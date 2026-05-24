"เต๋า-แคนดี้" พบกันครั้งแรก ในภาพยนตร์ คา ถา นะ มะ อะ อุ

ชื่อภาพยนตร์ : คา ถา นะ มะ อะ อุ
แนว : แฟมิลี่ แอดเวนเจอร์
เต๋า เศรษฐพงศ์, แคนดี้ สุภาภัสสร์ วงบลิซ , อินเตอร์ รุ่งรดา , โย่ง เชิญยิ้ม , น้านงค์ เชิญยิ้ม
เพราะความซนเป็นเหตุ...
คาถาแห่งไสยเวทย์ “นะ มะ อะ อุ” จึงต้องสำแดงฤทธิ์!!!
ณ บ้านเศรษฐีแห่งหนึ่ง “ชายน้อย” (กัปตัน ปัณณพัฒน์) ลูกชายคนเดียวของตระกูลหายตัวไปอย่างลึกลับ ทิ้งไว้เพียงความวุ่นวายให้คนในบ้าน “คุณพ่อเศรษฐี” (โย่ง เชิญยิ้ม)
งานนี้ร้อนถึง ยศ (เต๋า เศรษฐพงศ์) บอดี้การ์ดหนุ่มหน้าหล่อ และ ขวัญ (ขวัญ กชชสร) หัวหน้าบอดี้การ์ดสาวประจำบ้านต้องพากันออกตามหา
ชายน้อย ได้แอบหนีออกจากบ้านและไปขออาศัยอยู่กับ ฝ้าย (แคนดี้ สุภาภัสสร์ วงบลิซ ), อินเตอร์ (อินเตอร์ รุ่งรดา) และ เบี้ยว (มาริโอ้ โจ๊ก) ที่บ้านของ พ่อนงค์ (น้านงค์ เชิญยิ้ม) พี่น้องของขวัญ ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ดูแสนอบอุ่นและเงียบสงบแต่กลับไปพบกับกลุ่มคนชั่วที่หวังกลืนกินจิตวิญญาณ ความหวัง และความศรัทธา ของคนในหมู่บ้านจน ชายน้อย ทนไม่ไหว
ขวัญ ตามตัว ชายน้อย จนเจอ แต่ ชายน้อยกลับขออยู่ต่อเพื่อช่วยชาวบ้าน ขวัญ จึงตัดสินใจอยู่พา ชายน้อย ไปหาหลวงพ่อเพื่อขอคาถาศักดิ์สิทธิ์ ทั้งสองได้คาถา “นะ มะ อะ อุ” และฝึกสมาธิจนจิตแกร่งกล้า พร้อมปราบคุณไสยมนต์ดำและเหล่าภูติผีปีศาจ สมุนร้ายของ เจ้าแม่ ผู้หลอกลวง
แต่คาถา ”นะ มะ อะ อุ” จะมีพลังเพียงพอที่ช่วยเหลือทุกคนหรือไม่ ? พบกับภาพยนตร์ไทยแฟมิลี่ แอดเวนเจอร์ ที่มาพร้อมความลุ้นระทึก ใน “คาถา นะ มะ อะ อุ”
3 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์