เปิดฉากเทศกาลระดับโลก “Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2026” ตอกย้ำบทบาทประเทศไทยในฐานะพื้นที่แห่งเสรีภาพ ความหลากหลาย และพลังสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมคอนเทนต์

ได้มีการเปิดตัวเทศกาล “Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2026” (TILFF 2026) ณ KANTANA VIRTUAL PRODUCTION STUDIO บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ท่ามกลางกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมคอนเทนต์แห่งความหลากหลายในระดับโลก โดย “Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2026” ได้ก้าวขึ้นเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญที่รวบรวมพลังของภาพยนตร์ โทรทัศน์ และคอนเทนต์ LGBTQ+ จากนานาประเทศ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนอัตลักษณ์ เสรีภาพ ความเท่าเทียม และประสบการณ์ของมนุษย์ ผ่านมุมมองร่วมสมัยอันทรงพลัง พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคอนเทนต์สร้างสรรค์แห่งภูมิภาคเอเชียบนเวทีโลก ภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่าศิลปิน นักแสดง ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ ตัวแทนจากวงการบันเทิง ตลอดจนพันธมิตรและหน่วยงานผู้สนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวเทศกาลอย่างคับคั่ง โดยเทศกาล “Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2026” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน (SIAM PARAGON)
คุณปิยะรัฐ กัลป์จาฤก Festival Director Of Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2026 ได้กล่าวว่า “อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพสูงในการสะท้อนความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของผู้คน ผ่านพลังของการเล่าเรื่องและสื่อร่วมสมัย โดยแนวคิด
‘Courage & Transformation’ ในปีนี้ สะท้อนการเติบโตของทั้งผู้คน สังคม และอุตสาหกรรมคอนเทนต์แห่งความหลากหลาย จากการได้รับการยอมรับ สู่ความกล้าที่จะยืนหยัดและเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิ เทศกาลในปีนี้จึงได้นำ ‘PRISM’ มาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเปลี่ยนผ่าน การเติบโต และความหลากหลาย เปรียบเสมือนแสงที่หักเหผ่านปริซึมจนเผยออกมาเป็นสีสันอันแตกต่างในแบบของแต่ละตัวตน สะท้อนถึงความงดงามของการเป็นตัวเอง พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกเสียง ทุกความรู้สึก และทุกเรื่องราว ได้รับการมองเห็นและเปล่งประกายอย่างภาคภูมิบนเวทีระดับนานาชาติ อีกทั้งยังสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ การเปิดกว้าง และการโอบรับ ความหลากหลายในทุกมิติของสังคม”
คุณวาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด เผยว่า “หนึ่งในบทบาทสำคัญ ของภาพยนตร์ คือการเปิดพื้นที่ให้เรื่องราวของผู้คนที่เคยไม่ได้มีพื้นที่ในสื่อกระแสหลัก ได้รับการมองเห็น รับฟัง และเข้าใจในฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวตน ความรัก ความสัมพันธ์ หรือการใช้ชีวิต ในแบบที่แตกต่างจากกรอบเดิมของสังคม เพราะการมองเห็นตัวตนของตัวเองผ่านภาพยนตร์หรือสื่อร่วมสมัย ไม่ใช่เพียงเรื่องของการเป็นตัวแทนในสื่อเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการได้รับการยอมรับ การมีพื้นที่ในการแสดงออก และการยืนยัน ว่าทุกคนมีคุณค่าอย่างเท่าเทียมกันในสังคม
คุณณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม นายกสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสมาคมฯกับเทศกาล TILFF 2026+ ว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์วาย และ LGBTQ+ ของไทย ให้เติบโตไปพร้อมกับตลาดคอนเทนต์ระดับโลก ทั้งในมิติของการสร้างสรรค์ การพัฒนาบุคลากร และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยเชื่อว่าพลังของการเล่าเรื่องและความหลากหลายทางวัฒนธรรม จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้คอนเทนต์ไทยสามารถเชื่อมโยงผู้ชมจากทั่วโลกได้อย่างยั่งยืน
โดยภายในเทศกาลยังมีกิจกรรมสำคัญมากมาย อาทิ Red Carpet and Opening Ceremony พิธีเปิดเทศกาล “Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2026” อย่างเป็นทางการ พร้อมขบวนเดินพรมแดงที่รวบรวมบุคคลสำคัญจากวงการภาพยนตร์ โทรทัศน์ และอุตสาหกรรมคอนเทนต์จากทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมสร้างสีสัน และเฉลิมฉลองพลังของความหลากหลาย ความเท่าเทียม และเสรีภาพในการเป็นตัวของตัวเอง ผ่านเวทีแห่งภาพยนตร์และคอนเทนต์ร่วมสมัยระดับนานาชาติ
กิจกรรม Film Screening จัดฉายภาพยนตร์ LGBTQ+ จากประเทศไทย และนานาชาติ ที่ผ่านการคัดเลือก โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 เรื่องตลอดเทศกาล ครอบคลุมภาพยนตร์ขนาดยาว ภาพยนตร์สารคดี และผลงานร่วมสมัย พร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้กำกับ นักแสดง และทีมผู้สร้างในรอบพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างใกล้ชิด
กิจกรรม Short Film Screening เปิดรับและคัดเลือกภาพยนตร์สั้น LGBTQ+ จากผู้สร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้กำกับและคนทำหนังรุ่นใหม่ได้นำเสนอผลงานที่สะท้อนมุมมองด้านความหลากหลายทางเพศผ่านการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจัดฉายภายในเทศกาล พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับผู้กำกับและคนทำหนังจากหลากหลายประเทศ
กิจกรรม Seminar & Forum กิจกรรมเสวนา ภายใต้แนวคิด LGBTQIA+ as Entertainment & Empowerment โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำกับ นักแสดง และผู้ทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ LGBTQ+
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของสื่อบันเทิง และการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์ร่วมสมัย
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่
Website : www.tilff-thailand.com
Facebook: tilff.official
Instagram: tilff.official
TikTok: @tilff.official
X: @TILFF_Official