‘จ๋า พราวเพชร’ ปลื้มปริ่ม ควงเมนคนแรก ‘คอปเตอร์ ภานุวัฒน์’ ร่วมงานในโปรเจกต์คัพเวอร์เพลงที่ 10 “เลือกได้ไหม” ทำเอาใจฟูขั้นสุด!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดินทางมาถึงเพลงที่ 10 แล้ว สำหรับโปรเจกต์เพลงคัพเวอร์สุดละมุนของศิลปินน้องใหม่ไฟแรง ‘จ๋า พราวเพชร’ ที่ล่าสุดทำเอาเจ้าตัวตื่นเต้นจนเก็บทรงไม่อยู่ เพราะเพลงนี้พิเศษใส่ไข่ขั้นสุด ได้ชวนหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่าง ‘คอปเตอร์ ภานุวัฒน์’ มาร่วมถ่ายทอดเพลงฮิตในตำนานอย่าง “เลือกได้ไหม” (Original by Zaza) ในเวอร์ชั่นใหม่ที่บอกเลยว่าเคมีดีต่อใจเวอร์!
งานนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่การร่วมงานธรรมดาๆ เพราะหนุ่มคอปเตอร์คนนี้แหละ คือ "เมนคนแรก" และไอดอลในดวงใจที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญของสาวจ๋ามาโดยตลอด!
"พี่คอปเตอร์เรียกได้ว่าเป็นเมนคนแรกของจ๋าเลยค่ะที่จ๋าเคยติดตามผลงานแล้วก็ชื่นชอบ พี่เขาเก่งหลายอย่างทั้งเต้น ร้องเพลง แสดง เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจช่วงทำเพลง 'ไม่เป็นแฟน' ด้วยค่ะ" จ๋าเปิดใจด้วยรอยยิ้ม
นอกจากนี้สาวจ๋ายังแอบเล่าโมเมนต์ชวนใจฟูในวันถ่ายทำให้ฟังอีกว่า ตอนที่ทำงานด้วยกัน หนุ่มคอปเตอร์ได้เอ่ยปากบอกว่า “ภูมิใจกับจ๋าที่วันนี้ได้มาเป็นศิลปินแล้ว” ทำเอาคนฟังอย่างเธอดีใจจนยิ้มแก้มปริและรู้สึกเป็นเกียรติมากๆ
เมื่อถามถึงความรู้สึกที่โปรเจกต์คัพเวอร์เดินทางมาไกลถึงคนที่ 10 แล้ว สาวจ๋าเผยว่ารู้สึกภูมิใจและดีใจมาก เกินกว่าที่คาดคิดไว้ในตอนแรกซะอีก แถมยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ดีๆ จากพี่ๆ ศิลปินทุกคนที่มาร่วมร้องเพลงด้วย ซึ่งทุกคนน่ารักและเต็มที่กับเธอมากๆ ทำให้ศิลปินใหม่อย่างเธอสนุกและยังมีไฟที่จะลุยต่อในเพลงต่อๆ ไป
สุดท้ายนี้ สาวจ๋าไม่พลาดที่จะฝากคำขอบคุณซึ้งๆ ถึงแฟนคลับทุกคนว่า
"อยากขอบคุณทุกๆ คน ทั้งแฟนๆ ของจ๋า แฟนๆ ของพี่ๆ ศิลปินทุกท่าน และทุกๆ คนที่เข้ามาฟังเพลงคัพเวอร์ของจ๋านะคะ ดีใจที่บทเพลงเหล่านี้พาพวกเรามาเจอกันค่ะ ฝากทุกคนรอติดตามผลงานต่อๆ ไปด้วยนะคะ ยังมีอีกหลายบทเพลงที่จ๋าคิดถึงและอยากพามันกลับมาให้ทุกคนได้ฟังกันอีกในเวอร์ชั่นของจ๋า หวังว่าทุกคนที่ได้ฟังจะมีความสุขนะค้า"
แหม... ศิลปินก็เก่ง เมนก็น่ารักขนาดนี้ แฟนๆ สายสตรีมมิ่งห้ามพลาดเด็ดขาด! รีบไปกดฟังและให้กำลังใจ ‘จ๋า พราวเพชร’ และ ‘คอปเตอร์ ภานุวัฒน์’ ในเพลง “เลือกได้ไหม” กันด่วนๆ ได้ทาง https://youtu.be/oYN2FAq4moQ?si=cbTrboZfQndxMQT





