“แจ๊ส ชวนชื่น” ทุ่มเปิดร้านใหม่กลางสยาม อ้อนเมียเปย์เงินสดวันเกิด

“แจ๊ส ชวนชื่น” เปิดร้านเสื้อผ้าสาขาใหม่ที่สยาม เผยทำธุรกิจด้วยแพชชั่น เจ็บเองก็ยอม อ้อนเมียขอเงินสดวันเกิด ลั่นต่ำกว่า 2 หมื่นโซเชียลประนามแน่! ด้าน “แจง ปุณณาสา” โอดสามียืมเงินลงทุนไปเยอะ ยังกล้าขอเงินสดอีก อวยพรรักเมียให้มากๆ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่น่ารัก
ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของครอบครัวเมื่อ “แจ๊ส ชวนชื่น” ควงภรรยา “แจง ปุณณาสา พรหมยศ” ถือฤกษ์ดีในวันเกิดอายุครบ 42 ปี เปิดร้านเสื้อผ้า “JSPKK STORE by JAZZ” สาขาใหม่ ที่ สยามสแควร์ ซอย 10 โดยทั้งสองคนได้เปิดใจคู่กัน ว่าทุกอย่างมันเริ่มจากความชอบและแพชชั่นล้วนๆ แม้จะต้องลงทุนเพิ่ม ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ง่าย แต่งานนี้ก็พร้อมลุยเต็มที่
แจ๊ส : “ก็ให้มันเป็นวันเดียวกันไปเลย ทำเลดีก็กว่าร้านเดิม ได้พื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น ไม่ต้องแชร์พื้นที่กับใคร คือที่เดิมเขาเหมา แล้วเราไปแจมต่อ ความอิสระก็น้อย แต่อันนี้เราเป็นผู้เช่าเองจริงๆ”
แจง : “ค่าเช่าเพิ่มขึ้น แต่ก็ได้พื้นที่มากขึ้น เราก็ต้องขยันมากขึ้นกว่าเดิม คือราคาค่าเช่ามันก็ตามสถานที่ค่ะ ทุกอย่างมันตามทำเลหมดแหละ”
แจ๊ส : “ถามว่าคุ้มค่ากับการลงทุนไหม ก็เพิ่งเปิดเอง ก็อยู่ที่เราแหละ เพราะแบรนด์เราเป็นแบรนด์ใหม่ ไม่ใช่เสือนอนกิน ของเรามันเกิดขึ้นจากครอบครัว จากมวยวัด ผิดถูกก็ค่อยๆ เรียนรู้พัฒนาไป การที่เราแต่งตัวเป็น ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำแบรนด์ของเราได้ดีนะ มันหลายอย่าง”
เปิดธุรกิจสวนทางกับเศรษฐกิจ ทำด้วยแพชชั่นล้วนๆ
แจ๊ส : “เราต้องไปเพราะลูกน้องเราด้วย ตัวเราอีก ตรงนี้แทบจะใช้คำว่าแพชชั่นนะ ไม่ใช่ธุรกิจที่ทำเงินให้ที่บ้านด้วย ไม่ได้ทำเอาสนุก แต่เราอยากเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเราเอง ถ้าเจ็บก็ขอให้เจ็บเอง แต่อย่างน้อยได้รู้ไง ไม่ต้องมานั่งสงสัย ถามเขาเข้าเนื้อไหม ก็เข้า”
แจง : “จริงๆ ร้านเก่ามันคืนทุนหมดแล้วค่ะ แต่มันมีการลงทุนในพาร์ตของเสื้อผ้าบ้าง แล้วเขาทำหลายอย่าง ต้นทุนมันเลยสูงขึ้น ประจวบกับย้ายร้านใหม่ ก็ต้องมีทุนก้อนใหม่ ซึ่งตอนนี้เขาก็ยืมเราไปเยอะค่ะ”
เตือนระวังของปลอมระบาดเยอะ
แจ๊ส : “ตอนนี้มีปลอมมาค่อนข้างเยอะ แล้วราคาถูกกว่า แต่บางคนเราห้ามไม่ได้ ก็แล้วแต่ใครสะดวก ไม่ได้ว่า (หัวเราะ) แต่ต้นแบบมันก็คือต้นแบบ”
แจง : “นี่เคยสั่งของปลอมมาแล้ว ผ้ามันไม่ได้ ลองซื้อมาเทียบได้”
แจ๊ส : “ถามว่าคิดจะเอาเรื่องไหม ก็ยากนะ แล้วไปแจ้งความ ไปฟ้องร้อง มันก็เสียเวลาพอสมควร ถ้ามันไม่ได้ร้ายแรงมากก็ค่อยว่ากัน”
