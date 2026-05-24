James Alyn ปล่อยซิงเกิลแรกของปี “My Friend?” ตอกย้ำความสัมพันธ์ล้ำเส้น เกินคำว่า “เพื่อน” พร้อม MV ให้ชมแล้ววันนี้!

หลังจากส่งอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก 2019 และสร้างความประทับใจให้แฟนเพลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำสู่สากลด้วยการสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ ที่ได้ร่วมงานกับศิลปินวงอินดี้ป๊อปชื่อดังจากลอนดอนอย่าง PREP ในซิงเกิล "Don't Worry" ล่าสุด James Alyn (เจมส์ อลิน) ศิลปินจากค่าย JUICEY เปิดศักราชใหม่ด้วยซิงเกิลแรกของปี “My Friend?”
บทเพลงที่พาผู้ฟังดำดิ่งสู่ความคลุมเครือของนิยามคำว่า “เพื่อน” โดยซิงเกิล “My Friend?” ตั้งใจเล่าเรื่อง “ระยะห่างที่ใกล้ชิดที่สุด” ผ่านภาพจำลองของคนสองคนที่นั่งเคียงข้างกันในรถยนต์ซึ่งกำลังพุ่งสู่เส้นขอบฟ้า แต่ทว่าหัวใจของทั้งคู่กลับอยู่ห่างกันคนละโลก เมื่อสถานะความสัมพันธ์ยังถูกแช่แข็งไว้กับคำถามที่ว่า “My Friend?”
ในส่วนของมิวสิกวิดีโอ ได้ปล่อยออกมาให้แฟน ๆ รับชมเป็นที่เรียบร้อย โดยเห็นได้ชัดว่า James Alyn ทุ่มเทและใส่เต็มที่ ถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่เกินคำว่าเพื่อนออกมาได้อย่างน่ารักและมีเสน่ห์ เชื่อว่าหากได้ชมแล้ว ผู้ฟังจะต้องอินและเผลอยิ้มตามอย่างแน่นอน!
สามารถฟัง “My Friend?” ได้แล้ววันนี้บนทุกแพลตฟอร์มมิวสิก และรับชมมิวสิกวิดีโอ ทาง YouTube: James Alyn และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook, Instagram: James Alyn / TikTok: @jamesalynv และ Facebook : Juicey / Instagram: juiceyisyours
MV LINK: https://youtu.be/O2VRfnhLluQ?si=-BypCMRZG-HU05Zi
#JamesAlyn
#MyFriend?
#JUICEY