มีน-พีรวิชญ์ หล่อทะลุจักรวาล! ร่วมฉลองเปิด ORIENT STAR คอนเซปต์บูติคแห่งแรกของโลก พร้อมเผยโฉมนาฬิการุ่น “Land of Smile” สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

เรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่ เมื่อนักแสดงหนุ่มสุดหล่อ มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร เสิร์ฟลุคเนี้ยบจัดเต็ม ร่วมเฉิดฉายในงาน ORIENT STAR (โอเรียนท์สตาร์) เปิดตัว ‘The World's First Concept Boutique’ เอ็กซ์คลูซีฟ
คอนเซ็ปต์บูติคแห่งแรกของโลกอย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 2 เกษรวิลเลจ ท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่อบอวล
ไปด้วยกลิ่นอายแห่งจักรวาลและงานศิลป์ญี่ปุ่นร่วมสมัย ภายใต้การตกแต่งตามแนวคิด ‘Time & Space’ บนพื้นที่กว่า
78 ตารางเมตร พร้อมการจัดแสดงนาฬิการุ่นพิเศษ ORIENT STAR Modern Skeleton, Land of Smile,
Thailand Limited Edition นาฬิการุ่นประวัติศาสตร์ที่ผลิตขึ้นในจำนวนจำกัดเพียง 275 เรือนทั่วโลก จากแรงบันดาลใจที่มาจากรอยยิ้มแห่งสยาม รวมทั้งเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยเป็น
แห่งแรก นอกจากนี้ยังมีนาฬิกาที่ผลิตในแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นจาก M Collection ที่พัฒนาขึ้นเพื่อฉลองการครบรอบ 75 ปีโดยเฉพาะมาจัดแสดง อันได้แก่ M34 F8 Skeleton Hand Winding, M45 F7 Small Second, M42 F6 Diver
Date 200m, 1964 1st Edition และ M34 F8 Date
ภายในงานเต็มไปด้วยเหล่าแขกคนสำคัญ และเซเลบริตี้ ที่มาร่วมเฉลิมฉลองและดื่มด่ำไปกับสุนทรียภาพแห่งกาลเวลาและห้วงจักรวาล โดยหนึ่งในไฮไลต์ คือการปรากฏตัวของหนุ่มฮอต “มีน พีรวิชญ์” ที่มาในลุคสูทสีกรมสุดเนี้ยบ เสิร์ฟความหล่อแบบสุขุม ลึกลับ และเปี่ยมเสน่ห์สมฉายาพระเอกสายแฟชั่น พร้อมอวดเรือนเวลาคู่ใจ ORIENT STAR M34 F8 Date นาฬิการุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น ฉลองครบรอบ 75 ปี ที่โดดเด่นด้วยหน้าปัดจาก “หินอุกกาบาต” ผลิตเพียง
255 เรือนทั่วโลก ยิ่งเพิ่มออร่าความพรีเมียมให้ลุคนี้ดูสมบูรณ์แบบแบบไร้ที่ติ
โดย “มีน-พีรวิชญ์” เผยถึงความประทับใจภายในงานว่า “ปกติผมเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วครับ แล้วรู้สึกว่านาฬิกาเป็นหนึ่งในไอเท็มที่ช่วยคอมพลีตลุคได้จริงๆ ต่อให้ใส่สูทเรียบๆ แต่ถ้ามีนาฬิกาที่ดี มันทำให้ลุคดูมีรายละเอียดและมีเสน่ห์ขึ้นทันที อีกอย่างผมชอบคอนเซปต์ของงานวันนี้มากครับ เรื่อง Time & Space มันทำให้เรารู้สึกว่า ‘เวลา’ มีคุณค่า ทุกช่วงเวลามีความหมาย และบางครั้งนาฬิกาดีๆ สักเรือนก็กลายเป็นเหมือนตัวแทนของความทรงจำในชีวิตเราได้”
ภายในงานยังมีโมเดลหนุ่มหล่อ “อีตั้น-ศักดิเดช ศศิประภา” มาร่วมเฉิดฉายในงาน โดยอีตั้นมาในลุคสูทคลาสสิกสุดเท่ แมทช์เข้ากับ ORIENT STAR M45 F7 Mechanical Moon Phase ตัวเรือนสีเงิน ที่โดดเด่นด้วยหน้าปัดลวดลายดวงดาวและพระจันทร์ เปล่งประกายราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืน สะกดทุกสายตาภายในงาน
หากพูดถึงไฮไลท์สุดพิเศษของ ORIENT STAR Boutique ณ เกษรวิลเลจ คือ การผสานงานช่างฝีมือญี่ปุ่นดั้งเดิมเข้ากับความร่วมสมัยอย่างไร้รอยต่อ ทั้งสวนหินเซน งานไม้ยาคิซูกิ หินบลูไดมอนด์ และระแนงไม้ลายคูมิโกะ และโซนพิเศษ สำหรับลูกค้าคนสำคัญ มอบความเป็นส่วนตัว พร้อมจัดวางโต๊ะไม้ยาวหันหน้าสู่ Zen Garden เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เดินออกไปสัมผัส กับสวนหินสไตล์ Zen ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีการเติมเต็มมิติทางเสียงด้วยบทเพลง เพื่อสื่อถึง
การเปลี่ยนผ่านจากความมืดสู่ความสว่าง สอดคล้องกับแก่นแท้ของนาฬิกา ORIENT STAR ที่มองการเคลื่อนที่ของเวลาเป็นหัวใจสำคัญในทุกการออกแบบ
ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งเรือนได้ที่ ORIENT STAR เอ็กซ์คลูซีฟคอนเซ็ปต์บูติคแห่งแรกของโลก ชั้น 2
เกษรวิลเลจ ข้อมูลเพิ่มเติม Instagram : @orientstarwatch.thailand, Facebook: Orient Star หรือเว็บไซต์ Orientwatch-th.com