อ้อนเมียขอของขวัญวันเกิดเป็นเงินสด
แจ๊ส : “ขอเงินสดไปแล้ว ของขวัญขอเงินสดแล้วกัน อยากได้อะไรเดี๋ยวไปซื้อเอง ก็แล้วแต่เขาจะให้”
แจง : “นี่ยังกล้าขอเงินสดอีกเหรอ ใช้เงินไปขนาดนี้ยังกล้าขอเงินวันเกิดอีก เป็นเราเราจะอยู่นิ่งๆ เลย แบบขอบคุณมากนะที่อดทน (หัวเราะ)”
แจ๊ส : “เขาให้อยู่แล้ว ผมรู้ อยู่กันกี่ปีแล้วเนี่ย ด่าๆ ไปงั้นแหละ ถ้าวันนี้เราไม่ได้เกิดมาจากท้องแม่ เขาจะได้สามีดีๆ แบบนี้ไหม สามีที่คอยดูแลเอาใจใส่ นักข่าวรอแคปรูปเลย ถ้าได้ตังต์เดี๋ยวจะกางบนโต๊ะเลย ถ้าสื่อเอาไปลงได้หน้าอีก เมียแจ๊สใจดี เป็นไงบวกกับบวกแจง ให้แหละ มันให้อยู่แล้ว”
แจง : “เขาบอกเท่าไหร่ก็ได้ แล้วแต่เลย ก็จากหลักหลายๆ ปึ้ง ก็เหลือสัก 1-2 หมื่น เศรษฐกิจไม่ดีพ่อเข้าใจป่ะ”
แจ๊ส : “แต่ถ้ายอดนี้ประชาชนประนามเลยนะ ให้ผัวแค่นี้เองเหรอวะ โซเชียลมันด่าแรงนะ ต้องระวังนะ คิดดูเอา ตามความเหมาะสมหลักหมื่นไม่ใช่แล้ว โซเชียลกระหน่ำแล้ว ให้ผัวแค่นี้เองเหรอ ใจดำ กูเล่นลูกนี้เลย (หัวเราะ)”
แจง : “อู้หู นี่ร้อนเงินจริงๆ นะเนี่ย (หัวเราะ) ทุกทีจะไม่เคยพูดเรื่องเงินนะ ถ้าให้แล้วจะกอดทุกวันไหม ครั้งที่แล้วหลอกเงินไปแสนนึงก็ไม่กอด ไม่หอม เหมือนอยู่บาร์โฮสต์มากเลยทุกวันนี้ เงินไม่ถึงเด็กเดินผ่านเลย (หัวเราะ) นี่ค่ะ เราใช้ชีวิตคู่กันแบบนี้ กอด แล้วก็ด่ากันทุกวัน”
แจ๊ส : “กอดละร้อยดีกว่าต่อไปนี้”
แจง : “ได้นะ แต่ 1 พันแพงไป (หัวเราะ) จริงๆ เขาอยากได้อะไรก็ให้หมดค่ะ สุดท้ายของทุกอย่างมันเป็นของเขา แค่อยากให้เขารู้จักการใช้เงิน”
แจ๊ส : “ตอนนี้ถ้าไม่มีแจงก็เละ แป๊ปเดียวหมด รู้ตัวเองเป็นคนใช้เงินเก่งมากๆ ใจดี สปอร์ต ครบหมดเลย”
แจง : “คือเราอยากให้เขาอยู่ได้ โดยที่แบบถ้าเขาไม่มีงาน เราไม่มีงาน ก็สามารถอยู่บ้านได้โดยที่เขาไม่ต้องเดือดร้อน อยากให้รวยแบบที่ว่าอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เดือดร้อน อย่าลืมว่าตัวเองก็ไม่ได้วัยรุ่นเหมือนแต่ก่อน มีเด็กใหม่ๆ ขึ้นมาเยอะแยะ”
เป้าหมายในวัย 42 คือไม่อยากแก่กะโหลกกะลา
แจ๊ส : “ไม่อยากแก้กะโหลกกะลา ตอนนี้ไม่ขออะไรมาก ลุกนั่งสบาย เดินเหินไม่มึนหัว แค่นั้นจริงๆ แค่เรื่องสุขภาพเลยที่เราใจใส่ แต่ก็ไม่ได้มีวินัยขนาดนั้น ถ้าวันนี้ดื่ม พรุ่งนี้ก็ลาฟิตเนสไป บาลานซ์ในไลฟ์สไตล์เราด้วย เอาสุขภาพ ส่วนเรื่องร่างทอง ให้มันเป็นเวลาที่เราจะอยาก แต่ตอนนี้แค่อยากแข็งแรง ใส่เสื้อผ้าสวย”
แจง : “ก็ขอให้เป็น 42 ปีที่มีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี จะได้ไม่เจ็บป่วยในอนาคต แล้วก็รักเมียมากๆ อันนี้สำคัญ เป็นพ่อ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ตลอดไป เพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่หาไม่เจอแล้วผู้ชายคนนี้”