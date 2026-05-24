ไม่ได้มองการเรียนไม่สำคัญ! “พั้นรักแมว” ประกาศดรอปเรียนแพทย์ชั่วคราว เลือกทำตามความฝันลุยงานบันเทิง-อินฟลูฯ

“พั้นรักแมว” หรือ “พั้น พันธิตา บุญชวน” อินฟลูเอนเซอร์และดาว TikTok ชื่อดัง ตัดสินใจประกาศดรอปเรียนชั่วคราวจากการเป็นนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทุ่มเทให้กับการทำงานในวงการบันเทิงและสายงานอินฟลูเอนเซอร์อย่างเต็มตัว
โดยพั้นรักแมวเผยเหตุผลผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่าไม่ได้มองการเรียนไม่สำคัญ แต่พั้นตัดสินใจเลือกทำตามความฝันในเส้นทางอินฟลูเอนเซอร์และงานแสดง ซึ่งเป็นสิ่งที่รักมาตั้งแต่เด็ก มองโอกาสและประสบการณ์ตอนนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยาก
พั้นย้ำชัดเจนว่าไม่อยากให้ทางคณะแพทย์หรือคลินิกที่เธอร่วมงานด้วยต้องถูกวิจารณ์ โดยทุกคนให้ความร่วมมือและคำปรารถนาดีกับเธอเสมอมา
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้พั้นรักแมวถูกตั้งคำถามจากสังคมถึงความเหมาะสมในการรับงานพรีเซ็นเตอร์คลินิกควบคู่ไปกับการเป็นนักศึกษาแพทย์ เจ้าตัวจึงปรึกษากับทางครอบครัวและคณะแพทย์อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจพักการเรียนชั่วคราว