ทีมเสือใบหยก” ผนึกพลังศรัทธา สร้าง “ท้าวเวสสุวรรณ” รุ่นพิเศษแห่งปี 2569 อัดแน่นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ปลุกเสกใหญ่ สายมู–สายแฟชั่นต้องมี

เพราะ “ศรัทธา” คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด… ปี 2569 นี้ “กลุ่มทีมเสือใบหยก” บุ้ง ใบหยก , แมน การิน , ธันวา สุริยจักร และ เจี๊ยบ ใบหยก รวมพลังศรัทธาครั้งใหญ่ เตรียมสร้างสุดยอดวัตถุมงคล “ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นมหาอุดร” ที่อัดแน่นด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมเข้มขลัง ที่ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุมงคลธรรมดา แต่ตั้งใจสร้างให้เป็น “เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ” ของคนยุคใหม่ ทั้งด้านโชคลาภ ความสำเร็จ การปกป้องคุ้มครอง และเสริมพลังชีวิตในยุคเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการแข่ง
เจี๊ยบ ใบหยก : เราเป็นผู้สร้างความสำเร็จของการสร้างพระไม่ได้อยู่ว่าพระที่เราสร้างนั้นราคาจะขึ้นมากหรือน้อย มันอยู่ที่ว่าวัตถุมงคลที่เราสร้างคนนำไปใช้ถ้าเขามีประสบการณ์ที่ดีนั่นคือความสำเร็จที่เราปลาบปลื้มใจ
ธันวา : การที่มาสร้างท้าวเวสสุวรรณ คือเราได้รับมอบหมายมาจากหลวงปู่ศิลาท่านได้มอบหมายงานมาให้เราสร้างท้าวเวสสุวรรณด้วยกัน
เจี๊ยบ ใบหยก : ท้าวเวสสุวรรณมีดีครบจบในตัวเอง เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ ปกป้อง คุมครอง ท่านคือยักษ์ที่กันภูติผีปีศาจ กันสิ่งอัปมงคล กันเสนียดจัญไร และยังเป็นเจ้าแห่งทรัพย์เพราะฉะนั้น ท้าวเวสสุวรรณ ใครบูชาจะเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้
แมน : ได้ไปเจอหลวงปู่ศิลาแล้วท่านก็ได้บอกว่า ท้าวเวสสุวรรณ ดีทำเลย ท่านบอกว่าถ้าจะทำ ท้าวเวสสุวรรณ ต้องไปทาง ท้าวเวสสุวรรณโลกอุดร คำว่าโลกอุดรคือทางทิศเหนือ ถ้างั้นเหนือจากจังหวัดที่ท่านอยู่คือเป็นที่จังหวัดอุดรธานี พวกเราทุกคนเลยทำการบ้านกันอย่างดีเลย เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทำการปลุกเสกที่นั่น เพราะฉะนั้นหนึ่งในพิธีปลุกเสกคือต้องมีที่จังหวัดอุดรธานีด้วย
เจี๊ยบ ใบหยก : หลวงปู่ในยันต์มาอันหนึ่งชื่อว่า ท้าวเวสอุดร เราจะนำลงในวัตถุมงคลด้วยเป็นหลวงปู่ศิลาเขียนให้กับมือ
บุ้ง ใบหยก : มวลสารท้าวเวสรุ่นนี้แตกต่างจากองค์อื่นๆยังไง ถ้าพูดถึงความพิเศษของมวลสารก็คือ มวลสารที่เราได้มากับมือเราเองเราก็เลยรู้ที่มาที่ไปจริงๆ
แมน : สิ่งที่มีคสามแตกต่างคือเราเอาของที่มีความเชื่อ หรือของมูทำพิธีลงไปด้วย อย่างเช่น กำไลสำริด ระฆังโบราณที่มาจากวัดระฆัง
เจี๊ยบ ใบหยก : อย่างกระกุดจะมีลักษณะกลมๆม้วนๆที่มาจากพระเกจิอาจารย์ 108 ทั่วไทย ก็จะนำมาหล่อในรุ่นนี้ด้วย ท้าวเวสสุวรรณของเราจะไม่ใช่ ท้าวเวสสุวรรณ แบบโบราณเหมือนที่ทุกๆวัดมี
บุ้ง ใบหยก : ผลงานของเราไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะเราเป็นสายแฟชั่น เป็นสายจิวเวลรี่
ธันวา : วัตถุมงคลที่เราจะทำออกมาคือจะร่วมสมัย ทันสมัย
แมน : การที่เรามีท้าวเวสสุวรรณห้อยในปี 2569 นี้ บอกเลยว่าใครที่มีความเพียร ความสำเร็จอยู่ใกล้คุณแน่นอน