"เต๋า-แคนดี้" พบกันครั้งแรก ในภาพยนตร์ คา ถา นะ มะ อะ อุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชื่อภาพยนตร์ : คา ถา นะ ​มะ​ อะ ​อุ

แนว : แฟมิลี่ แอดเวนเจอร์

เต๋า เศรษฐพงศ์, แคนดี้ สุภาภัสสร์ วงบลิซ , อินเตอร์ รุ่งรดา , โย่ง เชิญยิ้ม , น้านงค์ เชิญยิ้ม

เพราะความซนเป็นเหตุ...

คาถาแห่งไสยเวทย์ “นะ มะ อะ อุ” จึงต้องสำแดงฤทธิ์!!!

ณ บ้านเศรษฐีแห่งหนึ่ง “ชายน้อย” (กัปตัน ปัณณพัฒน์) ลูกชายคนเดียวของตระกูลหายตัวไปอย่างลึกลับ ทิ้งไว้เพียงความวุ่นวายให้คนในบ้าน “คุณพ่อเศรษฐี” (โย่ง เชิญยิ้ม)

งานนี้ร้อนถึง ยศ (เต๋า เศรษฐพงศ์) บอดี้การ์ดหนุ่มหน้าหล่อ และ ขวัญ (ขวัญ กชชสร) หัวหน้าบอดี้การ์ดสาวประจำบ้าน​ต้องพากันออกตามหา​

ชายน้อย​ ได้แอบหนีออกจากบ้าน​และไป​ขออาศัยอยู่กับ​ ฝ้าย (แคนดี้ สุภาภัสสร์ วงบลิซ ), อินเตอร์ (อินเตอร์ รุ่งรดา) และ เบี้ยว (มาริโอ้ โจ๊ก) ที่บ้านของ พ่อนงค์ (น้านงค์ เชิญยิ้ม) พี่น้องของขวัญ​ ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ดูแสนอบอุ่นและเงียบสงบ​แต่กลับไปพบกับกลุ่มคนชั่วที่หวังกลืนกินจิตวิญญาณ ความหวัง และความศรัทธา ของคนในหมู่บ้านจน​ ชายน้อย​ ทนไม่ไหว

ขวัญ​ ตามตัว​ ชายน้อย​ จนเจอ​ แต่​ ชายน้อย​กลับขออยู่ต่อเพื่อช่วยชาวบ้าน ขวัญ​ จึงตัดสินใจอยู่พา ชายน้อย ไปหาหลวงพ่อเพื่อขอคาถาศักดิ์สิทธิ์ ทั้งสองได้คาถา “นะ มะ อะ อุ” และฝึกสมาธิจนจิตแกร่งกล้า พร้อมปราบคุณไสยมนต์ดำและเหล่าภูติผีปีศาจ สมุนร้ายของ เจ้าแม่​ ผู้หลอกลวง

แต่คาถา ”นะ มะ อะ อุ” จะมีพลังเพียงพอที่ช่วยเหลือทุกคนหรือไม่ ? พบกับภาพยนตร์ไทย​แฟมิลี่ แอดเวนเจอร์ ที่มาพร้อมความลุ้นระทึก​ ใน “คาถา นะ มะ อะ อุ”

3 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์











