใจกันมากๆ
จบจากคานส์แล้ว ปลาวางแผนจะไปเที่ยวต่อที่สวิส และไปที่ปารีส ด้วยค่ะ หลังจากนั้นถึงจะกลับไทย
ปลา บลา บลา โปรดักชั่น ผู้ผลิตหนังไทยเรื่อง คช Mahout ที่ทุ่มทำโดย ปลา บลา บลา เป็นนางเอกหนัง ผู้สร้าง ทุ่มทุนเอง เป็นนักร้องเพลงประกอบหนังด้วย ความสามารถล้นๆ
กระแสแรง หนังคช Mahout ได้รับหลายรางวัลการันตีคุณภาพจาก Bangkok Movie Awards 2025 บางกอกมูวี่ฟ์อวอร์ด สาขา Best Narrative Feature รางวัลหนังเล่าเรื่องยอดเยี่ยม อินโดนีเซีย Dimension Independent Film Festival 2025 สาขา Best Narrative Feature หนังเล่าเรื่องยอดเยี่ยม และได้หนังอาเซียนยอดเยี่ยม Best Asian Feature Film จาก Moscow Asian Film Festival มอสโค อาเซียนฟิล์มเฟสติวัล รัสเซีย
เพลงประกอบหนัง คช Mahout เหมือนกลับชาติมารัก Reborn Love
เพลงประกอบหนัง คช Mahout ปลา บลา บลา ร้องคู่กับนักร้องดัง ไพรัช คำมณี ที่มีผู้ติดตามทะลุล้าน!
