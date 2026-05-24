D GERRARD ทุ่มสุดตัวฐานะศิลปินอิสระดึงทีมแถวหน้าระดับโลกทำเพลง เนรมิตงาน “ASTRONOMY” Listening Party Experience by D GERRARD

เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกสำหรับศิลปินหนุ่ม “ D Gerrard (ดี เจอร์ราร์ด) “ หรือ “บิ๊ก อุกฤษ วิลลีย์ บรอด ดอนกาเบียล” ที่รู้จักกันดีในฐานะนักร้องและนักแต่งเพลง ในคาแรกตเอร์ศิลปินและนักแสดงผู้ขึ้นเรื่องการเล่าเรื่องผ่านบทเพลง หลังประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากเพลง Galaxy , รถไฟบนฟ้า และ โลกคู่ขนาน เจ้าตัวได้กลับมาสร้างความฮืฮาตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนเพลงอีกครั้งในภาพลักษณ์ใหม่ “Prince of Light” หรือ “เจ้าชายแห่งแสง” หลังจากอยู่ภายใต้สังกัดค่ายเพลงมา 8 ปี ล่าสุดบิ๊กได้กลายเป็นศิลปินอิสระอย่างเต็มตัว พร้อมลุยเองทุกขั้นตอน ประเดิมด้วยการเปิดโปรเจกต์อัลบั้มเต็มชุดใหม่ ASTRONOMY (ดาราศาสตร์) เนรมิตค่ำคืนที่จะพาคุณเดินทางสู่ห้วงจักรวาลด้วยการฟังผ่าน 10 บทเพลง ภายใต้ชื่องาน งาน “ASTRONOMY” Listening Party Experience by D GERRARD ณ SF WORLD CINEMA
โดยภายในงานนี้มีบรรดาเพื่อน พ้อง พี่น้องในวงการเพลงและวงการบันเทิง Influencer ตบเท้ามาให้กำลังใจ พร้อมปรากฏตัวบนพรมแดงในธีม ราชนิกุล กันอย่างล้นหลาม ก่อนจะพาทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศสู่ "นฤมิตดาราลัย" ซึ่งมี “น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา” รับหน้าที่พิธีกร พร้อมพาแขกภายในงานรับฟัง D Gerrard เล่าถึงแรงบันดาลใจและคอนเซปต์เบื้องหลังการสร้างสรรค์อัลบั้ม “Astronomy” พร้อมเชิญชวนทุกคนเข้าสู่ช่วง Listening Omakase ซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ของงานกับช่วง Listening Party Experience & Exclusive Insight ที่พาทุกคนเปิดประสบการณ์โสตสัมผัส ฟัง 10 บทเพลงจากอัลบั้ม Astronomy ในโรงภาพยนตร์ระบบเสียงมาตรฐาน และเปิดช่วง Q&A ไฮไลต์สำหรับสื่อมวลชนและนักวิจารณ์ดนตรีได้ถามกับ D Gerrard เจาะลึกเบื้องหลังการทำงานหลังจบแต่ละเพลงตามลำดับ
บิ๊ก ยังเผยสำหรับอัลบั้ม "Astronomy (ดาราศาสตร์)" ไม่ได้เป็นเพียงการรวบรวมบทเพลง แต่คือการสร้าง "จักรวาลทางดนตรี' ที่ผ่านการเจียระในอย่างพิถีพิถันในทุกมิติ ตั้งแต่ดนตรี แฟชั่น ไปจนถึงการเล่าเรื่องแบบ Sci-Fi โดยความพิเศษของอัลบั้มนี้คือการร่วมงานกับ Engineer แถวหน้าระดับโลก อย่าง Matt Sim (ผู้อยู่เบื้องหลังงานของ John Legend, The Chainsmokers และ Jackson Wang เป็นต้น) มารับหน้าที่มิกซ์เสียง และ Randy Merrill (ผู้ร่วมงานกับ Bruno Mars,Taylor Swift และ BTS เป็นต้น)มารับหน้าที่มาสเตอร์เพลงในอัลบั้มนี้ รวมทั้งยังสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยมิวสิกวิดีโอเพลง "ซุปเปอร์สตาร์(Superstar)" ที่บิ๊ก (D Gerrard) ทุ่มสุดตัวโดดจริงจากเครื่องบินที่ความสูง 13,000 ฟุต!อีกด้วย
งานยังไม่จบเท่านั้นในช่วงท้ายยังได้เปิดโซน The Galactic Bar (สร้างสรรค์โดย Zimplex Mixology) เสิร์ฟเครื่องดื่มเฉพาะที่ถอดรหัสรสชาติมาจาก 10 บทเพลงในอัลบั้ม พร้อมดื่มด่ำกับเสียงเพลงจาก DJ KOB FLATBOYอีกด้วย ถือเป็นค่ำคืนท่ามกลางจักรวาลที่ D GERRARD ก้าวเข้าสู่ความอิสระอย่างเต็มตัวเพื่อรังสรรค์งานแบบไร้ขีดจำกัดเพื่อแฟนเพลงต่อไป
